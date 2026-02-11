Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Xúc động hình ảnh Tuấn Trần chống nạng tới buổi ra mắt phim Tết GĐXH - Diễn viên Tuấn Trần được đồng nghiệp, ekip phim hỗ trợ đi lại trong buổi ra mắt “Báu vật trời cho”.

Chiều 10/2, bộ phim điện ảnh "Báu vật trời cho" tiếp tục hành trình ra mắt khán giả với một suất chiếu đặc biệt dành cho báo chí và khán giả tại Hà Nội.

Sau buổi premiere tại TP.Hồ Chí Minh, sự kiện tại Hà Nội được xem là dịp để ê-kíp lắng nghe những phản hồi trực tiếp từ giới chuyên môn và người xem phía Bắc, đồng thời mở rộng cuộc đối thoại xoay quanh các chủ đề mà bộ phim theo đuổi. Không khí của buổi chiếu diễn ra trong sự háo hức, tò mò và nhiều kỳ vọng, khi đây là lần đầu tiên tác phẩm được trình chiếu trọn vẹn trước công chúng thủ đô.

Suất chiếu có sự góp mặt của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát và Khương Lê. Sự xuất hiện đầy đủ của ekip tạo nên bầu không khí gần gũi, giúp buổi giao lưu sau suất chiếu trở thành không gian trao đổi cởi mở, nơi các câu hỏi từ báo chí và khán giả được trả lời trực diện, thẳng thắn và giàu thông tin.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, nhiều khán giả dành thời gian nán lại để chia sẻ cảm xúc, đặt câu hỏi về các chi tiết trong kịch bản cũng như thông điệp mà "Báu vật trời cho" muốn gửi gắm. Đạo diễn Lê Thanh Sơn là người trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến cấu trúc câu chuyện, lựa chọn chi tiết và hướng tiếp cận đề tài. Một trong những chi tiết được quan tâm nhiều nhất là hình ảnh hộp xì gà, món đồ được xem như trung tâm của cuộc chạy đua trong phim.

Ở góc độ diễn viên, Quách Ngọc Ngoan nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn ông Thiên và quyết định tham gia một dự án phim Tết với màu sắc khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của anh trước đây. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Với tôi, khi nhận lời mời từ nhà sản xuất, tôi cũng hồi hộp. Khi đọc kịch bản xong, tôi thấy vai hay. Tôi chưa trở thành con người như vậy trong nghệ thuật bao giờ. Tôi hỏi anh Sơn rằng anh có tin tôi không và anh trả lời là tin. Đây là vai diễn mang khuynh hướng hài đầu tay của tôi. Hy vọng tôi có thể mang đến những năng lượng tích cực cho mọi người trong dịp đầu năm".

Tuấn Trần cũng là tâm điểm chú ý trong buổi giao lưu, khi anh chia sẻ rất thẳng thắn về hành trình lựa chọn vai diễn của mình trong những năm gần đây. Nam diễn viên nói: "Với Minh Gọn trong "Làm giàu với ma 2", đó là một nhân vật thiểu năng, chậm phát triển. Nhân vật ở phim trước đó là một người bị động kinh. Sau đó, khán giả hỏi tôi rằng: "Đến bao giờ anh mới thôi nhận vai khổ?'. Đến "Báu vật trời cho", khi đọc kịch bản, tôi rất thích vai Hồng. Sau một năm với nhiều vai diễn nặng về tâm lý và cảm xúc, tôi muốn có một vai vô tư, vô lo. Trong phim này, dù là chính diện hay phản diện, tất cả mọi người đều phần nào có nét đáng yêu. Sau một năm bộn bề lo toan, chúng tôi muốn mang lại một kịch bản có đủ đầy mọi thứ, đặc biệt là sự kết nối về tình thân. Tôi hứa sau phim này, tôi sẽ đóng nhiều vai khổ hơn nữa".

Lời tâm sự này nhận được nhiều tiếng cười từ khán phòng, nhưng cũng cho thấy sự nghiêm túc của Tuấn Trần trong việc làm mới bản thân và cân bằng lựa chọn vai diễn. Nhân vật Hồng trong Báu Vật Trời Cho được anh xem như một khoảng thở, một cơ hội để thể hiện một màu sắc nhẹ nhàng hơn sau chuỗi vai diễn nặng tâm lý. Với nhiều khán giả Hà Nội, hình ảnh Tuấn Trần trong phim mang lại cảm giác gần gũi và dễ đồng cảm.

Suất chiếu tại Hà Nội khép lại trong bầu không khí cởi mở và nhiều dư âm. Những phản hồi trực tiếp từ khán giả giúp ekip có thêm góc nhìn về cách bộ phim được tiếp nhận, đặc biệt là với nhóm khán giả gia đình mà "Báu vật trời cho" hướng đến. Sự kiện này cũng được xem là bước đệm quan trọng trước khi bộ phim chính thức ra mắt rộng rãi, khi các thông điệp về tình thân, lòng tham, sự lựa chọn và trách nhiệm đã bắt đầu tạo nên những cuộc trò chuyện ngoài rạp chiếu.

"Báu vật trời cho" tiếp tục khẳng định định hướng của mình như một tác phẩm giải trí mang nhiều lớp nội dung, nơi các yếu tố phi vụ, hài hước và gia đình được đặt cạnh nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa. Những chia sẻ thẳng thắn từ đạo diễn và diễn viên cho thấy sự nghiêm túc của ekip trong việc lắng nghe, đối thoại và hoàn thiện hành trình của bộ phim khi chính thức đến với công chúng.

Phim điện ảnh "Báu vật trời cho" do Bluebells Studios sản xuất và CJ CGV phát hành, là tác phẩm điện ảnh duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX trong dịp Tết 2026, dự kiến chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết 2026.

