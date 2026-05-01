Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi các thông báo động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 18 phút 41 giây ngày 1/5/2026, một trận động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km xảy ra tại tọa độ 15.025 độ vĩ Bắc - 108.222 độ kinh Đông, tại vị trí xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp đó, vào lúc 5 giờ 25 phút 12 giây ngày 1/5, một trận động đất có độ lớn 3.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km xảy ra ở toạ độ: 15.022 vĩ Bắc - 108.230 độ kinh Đông tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Quảng Ngãi vừa xảy ra động đất liên tiếp trên 3 độ.

Động đất tại khu vực này được các chuyên gia thuộc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần nhận định là động đất kích thích. Dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.5. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000-15.000 trận.

Các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…