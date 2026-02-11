Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

Thứ tư, 11:23 11/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kubi, Anna, Lisa là 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có bộ ảnh đón Tết cùng bố mẹ. Biểu cảm lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp của 3 bé được khán giả yêu thích.

K
Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn "con nhà nòi"Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn 'con nhà nòi'

GĐXH - Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu lên sân khấu đã chiếm trọn spotlight.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 2.

Khánh Thi trên trang cá nhân đã tự hào khoe những hình đẹp của cô và gia đình. Đặc biệt là 3 thiên thần nhỏ nhà Khánh Thi - Phan Hiển luôn được chú ý.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 3.

Cập kề những ngày giáp Tết nguyên đán, Khánh Thi đã viết những dòng kết lại: "23 tháng Chạp, những ngày cuối năm, khi Thi và Hiển đều hiểu rằng ai cũng bận rộn với công việc, với những lo toan riêng. Nhưng Tết Việt vẫn luôn là khoảng thời gian để lòng người chậm lại, để nhớ về gia đình, về những giá trị giản dị mà thiêng liêng nhất. Chỉ mong được trao gửi yêu thương, giữ lấy sự gắn kết và cùng nhau đi qua một năm bằng sự ấm áp, bao dung và trân trọng".

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 4.

Nhân đây cô cũng gửi gắm thông điệp yêu thương: "Với Thi và Hiển, chỉ cần có gia đình bên cạnh, Tết đã đủ đầy rồi. Chúc mọi người một mùa Tết Việt an yên, đong đầy tình thân và yêu thương".

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 5.

Ngoài những lời hay ý đẹp, khán giả còn bày tỏ sự yêu thích tới 3 thiên thần nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 6.

Với Khánh Thi, con cái chính là những món quà lớn. Dù bận rộn đến mấy, cô vẫn luôn tranh thủ thời gian quan sát và chăm lo cẩn thận cho các bé.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 7.

Cả 3 bé nhà Khánh Thi - Phan Hiển đều thừa hưởng gen tốt của bố mẹ.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 8.

3 thiên thần nhỏ từ trong bụng mẹ đã làm quen với nhảy múa nên khả năng khiêu vũ thể thao của các bé rất tốt.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu - Ảnh 9.

Với Khánh Thi - Phan Hiển, họ không dạy hay định hướng con quá nhiều mà để con phát triển tự nhiên theo sở thích.

Ảnh: FBNV

Phan Hiển lại gây sốt MXH khi "rủ" Khánh Thi làm điều nàyPhan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này

GĐXH - Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến MXH chú ý khi đăng clip nhảy bắt trend với đầy đủ các thành viên. Điều đáng chú ý là khán giả khuyên cặp vợ chồng kiện tướng dancesport sinh thêm bé nữa, ngay lập tức Phan Hiển đã gợi ý với Khánh Thi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà cũng hòa chung với không khí đón Tết nguyên đán của tất cả mọi người. Cô khoe đã trang hoàng xong biệt thự sẵn sàng nghênh xuân.

Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Tuấn Trần trở nên nổi tiếng nhờ có các vai diễn trong nhiều phim cộng dồn có doanh thu nghìn tỷ. Vai diễn nào anh cũng khổ và bi kịch nhưng đến với "Báu vật trời cho" thì mọi thứ lại rất khác.

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng khiến khán giả "bật cười" khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng bà xã nhưng lại kèm trạng thái "hốt hoảng" vì Tết đã về đến cổng.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.

Xem nhiều

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Giải trí
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc
Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Giải trí
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top