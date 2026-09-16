Vụ cháy 5 người tử vong ở Tây Hồ: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương cứu chữa nạn nhân

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Sau vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc và thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa người bị nạn.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ cháy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức năng của UBND TP Hà Nội và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Đồng thời, bệnh viện được yêu cầu khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn; đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu; phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Khu vực xảy ra vụ cháy - (ảnh Trung Sơn).

Như đã thông tin, khoảng 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường, khoảng 1h50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán báo động và sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường, khoảng 1h50 cùng ngày.

Trong đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, cách hiện trường khoảng 0,8km, đã có mặt kịp thời cùng các đơn vị chi viện, triển khai đồng bộ các phương án tác chiến.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Thời điểm tiếp cận, lực lượng chức năng xác định 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài, còn người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức triển khai đội hình trinh sát, đeo bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phun nước ngăn cháy lan lên các tầng trên và nhà dân liền kề.

Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế...