Cháy kho đông lạnh trong ngõ nhỏ Hà Nội, thiêu rụi nhiều xe máy
Khoảng 6h40 sáng 11/4, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho đông lạnh nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình (Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe máy bên trong kho có diện tích khoảng 100 m², cao một tầng, lợp mái tôn. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ kho đông lạnh. Tại hiện trường, cột khói đen kèm lửa bốc cao ngùn ngụt hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc nên càng khiến nhiều người lo lắng.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy chuyên dụng và 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực 13 và phân đội Trung Văn tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.
Đến khoảng 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi 6 xe máy, 1 ô tô chở hàng cũ, 1 tủ chứa thực phẩm đông lạnh cùng nhiều đồ dùng cũ khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, kho đông lạnh này được dựng bằng khung sắt trên phần đất nông nghiệp, thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án đường Vành đai 2.5.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin được tin báo xảy ra cháy nhà dân số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.
Sau khoảng 8 phút nhận lệnh điều động, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.
Chỉ huy chữa cháy triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.
Đến khoảng 18h18, lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu được toàn bộ 7 người (gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý YênĐời sống - 7 phút trước
GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.
Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?Thời sự - 16 phút trước
GĐXH - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.
Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCMXã hội - 1 giờ trước
Đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 10 một toà chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM).
Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệpĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đặt sự nghiệp và ổn định tài chính lên trước, vì vậy khi nhắc đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, họ thường tìm cách "lảng tránh".
Công an xác minh vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành kháchXã hội - 5 giờ trước
Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc chở khách, một tài xế taxi đã nhặt gạch bên đường tấn công hai hành khách.
Hình thức thi văn bằng 2 ngành Sư phạm năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhấtGiáo dục - 6 giờ trước
GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 theo hình thức vừa làm vừa học. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?
Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vongPháp luật - 8 giờ trước
Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tựPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.
Dự báo thời tiết ngày 11/4: Nắng nóng gay gắt lan rộng, tuần tới đón mưa giôngXã hội - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 2 ngày tới, tình trạng nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp. Từ đêm 12-20/4, có sự chuyển biến rõ rệt khi các hình thái gây mưa bắt đầu hoạt động mạnh hơn.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.