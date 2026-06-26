Lê Khánh: Tôi có cuộc sống ổn định nhờ 2 quán ốc

Lê Khánh: "Cát-xê phù hợp thôi chứ tăng gấp đôi đâu thì quá đáng lắm!"

Gần đây Lê Khánh tham gia nhiều dự án điện ảnh so với trước đây và thực sự rất "mát tay" chọn kịch bản trăm tỷ, từ Nhà ba tôi một phòng, Chị dâu, Cục vàng của ngoại,... đến hiện tại "Ma Xó" (gần 150 tỷ đồng). Vì sao chị lại có bước ngoặt như vậy?

- Không có lý do gì hết ngoài những lời mời. Diễn viên là một công việc rất thụ động, chỉ khi nhà sản xuất hoặc đạo diễn nhớ đến mình thì mình mới có cơ hội được làm việc. Có lẽ vài năm nay Tổ nghề thương nên tôi có nhiều cơ hội hơn ở lĩnh vực điện ảnh những năm trước. Tôi nghĩ là như vậy, nghĩa là vào một thời điểm nhất định thì cơ hội sẽ đến với mình.

Và cũng rất hạnh phúc bởi vì mấy năm vừa rồi tôi được làm việc với nhiều đạo diễn, nhiều bạn diễn và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong nghề.

Khi nhận lời tham gia một dự án, chị đặt ra những tiêu chí gì?

- Điều đầu tiên tôi quan tâm là câu chuyện của bộ phim. Tôi sẽ xin đọc kịch bản, xem mình có thích câu chuyện đó hay không, có thích nhân vật đó hay không.

Sau đó tôi tìm hiểu ê-kíp diễn viên, rồi mới đến các vấn đề liên quan hợp đồng. Khi cả hai bên đều cảm thấy thoải mái thì tôi sẽ đồng hành cùng dự án.

Điều tôi vui nhất là các vai diễn gần đây đều có màu sắc khác nhau. Tôi cũng rất mong trong tương lai có cơ hội thể hiện một dạng vai mà mình chưa từng thử sức, chẳng hạn như vai LGBT nữ.

Phim "Ma xó" có sự tham gia của Lê Khánh đã đạt doanh thu gần 150 tỷ đồng sau hơn 2 tuần có mặt phòng vé.

Trong những tiêu chí chị vừa nêu, không thấy chị nhắc tới cát-xê?

- Là phần hợp đồng đó. Nhưng thật ra với tôi, được tham gia một dự án có câu chuyện hay vẫn là điều quan trọng nhất.

Việc liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh thành công thì cát-xê của chị chắc hẳn thay đổi đáng kể?

- Tôi luôn vui vì mọi người còn nhớ đến mình và cho mình cơ hội làm nghề. Mỗi dự án sẽ có mức chi phí phù hợp để mình có thể đồng hành cùng đoàn phim. Chứ không có chuyện cát-xê tăng gấp đôi đâu, như vậy quá đáng lắm. (Cười)

Quay lại với ý tưởng táo bạo về một vai diễn LGBT nữ, nếu nhận được lời mời, chị sẽ chuẩn bị như thế nào?

- Tôi nghĩ mọi sự chuẩn bị đều phải xuất phát từ kịch bản. Mỗi nhân vật đều có một cuộc đời, một câu chuyện và những diễn biến tâm lý riêng. Điều đầu tiên tôi làm là đọc thật kỹ kịch bản để hiểu nhân vật được xây dựng như thế nào.

Sau đó, tôi sẽ trao đổi với đạo diễn, cùng phân tích đường dây câu chuyện, tính cách, tâm tư, động cơ và cách thể hiện nhân vật trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chỉ khi hiểu rõ nhân vật thì tôi mới có thể hình dung mình sẽ diễn như thế nào ở từng phân cảnh.

Tôi không xem đây là vai LGBT hay vai bình thường. Với tôi, đó trước hết là một nhân vật có cảm xúc, có số phận. Nhiệm vụ của diễn viên là truyền tải nhân vật ấy một cách chân thật và chạm được đến cảm xúc của khán giả.

Lê Khánh mong muốn thử sức với vai LGBT.

"Hai vợ chồng chưa từng mâu thuẫn vì tiền bạc"

Liên tục với lịch trình phim ảnh như vậy, chị dành cho gia đình, đặc biệt là hai con ra sao?

- Tôi rất may mắn khi có một hậu phương tuyệt vời. Trước hết là chồng tôi, rồi ba mẹ chồng và mẹ ruột. Đặc biệt, hai con rất hiểu chuyện, yêu thương và luôn tôn trọng công việc của mẹ. Các con cũng sẵn sàng ủng hộ để tôi được theo đuổi niềm đam mê lớn nhất của mình là làm diễn viên.

