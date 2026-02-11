Mới nhất
Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Thứ tư, 11:19 11/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 1.

Lan Thy - nữ diễn viên "Em và Trịnh" mới đây thu hút sự chú ý khi chính thức nhận lời cầu hôn từ bạn trai - nhạc trưởng Dustin Tiêu. Tin vui được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 2.
Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 3.

Lan Thy cho biết, cô hoàn toàn bất ngờ trước màn cầu hôn ngọt ngào của bạn trai diễn ra trong tiệc cưới em họ. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi được ghi lại trong không khí ấm cúng, riêng tư nhưng tràn đầy cảm xúc.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 4.

Lan Thy sinh năm 1998, đến từ TP.HCM. Cô được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi đảm nhận vai Bích Diễm, nàng thơ trong bộ phim điện ảnh "Em và Trịnh".

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 5.

Trên màn ảnh, Lan Thy ghi dấu ấn với vẻ đẹp hoài cổ, dịu dàng cùng những phân cảnh đậm chất thơ, khiến hình ảnh Bích Diễm trở nên khó quên trong lòng người xem. Gương mặt thanh tú, đôi mắt cười, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài mang đậm nét Á Đông giúp cô được nhận xét là lựa chọn phù hợp cho hình tượng “nàng thơ”.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 6.
Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 7.
Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 8.

Trái ngược với vẻ mong manh trên phim, ngoài đời Lan Thy theo đuổi phong cách hiện đại, trẻ trung và có phần quyến rũ. 

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 9.

Trước khi được biết đến rộng rãi qua điện ảnh, cô vốn là gương mặt quen thuộc trong giới mẫu lookbook tại Sài thành, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang và quảng cáo.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 10.
Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 11.

Năm 2025, Lan Thy tham gia series "Tiệm ăn của quỷ" (Devil’s Diner) của đạo diễn Hàm Trần. Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh khi cô đảm nhận vai diễn có chiều sâu tâm lý, cá tính và nổi loạn, khác biệt so với vẻ dịu dàng quen thuộc. Dù thế vai diễn này vẫn chưa đủ để đưa Lan Thy bứt lên so với lứa diễn viên đồng niên.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 12.

Phải đến "Âm dương lộ", Lan Thy mới có dự án được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Màn thể hiện của cô được đánh giá tròn trịa, an toàn.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 13.

Bên cạnh phim ảnh, Lan Thy còn tham gia đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng và xuất hiện trong một số MV ca nhạc. Trên mạng xã hội, cô sở hữu lượng người theo dõi ổn định với hơn 40 nghìn lượt theo dõi trên Facebook và gần 28 nghìn lượt theo dõi trên TikTok.

Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 14.
Lan Thy và Dustin Tiêu: Nàng thơ ' Em và Trịnh ' nhận lời cầu hôn bất ngờ - Ảnh 15.

Từ nàng thơ màn ảnh đến cột mốc mới trong chuyện tình cảm, Lan Thy đang bước vào giai đoạn được xem là viên mãn cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, nhận về nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ công chúng.

 

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Giải trí
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc
Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Giải trí
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa

