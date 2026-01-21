Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - vừa chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới với những cảm xúc ngọt ngào. Cô viết: "Yêu có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn xứng đáng". Ngày 20/1/2024 - 20/1/2026 - đánh dấu 2 năm hạnh phúc bên chồng - Duy Minh, cháu ruột của NSƯT Chí Trung.

Từ sau khi kết hôn, Ngọc Huyền hạn chế nghệ thuật, gần như lui về để tập trung vun vén tổ ấm nhỏ dù chồng và gia đình chồng ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi đam mê. Cho đến giữa năm 2025, cô mới tái xuất truyền hình trong dự án "Dịu dàng màu nắng" phát sóng VTV1.

Kỷ niệm ngày đặc biệt, Ngọc Huyền viết: "Yêu có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó luôn xứng đáng. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới".

Bộ ảnh cực lãng mạn của Ngọc Huyền - Duy Minh.

Trong một clip phỏng vấn tại sự kiện họp báo ra mắt phim, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, đặc biệt vấn đề kinh tế, Ngọc Huyền thẳng thắn: "Bố mẹ chồng và chồng đều support (ủng hộ) Huyền nhưng mình vẫn luôn rõ ràng trong vấn đề kinh tế. Đó là mình có công việc của mình và mình phải kiếm ra tiền chứ không thể ỉ lại cho bố mẹ. Và chồng mình cũng thế, anh ấy là người tự lập".

Đây là lần hiếm hoi sao nữ chia sẻ về vấn đề kinh tế trong hôn nhân. Cách nói chuyện luôn nhắc đến sự ủng hộ, hỗ trợ của gia đình chồng cũng cho thấy sự khéo léo, khiêm tốn của Ngọc Huyền.

Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, nữ diễn viên sinh năm 1999 cũng không hề giấu giếm: "Bố mẹ hai bên đều thích tôi có con nhưng thời điểm này tôi vẫn muốn tập trung làm phim nên ông xã cũng tôn trọng quyết định của vợ".

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê Ninh Bình (Nam Định cũ), tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội). Trước khi lập gia đình, Ngọc Huyền đã nổi tiếng khi xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV như "Thương ngày nắng về", "Món quà của cha". Mỹ nhân Gen Z nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rất đa tài. Bởi trước khi lấn sân sang diễn xuất, Ngọc Huyền là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và hoạt động sôi nổi trong giới KOL, người mẫu ảnh.

Duy Minh tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh là con trai của nghệ sĩ piano - giảng viên Phạm Quỳnh Trang, là em gái ruột của NSƯT Chí Trung. Ông ngoại của Duy Minh là NSND Quý Dương, một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu Việt Nam.