Mỗi khi tôi đi quay, ba mẹ sẽ giúp chăm sóc các bé. Bây giờ các con cũng đã lớn hơn nhiều, bé lớn hơn 7 tuổi, bé nhỏ hơn 4 tuổi nên các con đã quen với việc có lúc mẹ ở nhà rất nhiều, nhưng cũng có những giai đoạn mẹ bận rộn với các dự án phim.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là các con hiểu và luôn ủng hộ công việc của mẹ. Nhờ vậy tôi rất yên tâm mỗi khi đi làm. Còn khi trở về nhà, hai vợ chồng sẽ dành trọn thời gian để chơi cùng các con, chăm sóc và bù đắp cho các bé.

Dù diễn viên Tuấn Khải - ông xã chị khá tâm lý nhưng cả hai đều bận công việc, 12 năm hôn nhân chắc hẳn cũng có cảnh "cơm không lành, canh không ngọt"?

- Chắc chắn là có chứ. Tôi nghĩ vợ chồng nào sống với nhau cũng sẽ có lúc xảy ra bất đồng. Tiếp xúc với nhau mỗi ngày thì việc có những tranh luận hay khác biệt quan điểm là điều rất bình thường.

Thời gian đầu mới cưới, hai vợ chồng cũng từng hục hặc, tranh cãi, thậm chí có lúc lớn tiếng với nhau. Khi đó, chồng tôi thường là người chủ động xuống nước trước.

Bây giờ, cả hai đều trưởng thành hơn. Ai sai thì người đó nhận lỗi để mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng nhất, chứ không phải cố giữ cái tôi của mình.

Có các con bên cạnh cũng khiến hai vợ chồng học được cách bình tĩnh hơn, biết đặt gia đình lên trên cảm xúc cá nhân và cùng nhau xây dựng một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc.

"Tôi rất may mắn khi có một hậu phương tuyệt vời. Trước hết là chồng tôi. Sau đó là ba mẹ chồng và mẹ ruột. Đặc biệt, hai con rất hiểu chuyện...", Lê Khánh chia sẻ.

Những bất đồng của anh chị có bao giờ xuất phát từ chuyện kinh tế?

- Thật ra cuộc sống của hai vợ chồng tôi khá đơn giản nên tiền bạc chưa bao giờ là nguyên nhân khiến chúng tôi mâu thuẫn.

Những hục hặc nếu có đều rất đời thường. Ví dụ như việc chồng muốn tôi quay video cho các kênh mạng xã hội, còn tôi thì không quen và cũng không thích xuất hiện quá nhiều trên mạng.

Tôi vốn là người hướng nội nên ban đầu cảm thấy rất ngại, không thoải mái với việc làm nội dung số. Vì thế cũng có những lúc hai vợ chồng không thống nhất quan điểm.

Nhưng rồi chồng tôi kiên nhẫn phân tích rằng xã hội luôn thay đổi, nếu mình không chịu thích nghi thì sẽ rất dễ bị bỏ lại phía sau. Ban đầu tôi chưa đồng tình, nhưng càng về sau càng thấy những lời khuyên của anh rất đúng và cần thiết. Nhờ vậy, tôi cũng dần thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường làm nghề hiện nay.

Nếu chọn điều tích cực nhất chị đã thay đổi thì đó là điều gì?

- Khi còn yêu, chúng tôi cũng rất tích cực, nhưng vì chưa tìm được tiếng nói chung nên thường dẫn đến tranh luận. Sau khi kết hôn, cả hai đều học được cách lắng nghe và đặt mình vào vị trí của đối phương.

Riêng bản thân tôi cũng thay đổi rất nhiều.

Tôi là con một. Ba mất sớm nên từ nhỏ chỉ sống với mẹ và được mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng. Vì quen được chăm sóc nên khi bước vào tình yêu hay hôn nhân, đôi lúc tôi vẫn vô thức nghĩ nhiều cho bản thân hơn.

Lập gia đình giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi học được cách nghĩ cho người khác, biết yêu thương, tôn trọng và đặt cảm xúc của đối phương lên trước nhiều hơn. Đó có lẽ là sự thay đổi lớn nhất của tôi sau gần 12 năm hôn nhân.

Lê Khánh chia sẻ về cuộc sống vợ chồng suốt 12 năm qua. Video: Ngọc Mai

"Chúng tôi mở quán vì nghề diễn viên quá bấp bênh!"

Dù cùng hoạt động nghệ thuật nhưng chị từng chia sẻ rất nể chồng ở khả năng kinh doanh?

- Tôi nghĩ trong cuộc sống, mỗi người đều có những cơ hội và sự may mắn khác nhau. Trong gia đình tôi, có lẽ tôi may mắn hơn chồng vì có nhiều cơ hội được làm nghề diễn viên hơn. Ngược lại, tôi lại rất dở trong chuyện kinh doanh, còn chồng thì cực kỳ nhanh nhẹn và có tư duy rất tốt ở lĩnh vực này. Nếu nói về kinh doanh thì tôi gần như không biết gì, mọi việc đều do chồng đảm nhiệm.

