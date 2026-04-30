Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.
Dù đã có biển cấm và nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định vẫn diễn ra, khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu vực mương nước nằm giữa ngõ 99 Định Công (phường Định Công, Hà Nội) và khu sân bóng Định Công chỉ dài vài chục mét nhưng nước trong mương luôn ở tình trạng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đáng chú ý, rác thải sinh hoạt cũng được người dân tận dụng triệt để tình trạng ô nhiễm mà vứt ngay bên cạnh mương nước ô nhiễm, trở thành nguồn phát tán mùi khó chịu, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
"Chúng tôi sống ở đây mà nhiều lúc không dám mở cửa vì mùi quá nặng. Buổi chiều, chúng tôi đi thể dục gần sân bóng mà cũng phải chịu cảnh vừa vận động vừa hít mùi hôi", một người dân sinh sống lâu năm trong khu vực cho hay.
Theo người này, tình trạng xả rác bừa bãi diễn ra thường xuyên, nhiều người dù biết có biển cấm nhưng vẫn cố tình vi phạm.
Đáng chú ý, theo phản ánh của bà L.T.O (47 tuổi), một cư dân sinh sống lâu năm tại khu vực, tình trạng ô nhiễm không chỉ được phản ánh trực tiếp tới chính quyền mà còn được người dân liên tục đăng tải trên các hội, nhóm cư dân Định Công trên mạng xã hội.
"Chúng tôi đã đăng rất nhiều bài phản ánh, hình ảnh rác thải, nước bẩn lên nhóm cư dân để nhắc nhở chung, nhưng ý thức một số người vẫn rất kém. Họ bất chấp biển cấm, vẫn vứt rác bừa bãi, khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiều hôm mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến cả bữa cơm của gia đình", bà O. bức xúc chia sẻ.
Theo bà O., nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt hơn, đặc biệt là tăng cường kiểm tra và xử phạt, thì tình trạng ô nhiễm tại khu vực này sẽ còn tiếp diễn, gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sống và sức khỏe của người dân.
Không chỉ rác thải sinh hoạt, khu vực này còn xuất hiện tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trái phép. Dọc khu mương và gần sân bóng cũng bị chiếm dụng để tập kết gạch, cát, đá vụn… phục vụ hoạt động xây dựng.
Người dân cho biết, việc đổ trộm rác thải xây dựng diễn ra chủ yếu vào những thời điểm vắng người, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn.
Đáng lo ngại hơn, theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt quanh khu đầm trồng hoa màu. Nhiều đống phế thải như gạch vỡ, bê tông, đất đá bị tập kết trái phép, từng bước lấn chiếm diện tích mặt nước và đất canh tác.
Trước thực tế này, người dân cũng không khỏi nghi ngờ việc đổ rác thải xây dựng có thể nhằm mục đích lấp dần khu đầm nông nghiệp nằm ngay trong ngõ 99 Định Công Hạ. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng thực tế các đống phế thải ngày càng gia tăng khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ biến đổi hiện trạng môi trường khu vực.
Một điểm khiến người dân đặc biệt bức xúc là ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường chưa nghiêm, không chỉ ở một bộ phận người dân mà còn có dấu hiệu buông lỏng trong khâu giám sát.
Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, một nữ nhân viên vệ sinh môi trường - người có trách nhiệm thu gom, dọn và vệ sinh khu vực công cộng, dân cư - lại có hành vi vứt rác ngay tại khu vực có biển cấm vứt rác.
Đáng lo ngại hơn, theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt quanh khu đầm trồng hoa màu. Nhiều đống phế thải như gạch vỡ, bê tông, đất đá bị tập kết trái phép, từng bước lấn chiếm diện tích mặt nước và đất canh tác.
Một người dân tại đây bức xúc cho rằng: "Người dân vi phạm thì đã đáng lên án, nhưng người làm công tác vệ sinh mà còn đổ rác ngay tại nơi có biển cấm vứt rác thì rất khó chấp nhận".
Theo phản ánh, người dân tại ngõ 99 Định Công Hạ đã nhiều lần kiến nghị tới tổ dân phố và UBND phường Định Công về tình trạng ô nhiễm kéo dài.
Tuy nhiên, đến nay, vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Các biện pháp như đặt biển cấm, nhắc nhở, tuyên truyền dường như chưa đủ sức răn đe, trong khi việc kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để.
Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc nâng cao ý thức người dân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Việc tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời bố trí điểm tập kết rác hợp lý, đảm bảo thu gom đúng thời gian quy định là những giải pháp cấp thiết.
Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân.
Video ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường tại Ngõ 99 Định Công Hạ và nữ vệ sinh môi trường ngang nhiên vứt rác tại khu vực đặt biển cấm vứt rác bừa bãi, cùng mức phạt cụ thể.
Với tình trạng kéo dài tại Ngõ 99 Định Công Hạ, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư.
Ô nhiễm môi trường đang là một trong những "điểm nghẽn lớn" đối với phát triển của Hà Nội bởi sự tác động trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế và chất lượng sống đô thị.
Tình trạng rác thải tập kết bừa bãi tại ngõ 99 Định Công Hạ cho thấy ô nhiễm môi trường không còn là vấn đề xa vời mà hiện hữu ngay trong từng khu dân cư, từng con ngõ nhỏ.
Khi rác thải bị đổ trộm ngang nhiên, biển cấm bị phớt lờ và cả những người có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cũng chưa làm tròn vai, thì "điểm nghẽn" môi trường không chỉ nằm ở hạ tầng, mà còn ở ý thức và trách nhiệm quản lý. Nếu không được xử lý dứt điểm, những điểm nóng như vậy sẽ tiếp tục bào mòn niềm tin của người dân và làm xấu đi hình ảnh đô thị văn minh.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờThời sự - 30 phút trước
GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.
Hà Nội: Người dân, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nên gửi xe ở đâu?Thời sự - 31 phút trước
GĐXH - Ngày 30/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa giao Công an Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêmThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh HóaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quảThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.