Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết
GĐXH - Hồng Đăng khiến khán giả "bật cười" khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng bà xã nhưng lại kèm trạng thái "hốt hoảng" vì Tết đã về đến cổng.
Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi đăng tải trạng thái "hốt hoảng" vì sắp đến Tết: "Cả nhà Tết nhất đến đâu rồi? Ngồi tán dóc có tí thôi mà Tết đã đến cổng rồi, nhanh thật sự!".
Điều khiến fan chú ý là khoảnh khắc tình tứ của nam diễn viên và bà xã Anh Đào. Có thể thấy, suốt nhiều năm qua, Anh Đào vẫn luôn có mặt, đồng hành cùng chồng trong mọi hành trình, đi qua nhiều thăng trầm. Trước đó, Hồng Đăng cũng không quên gửi lời "tri ân" bà xã: "Cảm ơn một năm cũ đã qua - Anh Đào Nguyễn".
Thời gian gần đây, Hồng Đăng gây chú ý khi trở lại truyền hình với vai khách mời trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Sau gần 4 năm im lặng vì ồn ào tại Tây Ban Nha, nam diễn viên từng là "nam thần giờ vàng VTV" nay chọn cách quay lại bằng một vai diễn nhỏ, một bước đi được xem là thận trọng nhưng thực tế trong hành trình làm nghề.
Trên trang cá nhân, Hồng Đăng cũng không cập nhật thông tin về việc trở lại sóng VTV, song trên các diễn đàn phim, chủ đề này vẫn thu hút nhiều bàn luận.
Trước khi vướng ồn ào, Hồng Đăng là gương mặt có dấu ấn truyền hình và có đời sống hôn nhân luôn cho thấy sự hạnh phúc, bền vững. Nam diễn viên kết hôn năm 2008 với bà xã bằng tuổi tên Nguyễn Anh Đào, sau 8 năm hẹn hò.
Nam diễn viên từng chia sẻ vợ là người khéo léo, thông minh và luôn đồng hành cùng mình. Sau gần 20 năm hôn nhân, vợ chồng Hồng Đăng hiện có 2 con gái. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, sóng gió.
Năm 2011, Hồng Đăng từng gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng luôn nhận được sự động viên, đồng hành từ bà xã để vượt qua giai đoạn thử thách. Nam diễn viên cho biết vợ thấu hiểu, chu toàn gia đình.
Khoảng 3 năm trở lại đây, Hồng Đăng vắng bóng trên màn ảnh và chuyển hướng sang kinh doanh cùng vợ, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường như những chuyến du lịch hoặc cùng nhau quản lý công việc kinh doanh.
'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốtXem - nghe - đọc - 36 phút trước
GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.
Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹpXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.
MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.
Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/showCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.
Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón TếtGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Bé Mila - con gái lai Tây của Hà Anh mới đây đã có bộ áo dài đón Tết siêu đáng yêu. Nét đẹp lai của cô bé nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Hà Kiều Anh đã chia sẻ khoảnh khắc gói bánh chưng đón Tết truyền thống sớm trên đất Mỹ. Cô hạnh phúc vì được ăn Tết cùng bố mẹ ở xứ người.
Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính NgọGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Vở "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật dàn dựng vừa công diễn suất đầu tiên và sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào dịp Tết.
Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắngXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bácXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.
Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng MyGiải trí
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây đã tổ chức tiệc tất niên trong căn biệt thự có diện tích 1000m2. Người đẹp nhận được nhiều lời khen vì ngày càng trẻ đẹp.