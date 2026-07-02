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Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTV

Thứ năm, 19:30 02/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Loạt trận diễn ra ngày 3/7 tại FIFA World Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự ra sân của Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Luka Modric...

Mở đầu cho loạt trận diễn ra ngày 3/7 là cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 2h00 giữa Tây Ban Nha và Áo. Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng knock-out với tư cách ứng cử viên nặng ký nhờ lối chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn và dàn cầu thủ trẻ đang ở độ chín sự nghiệp. 

Dù vậy, đối thủ của Tây Ban Nha hoàn toàn không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Ralf Rangnick, đội tuyển Áo đã xây dựng một lối chơi đầy tính kỷ luật, giàu thể lực và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào từ tuyến tiền vệ đối phương.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra vào lúc 6h00. Sức hút lớn nhất của trận đấu này nằm ở màn đối đầu lịch sử giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Đều sinh năm 1985 và từng có nhiều mùa giải kề vai sát cánh mang về vô số vinh quang cho Real Madrid, giải đấu năm nay gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của hai lão tướng.

Cặp đấu muộn nhất trong ngày diễn ra vào lúc 10h00 giữa Thụy Sĩ và Algeria. Đội tuyển Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với sự lì lợm tại các vòng đấu knock-out ở những giải đấu lớn nhờ tính tổ chức cực cao. Algeria đại diện cho lối chơi cống hiến, khó lường khi sở hữu những ngôi sao đẳng cấp có khả năng gây đột biến cao như: Riyad Mahrez hay Houssem Aouar.

Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTV như sau:

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

3/7 - 02:00

Tây Ban Nha - Áo

VTV3, VTV6, VTV9

3/7 - 06:00

Bồ Đào Nha - Croatia

VTV3, VTV6, VTV10

3/7 - 10:00

Thụy Sĩ - Algeria

VTV3, VTV6, VTV9

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTV - Ảnh 1.Lịch phát sóng trực tiếp vòng knock-out FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Tất cả các trận đấu vòng knock-out FIFA World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTV - Ảnh 2.Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thật

GĐXH - Cương chỉ phải nhận 1 năm án tù treo và được đi học trở lại, trong khi Tuyết Lan cảm thấy hối hận khi biết được sự thật cái chết của anh trai.

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