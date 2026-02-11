Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi đăng tải trạng thái "hốt hoảng" vì sắp đến Tết: "Cả nhà Tết nhất đến đâu rồi? Ngồi tán dóc có tí thôi mà Tết đã đến cổng rồi, nhanh thật sự!".

Điều khiến fan chú ý là khoảnh khắc tình tứ của nam diễn viên và bà xã Anh Đào. Có thể thấy, suốt nhiều năm qua, Anh Đào vẫn luôn có mặt, đồng hành cùng chồng trong mọi hành trình, đi qua nhiều thăng trầm. Trước đó, Hồng Đăng cũng không quên gửi lời "tri ân" bà xã: "Cảm ơn một năm cũ đã qua - Anh Đào Nguyễn".

Thời gian gần đây, Hồng Đăng gây chú ý khi trở lại truyền hình với vai khách mời trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Sau gần 4 năm im lặng vì ồn ào tại Tây Ban Nha, nam diễn viên từng là "nam thần giờ vàng VTV" nay chọn cách quay lại bằng một vai diễn nhỏ, một bước đi được xem là thận trọng nhưng thực tế trong hành trình làm nghề.

Trên trang cá nhân, Hồng Đăng cũng không cập nhật thông tin về việc trở lại sóng VTV, song trên các diễn đàn phim, chủ đề này vẫn thu hút nhiều bàn luận.

Hồng Đăng khoe ảnh tình tứ cùng bà xã trong những ngày cuối năm.

Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc của người hâm mộ.

Trước khi vướng ồn ào, Hồng Đăng là gương mặt có dấu ấn truyền hình và có đời sống hôn nhân luôn cho thấy sự hạnh phúc, bền vững. Nam diễn viên kết hôn năm 2008 với bà xã bằng tuổi tên Nguyễn Anh Đào, sau 8 năm hẹn hò.

Nam diễn viên từng chia sẻ vợ là người khéo léo, thông minh và luôn đồng hành cùng mình. Sau gần 20 năm hôn nhân, vợ chồng Hồng Đăng hiện có 2 con gái. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, sóng gió.

Năm 2011, Hồng Đăng từng gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng luôn nhận được sự động viên, đồng hành từ bà xã để vượt qua giai đoạn thử thách. Nam diễn viên cho biết vợ thấu hiểu, chu toàn gia đình.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Hồng Đăng vắng bóng trên màn ảnh và chuyển hướng sang kinh doanh cùng vợ, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường như những chuyến du lịch hoặc cùng nhau quản lý công việc kinh doanh.