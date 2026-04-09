Chân dung Á hậu gây tranh cãi MXH bởi câu chuyện 'pass đồ'

Thứ năm, 16:31 09/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Huyền My mới đây đã gây tranh cãi MXH khi thanh lý đồ, câu chuyện đã khiến nhiều người quan tâm đến sắc vóc lẫn đời tư của cô nhiều hơn.

Á hậu Huyền My sau 11 năm đăng quang: Độc thân quyến rũ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủng

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động, Á hậu Huyền My giảm dần sự xuất hiện tại giới giải trí, dành thời gian cho bản thân và gia đình, lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Á hậu Huyền My những ngày qua gây tranh cãi trên MXH khi thanh lý đồ cũ của bản thân với giá cao dù chất lượng được mọi người đánh giá không xứng với số tiền rao bán. Trên khắp các diễn đàn MXH, mọi người tranh cãi về điều này nhưng chính chủ vẫn không lên tiếng.

Trước khi gây sốc với câu chuyện này, Huyền My đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau danh hiệu này, người đẹp Hà thành từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt vào Top 10 chung cuộc - một trong những thành tích nổi bật của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế thời điểm đó.

Nhờ sắc vóc nổi bật và kinh nghiệm trình diễn, Á hậu Huyền My từng là gương mặt được các nhà thiết kế ưu ái trên sàn diễn thời trang trong nước. Cô đảm nhận vị trí quan trọng của nhiều bộ sưu tập lớn, gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, bước catwalk uyển chuyển.

Sau dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp, Á hậu Huyền My tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Người đẹp Hà thành thử sức với vai trò người mẫu, MC, BTV và từng tham gia một dự án phim điện ảnh hợp tác với Myanmar, cho thấy sự nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa hình ảnh và mở rộng khả năng nghệ thuật.

Vào năm 2023, Huyền My từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi được ca ngợi là "mỹ nhân hàng đầu Việt Nam" nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, thanh tú và nền nã. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có kín tiếng và gu thời trang đẳng cấp.

Được mệnh danh là "phú bà ngầm" của showbiz Việt, Huyền My sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Từ khi còn rất trẻ, cô đã không ngại chi mạnh cho những món đồ xa xỉ. Năm 2015, ở tuổi 20, Á hậu đã tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Bốn năm sau, vào đúng dịp Quốc tế Phụ nữ, cô tự thưởng bản thân bằng một chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng – mẫu xe hiếm với số lượng rất hạn chế tại Việt Nam.

Như nhiều ngôi sao Vbiz khác, Huyền My cũng là dân chơi hàng hiệu đích thực khiến mọi người phải thốt lên: "Nhiều mùi tiền trên người quá!". Tủ đồ của nàng Á hậu ngập tràn các item đến từ những nhà mốt xa xỉ như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino, Gucci… Không ít lần cô khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi diện full set toàn đồ hiệu có mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng từ đầu đến chân.

Ngoài tài sản khủng, Á hậu Huyền My còn có cuộc sống sang chảnh với các chuyến đi du lịch châu Âu và nhiều nước trên thế giới.

Hiện tại, sau 12 năm đăng quang, Á hậu Huyền My sống kín tiếng và tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình.

Mẹ ruột Á hậu Huyền My có tài sắc vẹn toàn, dốc lòng làm quản lý cho con gái

GĐXH - Chị Lan Phương - mẹ ruột Á hậu Huyền My ở tuổi 50 có vẻ đẹp 'hack' tuổi cùng gương mặt phúc hậu hiền hòa. Đời thực, bà gác lại công việc riêng, hết lòng làm quản lý cho con gái.


