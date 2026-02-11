3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu
GĐXH - Kubi, Anna, Lisa là 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có bộ ảnh đón Tết cùng bố mẹ. Biểu cảm lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp của 3 bé được khán giả yêu thích.
Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đánGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà cũng hòa chung với không khí đón Tết nguyên đán của tất cả mọi người. Cô khoe đã trang hoàng xong biệt thự sẵn sàng nghênh xuân.
Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Tuấn Trần trở nên nổi tiếng nhờ có các vai diễn trong nhiều phim cộng dồn có doanh thu nghìn tỷ. Vai diễn nào anh cũng khổ và bi kịch nhưng đến với "Báu vật trời cho" thì mọi thứ lại rất khác.
Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn HưngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.
Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hônGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.
'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốtXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.
Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận TếtGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Hồng Đăng khiến khán giả "bật cười" khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng bà xã nhưng lại kèm trạng thái "hốt hoảng" vì Tết đã về đến cổng.
Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹpXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.
MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.
Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/showCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.
Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tếCâu chuyện văn hóa
Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.