Chân dung nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạc
GĐXH - Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn vừa được bổ nhiệm làm PGS tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là một trong ba PGS hiếm hoi trong lĩnh vực thanh nhạc, nổi bật với nhiều thành tựu trong nghệ thuật và giảng dạy.
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư với Tiến sĩ/NSƯT Tân Nhàn - giảng viên chính khoa Thanh nhạc của trường. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định được ban hành.
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ/NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào riêng của Tân Nhàn mà còn tập thể Học viện cũng như giới đào tạo, nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.
"Con đường để đạt tới chức danh Phó Giáo sư là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc", NSND Quốc Hưng nói.
Tiến sĩ/NSND Đỗ Quốc Hưng tin rằng, trên cương vị PGS, NSƯT Tân Nhàn sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh khoa học và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức; đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu tương lai – bằng chính con đường lao động nghệ thuật và học thuật nghiêm túc của mình.
Trước đó, Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật theo quyết định ban hành ngày 19/11.
Năm nay, Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua 18 hồ sơ. Trong số đó, Tân Nhàn là ứng viên nữ duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật. Theo hồ sơ xét duyệt, trong hoạt động chuyên môn, ca sĩ có 14 bài báo khoa học (hai bài đăng tạp chí quốc tế). Cô từng xuất bản hai cuốn sách chuyên ngành là Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao và Nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.
Tân Nhàn cũng có ba tác phẩm nghệ thuật đoạt giải quốc gia, sáu giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên. Ngoài ra, cô từng nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020) và hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2024).
Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam cũ, từng theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được biết tới từ khi giành giải Nhất dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2005. Cô tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển từ 2017. Ca sĩ đạt học vị tiến sĩ năm 2019, được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và lên chức Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng năm 2024.
Trong sự nghiệp ca hát, Tân Nhàn gặt hái nhiều thành công với dòng nhạc dân gian và luôn chú ý đến việc tôn vinh các chất liệu âm nhạc truyền thống với các sản phẩm: Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào, Công cha ngãi mẹ sinh thành... Trong vai trò là giảng viên, Tân Nhàn đã góp sức đào tạo ra những gương mặt nổi bật như: Lại Thị Hương Ly (giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (giải nhất Sao Mai 2022)...
Ca sĩ từng kết hôn với ca sĩ Tuấn Anh, sau đó chia tay. Năm 2021, cô kết hôn lần hai với chồng là một nhà khoa học. Ca sĩ kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.
Con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh đáng yêu trong bộ ảnh Giáng sinhGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Bé Luca - con trai lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh mới đây đã đón Giáng sinh cùng bố mẹ ở Anh. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần nhỏ.
NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.
Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiềnXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.
Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh HóaGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.
Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của BáchXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.
Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Phanh Lee cùng hai con Sochu và Sake tạo nên bộ ảnh Giáng sinh đẹp mắt. Gia đình nữ diễn viên tận hưởng không khí lễ hội ở nước ngoài, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xaoGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.
Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của TúXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.
Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ NguyệtXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.
Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.
Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.