Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Trưa 26/6, công ty quản lý MT Entertainment phát đi thông báo khẩn, cảnh báo về tình trạng hình ảnh và video của Mỹ Tâm bị giả mạo bằng công nghệ AI phát tán nhằm bôi nhọ. "Mạng xã hội là ảo, nhưng hậu quả là thật. Rất mong các bạn sẽ kiểm chứng thông tin thật đầy đủ để không bị kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin sai sự thật", đại diện Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo.