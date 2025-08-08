Á hậu Huyền My sau 11 năm đăng quang: Độc thân quyến rũ, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu khủng
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động, Á hậu Huyền My giảm dần sự xuất hiện tại giới giải trí, dành thời gian cho bản thân và gia đình, lựa chọn cuộc sống kín tiếng.
Huyền My đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi cô 19 tuổi. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt vào Top 10 chung cuộc - một trong những thành tích nổi bật của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế thời điểm đó.
Nhờ sắc vóc nổi bật và kinh nghiệm trình diễn, Huyền My từng là gương mặt được các nhà thiết kế ưu ái trên sàn diễn thời trang trong nước. Cô đảm nhận vị trí quan trọng của nhiều bộ sưu tập lớn, gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, bước catwalk uyển chuyển.
Sau dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp, Huyền My tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Cô thử sức với vai trò người mẫu, MC, BTV và từng tham gia một dự án phim điện ảnh hợp tác với Myanmar, cho thấy sự nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa hình ảnh và mở rộng khả năng nghệ thuật.
Vào năm 2023, Huyền My từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi được ca ngợi là "mỹ nhân hàng đầu Việt Nam" nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, thanh tú và nền nã. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có kín tiếng và gu thời trang đẳng cấp.
Được mệnh danh là "phú bà ngầm" của showbiz Việt, Huyền My sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Từ khi còn rất trẻ, cô đã không ngại chi mạnh cho những món đồ xa xỉ. Năm 2015, ở tuổi 20, Á hậu đã tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Bốn năm sau, vào đúng dịp Quốc tế Phụ nữ, cô tự thưởng bản thân bằng một chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng – mẫu xe hiếm với số lượng rất hạn chế tại Việt Nam.
Như nhiều ngôi sao Vbiz khác, Huyền My cũng là dân chơi hàng hiệu đích thực khiến mọi người phải thốt lên: "Nhiều mùi tiền trên người quá!". Tủ đồ của nàng Á hậu ngập tràn các item đến từ những nhà mốt xa xỉ như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino, Gucci… Không ít lần cô khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi diện full set toàn đồ hiệu có mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng từ đầu đến chân.
Độ chịu chơi của Huyền My còn thể hiện ở việc cô từng đeo chiếc đồng hồ làm từ vàng trắng 18K đính kim cương, được định giá gần 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1995 còn là một "tay chơi" túi hiệu thứ thiệt với bộ sưu tập đình đám gồm những mẫu từ Chanel, Dior, Hermes... đặc biệt là dòng Kelly và Classic Flap khiến giới mộ điệu phải xuýt xoa.
Hiện tại, Huyền My lựa chọn cuộc sống riêng tư, không ồn ào. Thay vì tham gia dày đặc các hoạt động showbiz, cô dành thời gian tận hưởng cuộc sống – thường xuyên check-in tại các resort sang chảnh, du lịch nước ngoài, đánh golf, thưởng trà…
Sau hơn 10 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My hiện tại vẫn giữ được nhan sắc nổi bật, thần thái chuẩn beauty queen mỗi khi xuất hiện. Tuy không quá sôi nổi trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng cô nàng vẫn đều đặn góp mặt trong các sự kiện lớn, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng và duy trì độ phủ sóng nhất định trên mạng xã hội.
Không còn đặt nặng việc phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Huyền My chọn cách lui về hậu trường, tập trung phát triển bản thân, giữ gìn sự riêng tư và hướng đến sự an yên từ những điều nhỏ bé nhất.
Về đời tư, dù từng vướng tin đồn tình ái với vài đại gia, song người đẹp luôn giữ kín thông tin cá nhân. Tháng 2/2025, cô xác nhận vẫn độc thân và cho biết sẽ chủ động chia sẻ nếu có người yêu. Với Huyền My, vật chất là yếu tố quan trọng trong tình yêu, nhưng sự tương đồng trong suy nghĩ, lối sống và cách cư xử mới là điều quyết định một mối quan hệ lâu dài.
Huyền My cho biết hiện tại, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình. Hằng ngày, cô cố gắng về ăn cơm tối cùng bố mẹ, hạn chế đi chơi hay tụ tập bạn bè. Mọi người bây giờ lớn tuổi rồi, nên mình phải trân trọng từng khoảnh khắc. Trước kia vì công việc mà mình lỡ nhiều điều nhỏ bé như thế.
Gia đình là ưu tiên hàng đầu của người đẹp Hà Nội. Cô chia sẻ, từ nhỏ đã quen với việc cả nhà đi đâu cũng có nhau, từ bữa cơm thường ngày đến những chuyến du lịch. "Tôi ít đi chơi với bạn bè, phần vì không quen, phần vì cảm thấy gắn bó với gia đình hơn. Nếu sau này có con, tôi cũng muốn giữ truyền thống đó", cô nói.
Á hậu 9X từng đặt ra cột mốc 20 tuổi sẽ lập gia đình, sinh con. "Mẹ tôi lập gia đình từ rất sớm. Tôi cũng muốn kết hôn, có con sớm để không có khoảng cách thế hệ quá xa với con của mình nhưng duyên chưa tới. Ngày nay, chuyện các cặp đôi tan vỡ diễn ra hàng ngày, tôi không muốn chuyện đó đến với mình. Hãy cứ đủ chín chắn, trải nghiệm và lập gia đình khi đã sẵn sàng", Huyền My cho hay.
Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 đang là biên tập viên, MC thể thao trên một kênh truyền hình. Bên cạnh đó cô cũng thử sức kinh doanh lĩnh vực làm đẹp, thể thao và ưu tiên cuộc sống riêng tư, ấm áp bên gia đình.
