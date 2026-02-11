Con trai Hồ Quang Hiếu gây chú ý trong tiệc sinh nhật đầu tiên

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý GĐXH - Xuất hiện trong lễ vu quy của 2 con, mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý với khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen.

Nhân dịp con trai tròn 1 tuổi, Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như đã tổ chức một bữa tiệc thôi nôi hoành tráng và ấm cúng dành cho quý tử. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại không gian buổi tiệc được chuẩn bị vô cùng chỉn chu với tông màu xanh làm chủ đạo.

"Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của thiên thần nhỏ! Cảm ơn con đã đến và làm cho cuộc sống của ba mẹ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, 365 ngày qua là hành trình hạnh phúc nhất của ba mẹ. Chúc chàng trai của ba mẹ luôn bình an, mạnh khỏe và mãi là ánh nắng ấm áp nhất nhà", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Cũng như ông xã, Tuệ Như nhắn nhủ tình cảm đến quý tử: "Một tuổi, con chỉ bé nhỏ trong tay nhưng là cả thế giới trong tim của ba mẹ, chúc con trai mẹ một đời an yên hạnh phúc".

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên thiên thần nhỏ.

Dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả liên tục gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo hay cười, đáng yêu của nhóc tì, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh gia đình viên mãn của nam ca sĩ "Con bướm xuân".

Tháng 8 năm 2023, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tổ chức lễ ăn hỏi chỉ sau khoảng 4 tháng công khai chuyện tình cảm. Đến tháng 1 năm 2025, Tuệ Như hạ sinh con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình hai bên. Không lâu sau đó, vào tháng 9 cùng năm, cả hai chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới showbiz đến chung vui.

Sau khi kết hôn, Hồ Quang Hiếu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, song song với việc dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Đáng chú ý, có giai đoạn vợ chồng nam ca sĩ quyết định về quê anh tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống hôn nhân yên bình. Những hình ảnh sinh hoạt giản dị tại nhà sàn được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội đã mang đến cho khán giả cảm giác gần gũi, đời thường.



