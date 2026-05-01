Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ
Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi các thông báo động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi.
Theo đó, vào lúc 5 giờ 18 phút 41 giây ngày 1/5/2026, một trận động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km xảy ra tại tọa độ 15.025 độ vĩ Bắc - 108.222 độ kinh Đông, tại vị trí xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.
Tiếp đó, vào lúc 5 giờ 25 phút 12 giây ngày 1/5, một trận động đất có độ lớn 3.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km xảy ra ở toạ độ: 15.022 vĩ Bắc - 108.230 độ kinh Đông tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Động đất tại khu vực này được các chuyên gia thuộc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần nhận định là động đất kích thích. Dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.5. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.
Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.
Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000-15.000 trận.
Các chuyên gia Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần bình tĩnh và bám chặt vào khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…
Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dôngXã hội - 47 phút trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5Xã hội - 56 phút trước
Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà NộiĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.
Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mớiThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.
Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhấtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?
Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng so với những năm trướcĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lượcGiáo dục - 11 giờ trước
Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.
Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vếtPháp luật - 12 giờ trước
Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.
Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểmĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộĐời sống - 14 giờ trước
Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vâyThời sự
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.