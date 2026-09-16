Nhân viên quán bia kể lại phút giây tham gia giải cứu 3 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Vụ cháy ở ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ngoài 5 người tử vong, thì 2 người lớn cùng 1 trẻ em đã tự thoát nạn và được người dân giúp đỡ.

Là một trong những nhân viên quán bia gần hiện trường tham gia trực tiếp cứu nạn, trên TPO, Vàng Mí Lử (quê xã Yên Minh, Tuyên Quang) kể lại, khoảng 2h sáng 16/9, trong lúc mọi người đang ngủ thì quản lý quán phát hiện có cháy và hô hoán mọi người.

Sau khi kiểm tra trong quán, mọi người phát hiện lửa bùng phát tại ngôi nhà kế bên, phía ngoài ngách 264/2 Thụy Khuê. "Quản lý quán chạy sang hàng xóm hô hoán mọi người có cháy, mau chạy ra ngoài", anh Lử kể.

Vàng Mí Lử chia sẻ về thời điểm cứu nạn nhân. Ảnh: TPO

Theo nam thanh niên này, mọi người dùng hết số bình cứu hỏa trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

"Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu "mọi người ơi, bà con ơi giúp em với" từ tầng 4 ngôi nhà vang lên", anh Lử thuật lại.

Từ bên dưới quán bia, Lử cùng mọi người bắc thang, dùng vỏ thùng bia kê phía dưới để cho 2 mẹ con nạn nhân thoát thân. Sau đó, người đàn ông tụt theo đường dây điều hòa xuống mái tôn.

"Lúc này, tay người đàn ông bị bỏng nặng, người phụ nữ cũng đã mệt lả", anh Lử cho biết thêm.

Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: Trung Sơn

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra khiến 5 nạn nhân tử vong. Gồm: Ông H.M.T (SN 1960, chủ nhà); bà L.T.K (SN 1961, vợ ông T); cháu H.P.L (SN 2020, cháu nội của chủ nhà); ông Đ.M.T (SN 1960) và bà Đ.T.L (SN 1962), là vợ chồng thuê để làm cơ sở chữa bệnh Đông y.

Vụ cháy ghi nhận 4 người may mắn thoát nạn kịp thời. Hiện tại, các nạn nhân sống sót đang được cấp cứu, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các trường hợp bị thương.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.