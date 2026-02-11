Mới nhất
Cẩm Ly bất ngờ nhận tin vui ở tuổi trung niên

Thứ tư, 18:59 11/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Cẩm Ly vừa nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM

Em gái Cẩm Ly lấy chồng tỷ phú "khủng" cỡ nào?Em gái Cẩm Ly lấy chồng tỷ phú 'khủng' cỡ nào?

GĐXH - Hà Phương - em gái Cẩm Ly không chỉ gây chú ý bởi tài năng, sắc vóc mà còn được quan tâm bởi cuộc sống giàu sang bên chồng doanh nhân.

Trong chương trình "Gala nhạc Việt", ca sĩ Cẩm Ly đã nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì những đóng góp tích cực trong dự án VietNamLove, chương trình Chung tay vì đồng bào và các hoạt động xã hội trong năm 2025. Ngoài giọng ca Người về cuối phố, nhiều nghệ sĩ cũng được vinh danh đợt này như: Ca sĩ Phương Thanh, Thanh Ngọc, Ngô Kiến Huy, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, MC Nguyên Khang…

Cẩm Ly bất ngờ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 2.

Cẩm Ly nhận giải từ BTC.

Ca sĩ Cẩm Ly sinh năm 1970, quê gốc ở Quy Nhơn. Cuối thập niên 90, cô được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai và thành công với các bản hit: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều...

Cẩm Ly thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương. Năm 2014, cô làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, giúp học trò Thiện Nhân đoạt danh hiệu Quán quân mùa thứ hai.

Cẩm Ly được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng dân ca", hơn 30 năm qua vẫn là cái tên giữ được sức hút trong làng giải trí Việt. Hồi đầu tháng 8, Cẩm Ly thực hiện liveshow "Tự tình quê hương 6", đánh dấu kỷ niệm 30 năm theo đuổi con đường ca hát.

Hồi năm 2023, Cẩm Ly gây chú ý khi tham gia vở nhạc kịch "Bông cánh cò" tại sân khấu của NSND Hồng Vân. Mới đây cô còn góp mặt trong phim điện ảnh "Ma da", đóng cùng Việt Hương, Thành Lộc.

Ít người biết, Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Cẩm Ly bất ngờ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 3.

Ca sĩ Cẩm Ly của hiện tại.

Năm 2018, Cẩm Ly quyết định dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để sang Mỹ tập trung chữa trị. Nữ ca sĩ cho rằng việc ngừng hát để điều trị bệnh là cách cô tôn trọng khán giả. Cẩm Ly kể lại nỗi lòng trong những ngày chữa bệnh ở Mỹ: "Thời gian đó, nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi ứa nước mắt, sợ vĩnh viễn mất giọng rồi giải nghệ, xa khán giả".

Khi giọng hát dần hồi phục, Cẩm Ly nhận show đi diễn trở lại. Song, việc hoạt động với tần suất nhiều trong thời gian qua khiến bệnh cũ của giọng ca sinh năm 1970 tái phát, gây sốt và mệt mỏi.

Nữ ca sĩ đã sang Mỹ phẫu thuật, dùng nhiều cách nhưng vẫn không thể điều trị dứt điểm. "Mũi của tôi hiện tại rất nhạy với thời tiết. Mỗi buổi sáng tôi thường hắt hơi liên tục, ngồi máy lạnh lâu là bị nghẹt mũi" - cô kể. Cẩm Ly chấp nhận "sống chung" với căn bệnh này, thậm chí cô còn hài hước gọi viêm xoang là "bạn thân".

Trong chương trình The Khang show, khi được hỏi sẽ làm gì nếu nghỉ hát, Cẩm Ly cho hay cô chưa nghĩ tới việc "nghỉ hưu". "Nếu khán giả còn thương, còn nghe tôi hát thì tôi vẫn hát", cô nói.

Em gái tỷ phú của Cẩm Ly có mối tình ngang trái với Trương Minh Cường trong "Mùa hạ chia xa"Em gái tỷ phú của Cẩm Ly có mối tình ngang trái với Trương Minh Cường trong 'Mùa hạ chia xa'

GĐXH - Hà Phương nổi tiếng là ca sĩ tỷ phú trong làng âm nhạc dân ca Việt. Hiện tại, sau khi ổn định việc gia đình, nữ ca sĩ quay trở lại làm nhà sản xuất âm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê.

Cùng chuyên mục

Con trai Hồ Quang Hiếu gây chú ý trong tiệc sinh nhật đầu tiên

Con trai Hồ Quang Hiếu gây chú ý trong tiệc sinh nhật đầu tiên

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như làm tiệc thôi nôi hoành tráng và xúc động khi nhắn nhủ lời yêu thương đến quý tử.

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán

Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà cũng hòa chung với không khí đón Tết nguyên đán của tất cả mọi người. Cô khoe đã trang hoàng xong biệt thự sẵn sàng nghênh xuân.

Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Nam diễn viên nghìn tỷ cuối cùng cũng thoát vai khổ

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Tuấn Trần trở nên nổi tiếng nhờ có các vai diễn trong nhiều phim cộng dồn có doanh thu nghìn tỷ. Vai diễn nào anh cũng khổ và bi kịch nhưng đến với "Báu vật trời cho" thì mọi thứ lại rất khác.

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây đã khoe không khí đón Tết tưng bừng. Trong căn biệt thự hạng sang, anh đã trang hoàng rực rỡ để nghênh xuân.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Kubi, Anna, Lisa là 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã có bộ ảnh đón Tết cùng bố mẹ. Biểu cảm lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp của 3 bé được khán giả yêu thích.

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Chân dung nàng thơ 'Em và Trịnh' vừa được nhạc trưởng cầu hôn

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lan Thy - diễn viên "Em và Trịnh" vừa được nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn. Ba năm sau bộ phim, nữ diễn viên sinh năm 1998 vẫn được nhớ tới nhiều bởi sở hữu nét đẹp Á Đông đằm thắm.

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng khiến khán giả "bật cười" khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng bà xã nhưng lại kèm trạng thái "hốt hoảng" vì Tết đã về đến cổng.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh đón Tết cùng bố mẹ siêu đáng yêu

Giải trí
Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Giải trí
Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Không khí Tết ngập tràn trong căn biệt thự hạng sang của ca sĩ Tuấn Hưng

Giải trí
Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Giải trí

