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Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ

Thứ sáu, 19:00 26/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái gần 1 tuổi. Trong khi đó, Lê Phương đăng ảnh cả gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ đẻ với những khoảnh khắc hạnh phúc.

Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 1.

Trưa 26/6, công ty quản lý MT Entertainment phát đi thông báo khẩn, cảnh báo về tình trạng hình ảnh và video của Mỹ Tâm bị giả mạo bằng công nghệ AI phát tán nhằm bôi nhọ. "Mạng xã hội là ảo, nhưng hậu quả là thật. Rất mong các bạn sẽ kiểm chứng thông tin thật đầy đủ để không bị kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin sai sự thật", đại diện Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo.

Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 2.
Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 3.
Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 4.

Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh bé Gạo kèm trạng thái: "ao mà em lớn nhanh quá… Sắp tới lúc chọn trường cho em rồi các mom ơi! Ai Q2 hãy cho mẹ lời khuyên trường nào cho bé sau 1 tuổi ạ? Bắt đầu bước vào giai đoạn thứ 2 của hành trình này rồi… Ôi lo lắng thế!".

Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 5.

"Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2026, ngày đẹp và cũng là sinh nhật mẹ yêu - ngoại của Pháo Bông! Thật may mắn khi còn được quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng ba mẹ và gia đình. Chúc mẹ nhiều sức khoẻ để vui cùng con cháu!".

Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 6.
Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 7.

MC Hồng Nhung VTV gây chú ý khi chia sẻ ảnh cùng mẹ qua 30 năm: "Nhung và mẹ Hạnh ❤️ 30 năm".

Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 8.
Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái ; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ 2026 - Ảnh 9.

Huyền Lizzie đăng ảnh cùng Mạnh Trường kèm trạng thái: "Đi công tác thì bắt gặp người quen".

Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻ - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Hương bất ngờ đăng ảnh với Á hậu Mai Ngô kèm trạng thái: "Thân thân thế thôi chứ vô phim là 'đâm' nhau". Fan tò mò dự án chung của 2 người đẹp.

 

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