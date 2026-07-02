Cháu dâu NSƯT Chí Trung bị 'ném đá' vai diễn, tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng

Vai diễn đầu tiên không casting

Sau hai năm kết hôn với Duy Minh (cháu ruột của NSƯT Chí Trung), diễn viên Ngọc Huyền có màn tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Vân trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Tác phẩm lấy bối cảnh một khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội, kể những câu chuyện đời thường về tình thân, tình yêu và sự trưởng thành của những con người sống dưới cùng một mái nhà.

Những tập phim gần đây, nhân vật Vân trở thành tâm điểm tranh luận khi phát hiện mang thai với Hoàng (Mạnh Hưng) – người mà cô cũng biết chính là kẻ trộm vàng. Đối diện cú sốc quá lớn, Vân rơi vào trạng thái hoảng loạn, vừa sợ hãi vừa day dứt vì cảm thấy có lỗi với gia đình. Vân nghẹn ngào thừa nhận bản thân chưa sẵn sàng làm mẹ, còn quá trẻ để đối diện với trách nhiệm lớn lao phía trước và đau lòng khi nghĩ đứa con của mình sẽ lớn lên mà không có bố. Chính những lựa chọn mang nhiều cảm tính của Vân khiến không ít khán giả bức xúc, thậm chí nhận xét cô là nhân vật "xinh nhưng quá dại".

Nhân vật Vân do Ngọc Huyền thủ vai trong "Dưới ô cửa sáng đèn".

Đón nhận phản ứng trái chiều của khán giả với tâm thế khá thoải mái, Ngọc Huyền hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Thấy khán giả bảo bạn này xinh gái mà ngu. Ai xem rồi review tui với xem ngu thế nào với ạ". Không chỉ thế, cô tiếp tục dí dỏm thừa nhận: "Cảm thấy sau mấy hôm nay tui có thể gom đủ gạch xây nhà".

Sự hài hước của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều bình luận động viên. Không ít khán giả cho rằng việc nhân vật bị bàn luận sôi nổi cũng là minh chứng cho sức hút của bộ phim cũng như khả năng nhập vai của cô.

Chia sẻ về vai diễn, Ngọc Huyền cho biết đây là dự án đầu tiên cô được đạo diễn tin tưởng giao vai mà không phải casting. Theo nữ diễn viên, Vân vẫn mang nét trong trẻo, nữ tính quen thuộc nhưng là nhân vật có nhiều chiều sâu tâm lý hơn những vai cô từng đảm nhận.

"Vân không chỉ là một cô gái được bao bọc hay sống trong thế giới màu hồng. Nhân vật này có những va vấp, những lựa chọn chưa đúng và cả những bài học riêng về tình cảm, gia đình cũng như cuộc sống.

Vân phải tự học cách lớn lên, tự bước qua những ảo tưởng của bản thân và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tôi nghĩ sự thay đổi của Vân không nằm ở việc cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác mà là quá trình trưởng thành sau những biến cố", Ngọc Huyền chia sẻ.

"Nhân vật Vân có nhiều điểm giống với các vai tôi từng đóng nhưng vẫn mang đến cảm giác mới lạ, thú vị. Tôi nghĩ được khán giả nhớ đến với một màu sắc nào đó cũng là thành công... Quan trọng là trong cùng kiểu nhân vật đó, mình có sự thay đổi về cách thể hiện, cảm xúc hay chiều sâu tâm lý hay không. Tôi tin sau này mình vẫn sẽ có cơ hội thử sức với những dạng vai khác lạ hơn", Ngọc Huyền chia sẻ.

Không áp lực chuyện sinh con hay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Trên phim đang trải qua hành trình mang thai đầy nước mắt nhưng ngoài đời, Ngọc Huyền cho biết vợ chồng cô chưa vội có con dù đã kết hôn được hai năm.

Theo nữ diễn viên, việc sinh em bé là câu chuyện rất riêng tư và thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Hiện tại, cả hai vẫn muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân, đồng thời chuẩn bị kỹ hơn về công việc, điều kiện sống và tâm lý trước khi bước sang một vai trò mới.

