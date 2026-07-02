Con gái Thanh Trúc - Châu Khải Phong đáng yêu tuổi lên 2
GĐXH - Bé Kỳ Kỳ - con gái Thanh Trúc và Châu Khải Phong ở tuổi lên 2 thừa hưởng toàn bộ gen trội của bố mẹ.
Nhân dịp con gái tròn 2 tuổi, diễn viên Thanh Trúc xúc động nhớ lại thời khắc cách đây hai năm khi vợ chồng cô tất bật chuẩn bị hành lý vào bệnh viện để chờ đón con chào đời. Nữ diễn viên cho biết, vào đúng thời điểm này của hai năm trước, cô vừa hồi hộp vừa háo hức, cẩn thận trang điểm và làm tóc trước khi bước vào phòng mổ để tự tin hơn.
Theo Thanh Trúc, chỉ trong chớp mắt, con gái nhỏ đã đồng hành cùng bố mẹ suốt hai năm. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc và biết ơn vì được làm mẹ của con, đồng thời xem con là sợi dây gắn kết yêu thương, mang đến tiếng cười và sự trọn vẹn cho gia đình.
Về hôn nhân của diễn viên Thanh Trúc, sau nhiều năm giữ kín chuyện đời tư, cô và nhạc sĩ, ca sĩ Châu Khải Phong đã khiến khán giả bất ngờ khi chính thức công khai mối quan hệ vợ chồng vào giữa năm 2025. Câu chuyện tình yêu âm thầm nhưng bền chặt của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và những lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Thanh Trúc chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc bên nhau.
Thanh Trúc từng xác nhận đã đăng ký kết hôn từ năm 2023 nhưng không tiết lộ danh tính người bạn đời. Trong suốt thời gian đó, nữ diễn viên lựa chọn giữ sự riêng tư cho gia đình, tránh những ồn ào không cần thiết. Phải đến tiệc thôi nôi con gái đầu lòng diễn ra vào tháng 7/2025, công chúng mới biết người chồng của cô chính là Châu Khải Phong – chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ngắm hoa lệ rơi, Anh thích em như xưa, Kẻ viết ngôn tình...
Theo chia sẻ của Thanh Trúc, cả hai đã có quãng thời gian dài đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Nữ diễn viên cho biết chồng không phải là người quá lãng mạn, nhưng luôn chăm chỉ làm việc và dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ con. Chính sự chân thành, trách nhiệm ấy khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm trong cuộc sống hôn nhân.
Bé Kỳ Kỳ đáng yêu tuổi lên 2.
Năm 2024, vợ chồng Thanh Trúc chào đón con gái đầu lòng sau hành trình nhiều lần thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sự xuất hiện của bé Kỳ Kỳ đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình nhỏ. Châu Khải Phong được bà xã tiết lộ là một người cha hết mực yêu thương con gái, luôn tranh thủ thời gian chăm sóc và ở bên gia đình dù lịch diễn bận rộn.
Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy tình cảm của Thanh Trúc và Châu Khải Phong nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả.
Trải qua những năm gắn bó trong âm thầm,cuộc hôn nhân của Thanh Trúc và Châu Khải Phong được xem là minh chứng cho một tình yêu bền vững, xây dựng trên sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm với gia đình. Dù không phô trương hay ồn ào, tổ ấm của hai nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình yên và viên mãn mà họ đang có.
Diễn viên Thanh Trúc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, đến năm 15 tuổi, cô thử sức ở lĩnh vực ca hát. Ít người biết rằng Thanh Trúc từng hoạt động chung nhóm nhạc với Minh Hằng, trước khi cả hai tách nhóm do theo đuổi những định hướng nghệ thuật khác nhau.
Thanh Trúc được đông đảo khán giả biết đến thông qua lĩnh vực diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Tình án, Trà Táo Đỏ, Trần Trung kỳ án... Đến nay, nữ diễn viên đã tham gia hơn 50 bộ phim với nhiều dạng vai đa dạng, khẳng định vị trí của mình trên màn ảnh nhỏ.
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