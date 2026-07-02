Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đời thường, nhận được sự đồng cảm từ khán giả
GĐXH – Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên tách trà nhỏ. Dù chỉ là một hình ảnh đời thường giản dị, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến từ người hâm mộ.
Sau nhiều năm hoạt động sôi nổi trên màn ảnh, cuộc sống hiện tại của diễn viên Phương Oanh đã có nhiều thay đổi. Thay vì xuất hiện dày đặc trong các dự án phim truyền hình hay các sự kiện giải trí, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc hai con và phát triển công việc kinh doanh cá nhân. Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, nhịp sống của cô hiện xoay quanh việc nuôi dạy các con, nấu ăn, tập luyện và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên người thân.
Trên các nền tảng mạng xã hội, Phương Oanh thường xuyên đăng tải những đoạn video ghi lại cuộc sống đời thường. Hình ảnh nữ diễn viên vào bếp chuẩn bị bữa cơm, đưa các con đi chơi, cùng các bé trải nghiệm những hoạt động truyền thống hay chăm sóc tổ ấm nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Cô cũng lựa chọn chia sẻ có chọn lọc về cuộc sống riêng tư, giữ sự kín tiếng hơn so với trước đây.
Bên cạnh vai trò làm mẹ, Phương Oanh vẫn duy trì công việc kinh doanh và quảng bá các sản phẩm trên nền tảng trực tuyến. Dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất cao, cô vẫn giữ kết nối với người hâm mộ thông qua những nội dung tích cực về cuộc sống, ẩm thực và gia đình.
Sự thay đổi trong lối sống của Phương Oanh cho thấy cô đang ưu tiên sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Từ một nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, cô lựa chọn nhịp sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vun vén tổ ấm và dành thời gian cho các con trong giai đoạn đầu đời. Dù ít xuất hiện trước công chúng, Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả và được nhiều người kỳ vọng sẽ trở lại với những dự án nghệ thuật phù hợp trong tương lai.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh hiện có cuộc sống nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Lặng yên dưới vực sâu.
Sinh năm 1989, Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia lĩnh vực người mẫu và sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc.
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