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Tin sao 2/7: Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ, Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV 'gái NGHỆ'

Thứ năm, 19:59 02/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh diện bikini gợi cảm, trong khi đó ca sĩ Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV mới.

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 1.

Diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ những hình ảnh cùng chồng đi nghỉ dưỡng. 


Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 2.

Lã Thanh Huyền tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ, thư giãn bên gia đình nhỏ của mình. Loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân nhận về những lời khen ngợi và chúc mừng gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên.

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Trương Quỳnh Anh đăng ảnh và gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Ngọc Thanh Tâm.  

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 4.

Không chỉ Trương Quỳnh Anh, một số người bạn của Ngọc Thanh Tâm cũng tới chúc mừng cô nhân ngày sinh nhật.

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 5.

Diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng mới đăng tải trên trang cá nhân. 

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 6.

Huyền Lizzie diện bikini ôm sát giúp cô khoe khéo tấm lưng trần gợi cảm, vòng eo thon gọn, săn chắc. Một số ý kiến nhận xét cô giữ phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ một con.

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 7.

Hương Tràm vừa chia sẻ những hình ảnh tại buổi ra mắt, giới thiệu MV "gái NGHỆ". Ca khúc "gái NGHỆ" do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh. 

Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ , Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An - Ảnh 8.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV "gái NGHỆ" còn là lời tri ân của Hương Tràm dành cho quê hương Nghệ An thông qua ngôn ngữ thời trang, văn hóa và âm nhạc dân gian được kể theo cách trẻ trung, hiện đại.

(Ảnh FB nhân vật)

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