Mùa đông năm nay tại miền Bắc có gì bất thường?

Không khí lạnh hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn do ảnh hưởng của El Nino

Theo nhận định khí hậu thời kỳ từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trạng thái El Nino tiếp tục diễn biến mạnh, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền nhiệt và quy luật thời tiết tại Việt Nam.

Trạng thái El Nino hiện đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 ở mức 2,0 độ C.

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Trong thời kỳ từ tháng 01-3/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10-12/2026). Nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong bối cảnh đó, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm (TBNN), ảnh hưởng đến diễn biến thời tiết mùa đông tại miền Bắc.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 10 đến tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.

Cùng với đó, khoảng từ cuối tháng 2/2027 số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Diễn biến này có thể khiến thời tiết mùa đông tại miền Bắc có sự đan xen giữa những ngày lạnh và các giai đoạn nền nhiệt cao hơn thông thường.

Theo dự báo thời tiết, mùa đông năm nay tại miền Bắc có thể đến muộn. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ đêm 17/9, mưa lớn những khu vực này giảm dần.

Từ đêm qua (16/9) đến ngày 17/9: Khu vực Lào Cai, phía Nam các tỉnh Sơn La và Tuyên Quang; Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra: khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La; Cao Bằng, Lạng Sơn, TP Quảng Ninh, TP Hải Phòng, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Do mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời điểm không khí lạnh tràn về miền Bắc gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.