Cẩm Ly bất ngờ nhận tin vui ở tuổi trung niên
GĐXH - Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Cẩm Ly vừa nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM
Trong chương trình "Gala nhạc Việt", ca sĩ Cẩm Ly đã nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì những đóng góp tích cực trong dự án VietNamLove, chương trình Chung tay vì đồng bào và các hoạt động xã hội trong năm 2025. Ngoài giọng ca Người về cuối phố, nhiều nghệ sĩ cũng được vinh danh đợt này như: Ca sĩ Phương Thanh, Thanh Ngọc, Ngô Kiến Huy, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, MC Nguyên Khang…
Ca sĩ Cẩm Ly sinh năm 1970, quê gốc ở Quy Nhơn. Cuối thập niên 90, cô được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai và thành công với các bản hit: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều...
Cẩm Ly thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương. Năm 2014, cô làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, giúp học trò Thiện Nhân đoạt danh hiệu Quán quân mùa thứ hai.
Cẩm Ly được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng dân ca", hơn 30 năm qua vẫn là cái tên giữ được sức hút trong làng giải trí Việt. Hồi đầu tháng 8, Cẩm Ly thực hiện liveshow "Tự tình quê hương 6", đánh dấu kỷ niệm 30 năm theo đuổi con đường ca hát.
Hồi năm 2023, Cẩm Ly gây chú ý khi tham gia vở nhạc kịch "Bông cánh cò" tại sân khấu của NSND Hồng Vân. Mới đây cô còn góp mặt trong phim điện ảnh "Ma da", đóng cùng Việt Hương, Thành Lộc.
Ít người biết, Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.
Năm 2018, Cẩm Ly quyết định dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để sang Mỹ tập trung chữa trị. Nữ ca sĩ cho rằng việc ngừng hát để điều trị bệnh là cách cô tôn trọng khán giả. Cẩm Ly kể lại nỗi lòng trong những ngày chữa bệnh ở Mỹ: "Thời gian đó, nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi ứa nước mắt, sợ vĩnh viễn mất giọng rồi giải nghệ, xa khán giả".
Khi giọng hát dần hồi phục, Cẩm Ly nhận show đi diễn trở lại. Song, việc hoạt động với tần suất nhiều trong thời gian qua khiến bệnh cũ của giọng ca sinh năm 1970 tái phát, gây sốt và mệt mỏi.
Nữ ca sĩ đã sang Mỹ phẫu thuật, dùng nhiều cách nhưng vẫn không thể điều trị dứt điểm. "Mũi của tôi hiện tại rất nhạy với thời tiết. Mỗi buổi sáng tôi thường hắt hơi liên tục, ngồi máy lạnh lâu là bị nghẹt mũi" - cô kể. Cẩm Ly chấp nhận "sống chung" với căn bệnh này, thậm chí cô còn hài hước gọi viêm xoang là "bạn thân".
Trong chương trình The Khang show, khi được hỏi sẽ làm gì nếu nghỉ hát, Cẩm Ly cho hay cô chưa nghĩ tới việc "nghỉ hưu". "Nếu khán giả còn thương, còn nghe tôi hát thì tôi vẫn hát", cô nói.
