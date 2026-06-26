Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ
GĐXH - Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái gần 1 tuổi. Trong khi đó, Lê Phương đăng ảnh cả gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ đẻ với những khoảnh khắc hạnh phúc.
Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh bé Gạo kèm trạng thái: "ao mà em lớn nhanh quá… Sắp tới lúc chọn trường cho em rồi các mom ơi! Ai Q2 hãy cho mẹ lời khuyên trường nào cho bé sau 1 tuổi ạ? Bắt đầu bước vào giai đoạn thứ 2 của hành trình này rồi… Ôi lo lắng thế!".
MC Hồng Nhung VTV gây chú ý khi chia sẻ ảnh cùng mẹ qua 30 năm: "Nhung và mẹ Hạnh ❤️ 30 năm".
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