Hiện nay, hai quán Ốc Khánh ở TP.HCM vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thương của thực khách. Ban đầu, nhiều người tìm đến vì tò mò muốn xem Lê Khánh kinh doanh như thế nào, món ăn có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là sau đó họ quay trở lại vì thật sự yêu thích hương vị của quán.

Đó là điều tôi vô cùng biết ơn. Tôi cảm ơn tất cả những khán giả và thực khách đã luôn yêu thương, ủng hộ công việc của hai vợ chồng.

Cả hai đều hoạt động nghệ thuật, vậy điều gì khiến anh chị quyết định chọn kinh doanh hàng ăn, lại còn là quán ốc?

- Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi hai đứa còn chưa kết hôn. Lúc đó, cả hai chỉ sống bằng nghề diễn viên nên kinh tế khá bấp bênh. Nghề này có lời mời thì có thu nhập, còn không thì gần như không có nguồn thu ổn định.

Khi ấy, tôi có nhiều cơ hội làm nghề hơn anh nên mới nói với anh rằng: "Em nghĩ anh nên có một công việc kinh doanh nào đó để cuộc sống ổn định hơn". Từ ý tưởng ấy, hai đứa bắt đầu tìm hướng đi phù hợp.

Thật ra, tôi là người rất thích ăn ốc. Ngày trước tôi thường xuyên đi ăn cùng bạn bè nên khi nhận được sự ủng hộ của gia đình và người thân, tôi quyết định mở quán, một phần cũng để thỏa niềm yêu thích của mình.

Không dễ gì duy trì được việc kinh doanh 2 quán ốc gần15 năm qua, anh chị gặp khó khăn thế nào khi mới kinh doanh?

- Những ngày đầu kinh doanh, tôi gần như có mặt ở quán mỗi ngày, tự tay bưng bê món ăn, trò chuyện với khách và lắng nghe từng góp ý.

Tôi luôn nghĩ mình là người mới nên còn rất nhiều thiếu sót. Mọi ý kiến của khách hàng đều rất quý giá để quán hoàn thiện hơn. Tôi luôn biết ơn vì những góp ý đó.

Đến hôm nay, điều khiến tôi vui nhất không phải là có bao nhiêu khách đến một lần, mà là có những người quay trở lại nhiều lần vì thật sự yêu thích món ăn và cách phục vụ của quán. Đó cũng chính là lý do quán chọn slogan: "Không mong 1.000 khách đến 1 lần - Chỉ mong 1 khách đến 1.000 lần."

Tôi luôn xem đó như một lời nhắc nhở bản thân và các nhân viên phải đặt sự hài lòng của khách lên hàng đầu. Nếu một vị khách quay lại lần thứ hai, thứ ba hay nhiều lần nữa thì đó mới là thành công lớn nhất của người làm kinh doanh.

Lê Khánh cho biết slogan khi kinh doanh: "Không mong 1.000 khách đến một lần, chỉ mong một khách đến 1.000 lần".



Còn hiện tại, bận rộn nghệ thuật như thế, chị có thời gian ra phụ quán nữa không?

- Có chứ, tôi vẫn ra quán mỗi khi sắp xếp được thời gian.

Thực tế cũng có những hôm doanh thu tăng vì đúng dịp nhiều thực khách đến cùng lúc. Nhưng cũng có những ngày vắng khách, không phải vì có hay không có tôi ở quán, mà đơn giản là nhu cầu của khách thay đổi.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay còn nhiều khó khăn, việc kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng khá lớn. Hai vợ chồng xác định phải học cách thích nghi với thị trường, kiên trì cải thiện chất lượng món ăn và dịch vụ để giữ chân khách lâu dài.

Với hoạt động kinh doanh cùng những dấu ấn nghệ thuật gần đây, đặc biệt là góp mặt nhiều dự án điện ảnh trăm tỷ, chị và gia đình có gì mới chưa? Ví dụ như nhà mới, xe mới, một tài sản giá trị khác chẳng hạn?

- Với tôi, được làm nghề là niềm hạnh phúc đầu tiên, còn được sống bằng nghề là niềm hạnh phúc thứ hai. Tôi thấy mình rất may mắn khi đến hôm nay vẫn được khán giả yêu thương và có thể sống trọn vẹn với công việc diễn viên.

Còn nếu nói nhờ những bộ phim thành công mà đã dư giả để mua nhà, mua xe thì hiện tại tôi chưa có được điều đó. Nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống mình đang có.

Cảm ơn chia sẻ của Lê Khánh!

"Đến giờ này hai vợ chồng chưa chán nhau mà càng ngày càng cần nhau hơn", Lê Khánh dí dỏm chia sẻ về bạn đời.



