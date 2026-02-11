Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Năm 2025, Lan Thy tham gia series "Tiệm ăn của quỷ" (Devil’s Diner) của đạo diễn Hàm Trần. Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh khi cô đảm nhận vai diễn có chiều sâu tâm lý, cá tính và nổi loạn, khác biệt so với vẻ dịu dàng quen thuộc. Dù thế vai diễn này vẫn chưa đủ để đưa Lan Thy bứt lên so với lứa diễn viên đồng niên.