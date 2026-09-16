Phú Thọ: Ba người mắc kẹt trong hang sâu được giải cứu sau gần 2 ngày

Theo đó, khoảng 9h ngày 14/9/2026, anh Hà Công Tú (SN 1986), anh Quách Công Quyết và anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) cùng di chuyển vào khu vực thung Đông Tiến, xã Dũng Tiến để tham quan, vui chơi.

Sau đó, cả 3 tiếp tục đi vào hang Rút. Đây là khu vực có địa hình hang động phức tạp, lối vào ban đầu khá hẹp, chỉ đủ một người di chuyển, bên trong có những khoảng không gian rộng.

Trong thời gian 3 người ở trong hang, mưa lớn kéo dài khiến nước từ bên ngoài dồn về khu vực cửa hang ngày càng nhiều. Nước dâng cao, làm ngập lối ra khiến cả 3 không thể tự trở ra và bị mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình phát hiện 3 người chưa trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Lối vào hang Rút, nơi 3 người mắc kẹt. Ảnh: Công an Dũng Tiến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Công an xã triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Xác định những người mắc kẹt trong khu vực hang động có địa hình phức tạp, mực nước dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, Công an xã Dũng Tiến đã huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tại khu vực hang Rút, lực lượng cứu hộ khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá mực nước và các điều kiện thực tế. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trao đổi với người dân địa phương am hiểu địa hình để xác định hướng tiếp cận phù hợp.

Lối vào hang chật hẹp, bên trong có nhiều khu vực phức tạp, trong khi nước vẫn dâng cao do mưa lớn khiến việc tiếp cận những người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn.

Không quản ngại hiểm nguy, lực lượng Công an xã Dũng Tiến từng bước tiến sâu vào hang, tổ chức tìm kiếm và xác định vị trí của 3 người.

Sau khi tiếp cận được những người mắc kẹt, lực lượng cứu hộ tổ chức đưa từng người ra khỏi hang theo phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau khi được giải cứu, cả 3 người được kiểm tra sức khỏe tại trạm y tế. Ảnh: Công an xã Dũng Tiến.

Đến khoảng 11h ngày 16/9, sau khoảng 2 giờ triển khai các phương án cứu hộ, lực lượng Công an xã Dũng Tiến đã đưa cả 3 người ra khỏi hang an toàn.

Sau khi được đưa ra ngoài, cả 3 người được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Vụ việc cho thấy những nguy hiểm tiềm ẩn tại các khu vực hang động, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, khi nước có thể dâng nhanh và làm thay đổi đường ra vào.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham quan, khám phá các khu vực hang động cần tìm hiểu kỹ địa hình, theo dõi diễn biến thời tiết và không đi vào hang khi có nguy cơ mưa lớn, lũ hoặc nước dâng. Khi gặp sự cố, cần nhanh chóng thông tin cho chính quyền và lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

