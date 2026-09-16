Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thứ tư, 20:50 16/09/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Hà Nội Đề xuất bỏ làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 1.Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Cụ thể, Cục CSGT đã gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu phương án bố trí 3 làn xe chạy cho mỗi chiều di chuyển, thay vì cấu trúc 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp như hiện nay. 

Song song với việc tăng làn lưu thông, phương án này cũng tính đến việc hạ tốc độ khai thác nhằm duy trì trạng thái đồng tốc trên toàn tuyến.

Đề xuất điều chỉnh này bắt nguồn từ thực trạng quá tải trầm trọng kéo dài nhiều năm qua. Số liệu thống kê chỉ ra rằng tuyến Vành đai 3 trên cao và cầu Thanh Trì hiện phải gánh lưu lượng lên tới khoảng 122.000 lượt xe/ngày đêm vào các khung giờ và ngày cao điểm.

Hà Nội Đề xuất bỏ làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Con số thực tế này đang vượt gần 8,1 lần so với năng lực thiết kế ban đầu của công trình.

Tình trạng dòng xe nêm chặt kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, lãng phí thời gian của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn lớn cho công tác điều tiết và cứu nạn khi xảy ra va chạm.

Là trục giao thông trên cao đầu tiên dành riêng cho ô tô kết nối từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, Vành đai 3 giữ vai trò sống còn trong việc chia lửa luồng xe liên tỉnh với hệ thống đường nội đô. Hiện tại, tuyến đường đang vận hành với tốc độ tối đa từ 60 – 80 km/h tùy từng đoạn. 

Việc chuyển đổi làn khẩn cấp thành làn xe chạy chính kỳ vọng sẽ tối ưu hóa mặt đường hiện có, giảm xung đột và hạ nhiệt những điểm nghẽn giao thông kinh niên của người dân Thủ đô.

Hà Nội Đề xuất bỏ làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 3.Hà Nội: Đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao, xe máy tông trực diện ô tô con

GĐXH - Rạng sáng ngày 27/7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn qua phường Cầu Giấy, Hà Nội) khi một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều và tông trực diện vào ô tô con đang di chuyển.

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