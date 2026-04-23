Khi mua sắm online bùng nổ, chợ truyền thống ngày càng thưa vắng khách

Chợ truyền thống không còn đông khách

Những ngày đầu hè, ghi nhận tại nhiều khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội cho thấy cảnh mua bán không còn nhộn nhịp như trước. Tại một số dãy hàng, lượng khách chỉ lác đác vài người, không còn cảnh tấp nập mặc cả rôm rả như trước. Nhiều tiểu thương cho biết, tình trạng vắng khách không chỉ diễn ra vào giờ thấp điểm mà kéo dài cả buổi sáng – khung giờ vốn được xem là thời gian vàng của chợ truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Nga (Tiểu thương, Nghĩa Tân) cho biết: "Như ngày trước mở hàng 7-8 giờ là đông khách lắm nhưng bây giờ thì thưa thớt hẳn, có khi ngồi đến trưa mà vẫn còn đầy hàng. Bán thì được ít tiền nhưng vẫn phải bán thôi biết làm gì khác bây giờ". Rất nhiều quầy hàng mở cửa nhưng vắng khách, tiểu thương tranh thủ ngồi nghỉ ngơi lướt điện thoại, trò chuyện với nhau trong lúc chờ người mua tới hỏi.

(Các quầy hàng mở cửa nhưng vắng khách. Ảnh Hồng Yến)

Khi thực phẩm tươi sống không còn là lợi thế

Nếu trước đây, ưu thế lớn nhất của chợ truyền thống là khả năng cung cấp thực phẩm tươi mỗi ngày, cho phép người mua trực tiếp lựa chọn, kiểm tra chất lượng thì nay lợi thế này đang dần bị thu hẹp. Hàng hóa, thực phẩm tươi ngày nay được các chuỗi cung ứng bảo quản trong hệ thống kho lạnh, vận chuyển bằng xe chuyên dụng, đảm bảo độ tươi trong suốt quá trình giao nhận. Bên cạnh đó, việc minh bạch thông tin sản phẩm từ nguồn gốc, ngày đóng gói đến chứng nhận an toàn cũng góp phần tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, điều mà nhiều sạp hàng truyền thống vẫn còn hạn chế. Chị Lương Thị Thùy Nhiên (Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Trước đây tôi đi chợ gần như mỗi ngày, nhưng gần đây thì chuyển hẳn sang đặt online. Công việc bận, về nhà muộn, nên chỉ cần mở điện thoại đặt là có đồ giao tới. Giá cả nhiều khi còn rẻ hơn vì có khuyến mãi, thịt hay cá đều được sơ chế rất sạch sẽ, ghi ngày giờ đóng gói nên tôi rất an tâm."

Điểm đáng chú ý ở đây là sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng. Nếu trước đây, nhiều người cho rằng thực phẩm ở chợ tươi hơn, thật hơn, thì nay quan niệm này đang dần thay đổi khi các nền tảng bán hàng trực tuyến chú trọng xây dựng hình ảnh thực phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với việc chợ truyền thống hoàn toàn mất lợi thế. Với một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là người lớn tuổi, thói quen mắt thấy, tay chọn vẫn đóng vai trò quan trọng. Việc được trực tiếp quan sát, trao đổi với người bán, thậm chí mặc cả giá cả, vẫn mang lại cảm giác tin cậy mà mua sắm online khó thay thế hoàn toàn. Bà Trần Thị Hòa (Nam Từ Liêm) cho biết: "Tôi quen đi chợ rồi, ra cho có không khí. Tạo thực đơn cho gia đình mỗi ngày cũng xem như là niềm vui, ra chợ để trò chuyện, tận tay xem hàng thì cũng yên tâm hơn".

(Chợ truyền thống vẫn là lựa chọn ưu tiên của những khách hàng lớn tuổi. Ảnh Hồng Yến)

Thích nghi trong nhịp sống mới

Thương mại điện tử không chỉ thay đổi cách mua hàng, mà còn thay đổi cả cách người tiêu dùng tiếp cận thông tin, so sánh giá cả và đưa ra quyết định mua sắm. Điều này khiến chợ truyền thống gặp nhiều bất lợi. Việc tái cấu trúc cách thức vận hành là điều cần thiết để phù hợp hơn với nhu cầu mới. Thay vì chỉ bán trực tiếp tại sạp, tiểu thương có thể mở rộng sang kênh online, nhận đơn hàng qua mạng xã hội hoặc hợp tác với các đơn vị giao hàng để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Bên cạnh đó, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng chợ cũng đóng vai trò then chốt. Nhiều chợ truyền thống hiện nay trong tình trạng xuống cấp, thiếu vệ sinh, bố trí gian hàng chưa khoa học và thiếu minh bạch về giá cả. Đây là những yếu tố khiến người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ dần quay lưng. Do đó việc cải tạo không gian chợ theo hướng sạch sẽ, văn minh, có hệ thống quản lý giá và truy xuất nguồn gốc hàng hóa rõ ràng được xem là điều kiện tiên quyết để lấy lại niềm tin thị trường. Khi được tổ chức lại theo hướng hiện đại hơn, minh bạch và linh hoạt hơn, chợ truyền thống hoàn toàn có thể trở thành một điểm sáng trong hệ sinh thái tiêu dùng đa kênh – người dân vừa có thể mua trực tiếp, vừa có thể đặt hàng trực tuyến tùy theo nhu cầu.

Chợ truyền thống vẫn có cơ hội đứng vững nếu biết thay đổi đúng hướng và kịp thời. Chỉ khi kịp thời chuyển mình theo hướng phù hợp với xu thế tiêu dùng số đang ngày càng phát triển trên thị trường thì chợ truyền thống mới có thể duy trì vai trò và vị thế của mình trong đời sống đô thị hiện đại ngày nay.

Hồng Yến

Từ chợ truyền thống đến sàn online: Cách người dân nông thôn thích ứng với thời đại số GĐXH - Giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, khung cảnh chợ quê yên bình trong buổi sớm mai vẫn hiện diện như một mạch nguồn truyền thống bền bỉ. Dù xuất hiện nhiều phương thức giao thương mới nhằm bắt kịp với xu hướng thị trường hiện đại nhưng chợ quê vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi khó thay thế.