Hồng Đào gây chú ý với khoảnh khắc bên 2 đồng nghiệp thân thiết

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào và NSND Hồng Vân cùng ca sĩ Cẩm Ly khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ tại hậu trường một vở kịch. Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bởi đây đều là những nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, sở hữu sự nghiệp bền bỉ và đời tư kín tiếng.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Hồng Đào diện trang phục sơ mi đơn giản, thanh lịch, rạng rỡ bên NSND Hồng Vân và ca sĩ Cẩm Ly tạo kiểu nhí nhảnh. Dù mỗi người hoạt động ở một lĩnh vực khác nhau, cả ba vẫn giữ được tình bạn thân thiết sau nhiều năm theo nghệ thuật.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ niềm vui khi thấy ba nghệ sĩ cùng xuất hiện. Nhiều người nhận xét Hồng Đào, Hồng Vân và Cẩm Ly là những gương mặt đã ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức khán giả Việt suốt nhiều thập kỷ, đồng thời hy vọng họ sẽ có cơ hội hợp tác trong những dự án nghệ thuật mới.

3 nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Hồng Vân, Hồng Đào và Cẩm Ly hội ngộ gây chú ý.

Ít ai biết rằng, cuộc hội ngộ lần này càng trở nên ý nghĩa bởi trước đó Hồng Đào từng lỡ duyên với dự án sân khấu có sự góp mặt của NSND Hồng Vân và Cẩm Ly. Năm 2023, nữ nghệ sĩ từng xác nhận sẽ tham gia một vở kịch cùng hai đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong phút cuối, vì lý do cá nhân, Hồng Đào phải rút lui tiếc nuối.

Qua lần gặp gỡ vừa qua, nhiều người đồn đoán 3 nghệ sĩ: Hồng Đào, NSND Hồng Vân và Cẩm Ly sắp có dự án chung.

Trước đó, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân cũng không ít lần chia sẻ video thú vị khi "sơ hở là cãi lộn" hay "đi thu âm mà tưởng tấu hài" cùng Hồng Đào.

Hồng Vân "tấu hài" khi ở cùng Hồng Đào.

Hồng Đào là một trong những nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất của sân khấu và màn ảnh Việt qua nhiều dự án như: Mai, Linh Miêu: Quỷ nhập tràng, Ngôi nhà bươm bướm, Thưa mẹ con đi... Với lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc cùng khả năng biến đổi đa dạng, Hồng Đào luôn được đánh giá là nghệ sĩ thực lực.

Trong khi đó, NSND Hồng Vân là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam. Không chỉ thành công với vai diễn diễn viên, chị còn là đạo diễn, nhà sản xuất và sáng lập Sân khấu kịch Hồng Vân – cái nôi đào tạo, nâng đỡ nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồng Vân sở hữu hàng loạt vai diễn để đời và được Nhà nước phong tặng NSND nhờ những đóng góp nổi bật.

Ca sĩ Cẩm Ly lại được xem là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng lớn của dòng nhạc dân ca, trữ tình và quê hương như: Chim trắng mồ côi, Người về cuối phố, Em sẽ là người ra đi... từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Đã nhiều năm qua, nữ ca sĩ vẫn giữ hình ảnh giản dị, kín đáo và có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhạc sĩ Minh Vy.



