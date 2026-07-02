Tin sao 2/7: Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ, Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV 'gái NGHỆ'

8 giờ trước

GĐXH - Gần 60 năm sau sự kiện Tà Mây - Làng Vây, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa trình làng tiểu thuyết đầu tay mang tên "Thép dưới cỏ". Từng là một người lính Tăng - Thiết giáp, tác phẩm của ông được đánh giá "giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn tìm kiếm phần nhân bản phía sau những sự kiện lớn của lịch sử".