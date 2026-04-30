Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Dù đã có biển cấm và nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định vẫn diễn ra, khiến môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu vực mương nước nằm giữa ngõ 99 Định Công (phường Định Công, Hà Nội) và khu sân bóng Định Công chỉ dài vài chục mét nhưng nước trong mương luôn ở tình trạng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đáng chú ý, rác thải sinh hoạt cũng được người dân tận dụng triệt để tình trạng ô nhiễm mà vứt ngay bên cạnh mương nước ô nhiễm, trở thành nguồn phát tán mùi khó chịu, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực Ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

"Chúng tôi sống ở đây mà nhiều lúc không dám mở cửa vì mùi quá nặng. Buổi chiều, chúng tôi đi thể dục gần sân bóng mà cũng phải chịu cảnh vừa vận động vừa hít mùi hôi", một người dân sinh sống lâu năm trong khu vực cho hay.

Theo người này, tình trạng xả rác bừa bãi diễn ra thường xuyên, nhiều người dù biết có biển cấm nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Đáng chú ý, theo phản ánh của bà L.T.O (47 tuổi), một cư dân sinh sống lâu năm tại khu vực, tình trạng ô nhiễm không chỉ được phản ánh trực tiếp tới chính quyền mà còn được người dân liên tục đăng tải trên các hội, nhóm cư dân Định Công trên mạng xã hội.

"Chúng tôi đã đăng rất nhiều bài phản ánh, hình ảnh rác thải, nước bẩn lên nhóm cư dân để nhắc nhở chung, nhưng ý thức một số người vẫn rất kém. Họ bất chấp biển cấm, vẫn vứt rác bừa bãi, khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiều hôm mùi hôi bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến cả bữa cơm của gia đình", bà O. bức xúc chia sẻ.

Theo bà O., nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt hơn, đặc biệt là tăng cường kiểm tra và xử phạt, thì tình trạng ô nhiễm tại khu vực này sẽ còn tiếp diễn, gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sống và sức khỏe của người dân.

Không chỉ rác thải sinh hoạt, khu vực này còn xuất hiện tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trái phép. Dọc khu mương và gần sân bóng cũng bị chiếm dụng để tập kết gạch, cát, đá vụn… phục vụ hoạt động xây dựng.

Người dân cho biết, việc đổ trộm rác thải xây dựng diễn ra chủ yếu vào những thời điểm vắng người, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Khu vực được cắm biển cấm vứt rác, phế thải kèm mức phạt cụ thể tại ngõ 99 Định Công Hạ.

Khu vực được cắm biển cấm vứt rác, phế thải kèm mức phạt cụ thể tại ngõ 99 Định Công Hạ.

Đáng lo ngại hơn, theo phản ánh của người dân, tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt quanh khu đầm trồng hoa màu. Nhiều đống phế thải như gạch vỡ, bê tông, đất đá bị tập kết trái phép, từng bước lấn chiếm diện tích mặt nước và đất canh tác.

Trước thực tế này, người dân cũng không khỏi nghi ngờ việc đổ rác thải xây dựng có thể nhằm mục đích lấp dần khu đầm nông nghiệp nằm ngay trong ngõ 99 Định Công Hạ. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng thực tế các đống phế thải ngày càng gia tăng khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ biến đổi hiện trạng môi trường khu vực.

Một điểm khiến người dân đặc biệt bức xúc là ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường chưa nghiêm, không chỉ ở một bộ phận người dân mà còn có dấu hiệu buông lỏng trong khâu giám sát.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, một nữ nhân viên vệ sinh môi trường - người có trách nhiệm thu gom, dọn và vệ sinh khu vực công cộng, dân cư - lại có hành vi vứt rác ngay tại khu vực có biển cấm vứt rác.

Một người dân tại đây bức xúc cho rằng: "Người dân vi phạm thì đã đáng lên án, nhưng người làm công tác vệ sinh mà còn đổ rác ngay tại nơi có biển cấm vứt rác thì rất khó chấp nhận".

Theo phản ánh, người dân tại ngõ 99 Định Công Hạ đã nhiều lần kiến nghị tới tổ dân phố và UBND phường Định Công về tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Tuy nhiên, đến nay, vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Các biện pháp như đặt biển cấm, nhắc nhở, tuyên truyền dường như chưa đủ sức răn đe, trong khi việc kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thực hiện thường xuyên, triệt để.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc nâng cao ý thức người dân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Việc tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời bố trí điểm tập kết rác hợp lý, đảm bảo thu gom đúng thời gian quy định là những giải pháp cấp thiết.

Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân.

Video ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường tại Ngõ 99 Định Công Hạ và nữ vệ sinh môi trường ngang nhiên vứt rác tại khu vực đặt biển cấm vứt rác bừa bãi.

Với tình trạng kéo dài tại Ngõ 99 Định Công Hạ, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư.

Ô nhiễm môi trường đang là một trong những "điểm nghẽn lớn" đối với phát triển của Hà Nội bởi sự tác động trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế và chất lượng sống đô thị.

Tình trạng rác thải tập kết bừa bãi tại ngõ 99 Định Công Hạ cho thấy ô nhiễm môi trường không còn là vấn đề xa vời mà hiện hữu ngay trong từng khu dân cư, từng con ngõ nhỏ.

Khi rác thải bị đổ trộm ngang nhiên, biển cấm bị phớt lờ và cả những người có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cũng chưa làm tròn vai, thì "điểm nghẽn" môi trường không chỉ nằm ở hạ tầng, mà còn ở ý thức và trách nhiệm quản lý. Nếu không được xử lý dứt điểm, những điểm nóng như vậy sẽ tiếp tục bào mòn niềm tin của người dân và làm xấu đi hình ảnh đô thị văn minh.

