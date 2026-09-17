Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 2 người tử vong

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Sáng 17/9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân tại hẻm 101/11 đường Phạm Hữu Chí, làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy là 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, khoảng 1h23 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy nhà dân tại số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 và 10 với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ. 5 nạn nhân được hướng dẫn, giải cứu ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện.

Trong quá trình trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại tầng trệt và tầng lửng của căn nhà.

Đến 2h6 phút, đám cháy được khống chế. Khoảng 2h36 cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, vụ cháy làm khoảng 145/200m² diện tích căn nhà bị ảnh hưởng. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, chưa ước tính thành tiền.

Lực lượng chữa cháy bảo vệ được khoảng 55m² diện tích còn lại của căn nhà, đồng thời ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 4 tầng, gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 2 tầng lầu và sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m². Đây là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống, tầng trệt được sử dụng để xe máy, gồm cả xe sử dụng xăng và xe điện; các tầng phía trên dùng để ở.

Căn nhà có 2 lối thoát nạn, gồm một lối ra cửa chính và một lối từ sân thượng sang nhà bên cạnh.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của căn nhà.

Vụ cháy xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đang ngủ nên phát hiện cháy muộn và báo cháy chậm. Khói, khí độc dày đặc làm giảm khả năng quan sát, gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong quá trình tiếp cận, chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân, đặc biệt các hộ ở nhà riêng lẻ, cần chủ động trang bị các thiết bị cảnh báo và phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Người dân nên lắp đặt đầu báo cháy tự động, thiết bị cảnh báo rò rỉ gas; trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc và xô, thùng để múc nước khi cần thiết.

Các gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn nhiệt, nguồn điện; tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị phương án thoát nạn thứ hai, thứ ba qua ban công, lô gia, cửa sổ hoặc lối lên mái sang nhà lân cận.

Lối đi, hành lang, cầu thang, ban công và cửa thoát hiểm phải luôn thông thoáng, không bố trí hàng hóa, vật dụng hoặc lắp đặt vật cản che chắn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng lưu ý các gia đình cần thống nhất vị trí cất giữ chìa khóa cửa, đèn pin và dụng cụ phá dỡ như búa, xà beng để tất cả thành viên đều biết và có thể sử dụng khi xảy ra sự cố.

Khi phát hiện cháy, người dân cần hô hoán, bình tĩnh ngắt nguồn điện, tìm cách thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy nếu bảo đảm an toàn và nhanh chóng gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114.