Chân dung Á hậu gây tranh cãi MXH bởi câu chuyện 'pass đồ'

Được mệnh danh là "phú bà ngầm" của showbiz Việt, Huyền My sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Từ khi còn rất trẻ, cô đã không ngại chi mạnh cho những món đồ xa xỉ. Năm 2015, ở tuổi 20, Á hậu đã tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Bốn năm sau, vào đúng dịp Quốc tế Phụ nữ, cô tự thưởng bản thân bằng một chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng – mẫu xe hiếm với số lượng rất hạn chế tại Việt Nam.