"Tôi không xem việc có con là áp lực theo mốc thời gian. Đó là hành trình cần sự sẵn sàng về điều kiện sống, tâm lý, trách nhiệm và sự trưởng thành của cả hai vợ chồng. Tôi tin mỗi gia đình đều có nhịp sống riêng. Điều quan trọng nhất là bản thân cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với lựa chọn của mình", cô bày tỏ.

Ngọc Huyền và ông xã Duy Minh (cháu ruột NSƯT Chí Trung).

Chia sẻ về kinh tế sau khi kết hôn với ông xã Duy Minh, Ngọc Huyền cho rằng tài chính luôn là vấn đề thực tế trong hôn nhân nhưng điều quan trọng không phải ai là người giữ tiền. Theo cô, vợ chồng cần có sự minh bạch, trách nhiệm và cùng hướng đến những mục tiêu chung.

"Tôi không quá đặt nặng khái niệm 'tay hòm chìa khóa' theo nghĩa truyền thống. Người phụ nữ hiện đại biết vun vén nhưng cũng cần biết tự chủ. Còn người đàn ông không chỉ kiếm tiền mà cũng nên cùng quản trị cuộc sống chung. Khi cả hai đều có trách nhiệm thì câu chuyện tiền bạc sẽ không còn quá nhạy cảm", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngọc Huyền hiện sống cùng bố mẹ chồng. Cô cho biết bản thân đã thay đổi khá nhiều sau khi lập gia đình. "Tôi ý nhị hơn, không còn vô tư hay bừa bộn như trước", cô cười.

Điều khiến nữ diễn viên cảm thấy may mắn là gia đình chồng rất hiện đại, luôn tôn trọng cuộc sống riêng và chưa bao giờ tạo áp lực cho con dâu. "Bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên chứ không áp đặt hay can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng. Mỗi lần tôi có vai diễn mới, cả nhà đều chúc mừng và tổ chức một bữa cơm nhỏ để chung vui", Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền và mẹ chồng.

Nữ diễn viên đặc biệt dành nhiều tình cảm khi nhắc đến mẹ chồng (em gái NSƯT Chí Trung), một nghệ sĩ piano. "Mẹ rất hiểu đam mê nghệ thuật của tôi. Mẹ không bao giờ bênh ai vô lý mà còn đứng giữa giúp hai vợ chồng hòa hợp hơn nếu có mâu thuẫn.

Tôi và mẹ còn thường xuyên đi spa, mua hoa cùng nhau. Tôi luôn có cảm giác được yêu thương và tôn trọng như con gái trong nhà. Thậm chí, tôi còn thân với chị và em gái của chồng hơn cả em trai mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau hai năm kết hôn, Ngọc Huyền cho biết điều cô trân trọng nhất không phải cuộc sống hào nhoáng mà là sự thấu hiểu, đồng hành từ chồng và gia đình chồng. Đó cũng là điểm tựa để nữ diễn viên yên tâm theo đuổi đam mê diễn xuất và tiếp tục ghi dấu ấn với những vai diễn mới trên màn ảnh nhỏ.

Ngọc Huyền sinh năm 1999, từng theo học Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Cô được khán giả biết đến khi vào vai Vân Vân trong "Thương ngày nắng về". Nhân vật này nhí nhảnh, hồn nhiên, đam mê mỹ thuật nhưng bị ép theo chuyên ngành kinh tế nên thường xuyên trốn học. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia phim "Món quà của cha". Đầu năm 2024, Ngọc Huyền cưới ông xã kém mình một tuổi tên Duy Minh (SN 2000), xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, mẹ anh là con gái nhạc sĩ Quý Dương và cũng là em gái của NSƯT Chí Trung. Ông xã Ngọc Huyền từng du học Australia, hiện làm kinh doanh, tiếp quản sự nghiệp của gia đình tại Hà Nội. Theo Ngọc Huyền, bạn đời không theo đuổi nghệ thuật nhưng rất thông cảm và thấu hiểu công việc của cô. Nhờ sự ủng hộ của chồng và gia đình chồng, cô yên tâm phát triển sự nghiệp riêng sau khi kết hôn.



