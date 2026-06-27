Chàng trai từng trượt đại học, xuất khẩu lao động, giành Quán quân Bolero
Từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Phạm Ngọc Anh không từ bỏ đam mê để đăng quang Quán quân Giọng ca vàng Bolero mùa 12.
Vượt qua nhiều thí sinh tại đêm chung kết toàn quốc Giọng ca vàng Bolero mùa 12, Phạm Ngọc Anh (SN 1984, quê Bắc Ninh) đã giành ngôi vị Quán quân. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình theo đuổi giấc mơ âm nhạc sau nhiều năm dang dở.
Ít ai biết rằng trước khi đứng trên sân khấu, Phạm Ngọc Anh từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Anh thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động, nhiều lần khởi nghiệp thất bại rồi làm lại từ đầu.
Dù yêu âm nhạc từ nhỏ và từng nghĩ đến chuyện Nam tiến để theo đuổi con đường ca hát, nhưng áp lực mưu sinh và trách nhiệm với gia đình khiến anh phải gác lại ước mơ.
Chỉ khi công việc dần ổn định, anh mới quyết định quay trở lại với âm nhạc một cách nghiêm túc.
"Đây không phải là một sở thích nhất thời, mà như một lời hứa với chính mình đã được ấp ủ từ rất lâu. Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, tôi nhận ra nếu cứ mãi chờ đến khi có đủ thời gian thì có lẽ mình sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ đứng trên sân khấu ca nhạc.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thời điểm hoàn hảo, vì vậy tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức. 'Giọng ca vàng Bolero' chính là cơ hội để tôi thực hiện ước mơ ấy và chứng minh rằng đam mê không bao giờ là quá muộn để theo đuổi" , anh chia sẻ.
Đến với cuộc thi, Phạm Ngọc Anh không đặt mục tiêu phải giành ngôi vị cao nhất. Điều anh hướng tới là được thử sức, tích lũy kinh nghiệm và hiện thực hóa ước mơ đã ấp ủ từ lâu.
Theo nam ca sĩ, thử thách lớn nhất trong suốt hành trình không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà là vượt qua chính bản thân mình.
"Với tôi, thử thách lớn nhất không phải là kỹ thuật thanh nhạc mà là vượt qua chính mình. Tôi nghĩ Bolero không quá quan trọng về thanh nhạc, Bolero là hát bằng cảm xúc và sự từng trải. Tôi bước vào cuộc thi với xuất phát điểm không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn trên sân khấu, nên tôi luôn tự nhắc bản thân phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của Ban Giám khảo và sự kỳ vọng của khán giả" , anh nói.
Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Quán quân, người đầu tiên Phạm Ngọc Anh nghĩ đến là mẹ - người đã qua đời cách đây bốn năm.
"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, nhất là mẹ tôi, người đã mất cách đây 4 năm. Mẹ luôn tin tưởng và đồng hành những lúc tôi khó khăn và tuyệt vọng nhất, chính mẹ là người cho tôi động lực và niềm tin để tôi vượt qua mọi khó khăn để có được thành quả như hiện tại".
Nhìn lại hành trình từ một chàng trai từng thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động, nhiều lần khởi nghiệp thất bại đến khi trở thành Quán quân Giọng ca vàng Bolero, Phạm Ngọc Anh cho biết anh chỉ chọn một từ để nói về cuộc đời mình là "kiên trì".
Nam ca sĩ cũng gửi gắm thông điệp đến những người đang còn ngần ngại theo đuổi đam mê: "Không ai là quá muộn để bắt đầu. Quan trọng không phải bạn bắt đầu ở tuổi nào, mà là bạn có đủ dũng cảm để bước đi hay không".
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