3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

Cập kề những ngày giáp Tết nguyên đán, Khánh Thi đã viết những dòng kết lại: "23 tháng Chạp, những ngày cuối năm, khi Thi và Hiển đều hiểu rằng ai cũng bận rộn với công việc, với những lo toan riêng. Nhưng Tết Việt vẫn luôn là khoảng thời gian để lòng người chậm lại, để nhớ về gia đình, về những giá trị giản dị mà thiêng liêng nhất. Chỉ mong được trao gửi yêu thương, giữ lấy sự gắn kết và cùng nhau đi qua một năm bằng sự ấm áp, bao dung và trân trọng".