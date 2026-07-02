Tin sao 2/7: Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ, Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV 'gái NGHỆ'
GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh diện bikini gợi cảm, trong khi đó ca sĩ Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV mới.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTVGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Loạt trận diễn ra ngày 3/7 tại FIFA World Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự ra sân của Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Luka Modric...
Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đời thường, nhận được sự đồng cảm từ khán giảGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH – Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên tách trà nhỏ. Dù chỉ là một hình ảnh đời thường giản dị, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến từ người hâm mộ.
Ngô Kiến Hào 'Vườn sao băng' kết hôn ở tuổi 48Thế giới showbiz - 2 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Ngô Kiến Hào đã tái hôn cùng nữ ca sĩ người Nhật Bản kém anh 12 tuổi.
Hồng Đào gây chú ý với khoảnh khắc bên 2 đồng nghiệp thân thiếtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào vừa có màn hội ngộ cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Cẩm Ly tại hậu trường một vở kịch. Hình ảnh ba nghệ sĩ nổi tiếng rạng rỡ bên nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Cương thoát án tù, Tuyết Lan hối hận sau khi biết sự thậtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Cương chỉ phải nhận 1 năm án tù treo và được đi học trở lại, trong khi Tuyết Lan cảm thấy hối hận khi biết được sự thật cái chết của anh trai.
Con gái Thanh Trúc - Châu Khải Phong đáng yêu tuổi lên 2Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Bé Kỳ Kỳ - con gái Thanh Trúc và Châu Khải Phong ở tuổi lên 2 thừa hưởng toàn bộ gen trội của bố mẹ.
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ"Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Gần 60 năm sau sự kiện Tà Mây - Làng Vây, nhà thơ Hữu Thỉnh vừa trình làng tiểu thuyết đầu tay mang tên "Thép dưới cỏ". Từng là một người lính Tăng - Thiết giáp, tác phẩm của ông được đánh giá "giàu trải nghiệm trận mạc, nặng nghĩa đồng đội, tinh tế trong quan sát con người và luôn tìm kiếm phần nhân bản phía sau những sự kiện lớn của lịch sử".
Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gáiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Lão Công không vội vàng vui mừng khi thấy cô con gái rơi của mình xuất hiện mà tỏ ra nghi ngờ đó là một âm mưu nào đó.
Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"Thế giới showbiz - 9 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 1/7, nữ ca sĩ ra mắt MV gái NGHỆ, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh.
Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bước sang tuổi 24 với những dự án cộng đồng ý nghĩa. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang yêu thương đến trẻ em khó khăn.
H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'Giải trí
GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ hành trình giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và yêu bản thân sau gần 10 năm trong showbiz. Cô luôn tự tin với những gì ba mẹ đã cho, khiến công chúng ngưỡng mộ.