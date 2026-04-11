Cháy kho đông lạnh trong ngõ nhỏ Hà Nội, thiêu rụi nhiều xe máy

Thứ bảy, 16:07 11/04/2026 | Xã hội

Khoảng 6h40 sáng 11/4, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho đông lạnh nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe máy bên trong kho có diện tích khoảng 100 m², cao một tầng, lợp mái tôn. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ kho đông lạnh. Tại hiện trường, cột khói đen kèm lửa bốc cao ngùn ngụt hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc nên càng khiến nhiều người lo lắng.

Cháy kho đông lạnh trong ngõ nhỏ Hà Nội, thiêu rụi nhiều xe máy - Ảnh 1.

Căn nhà cháy lớn, bốc khói đen mù mịt (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy chuyên dụng và 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực 13 và phân đội Trung Văn tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi 6 xe máy, 1 ô tô chở hàng cũ, 1 tủ chứa thực phẩm đông lạnh cùng nhiều đồ dùng cũ khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, kho đông lạnh này được dựng bằng khung sắt trên phần đất nông nghiệp, thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án đường Vành đai 2.5.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin được tin báo xảy ra cháy nhà dân số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Sau khoảng 8 phút nhận lệnh điều động, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18h18, lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu được toàn bộ 7 người (gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

Minh Quang
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Công an xác minh vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành khách

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Sư phạm năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vong

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự

Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Dự báo thời tiết ngày 11/4: Nắng nóng gay gắt lan rộng, tuần tới đón mưa giông

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

