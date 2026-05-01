Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

Thứ sáu, 09:04 01/05/2026 | Xã hội
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay ngày 1/5, khu vực miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt phổ biến 28-31 độ C. Bắc  Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội chiều 1/5 có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm 3/5, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rải rác; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ dao động 22-31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5

Xã hội - 1 giờ trước

Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.

Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Xã hội - 1 giờ trước

Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng so với những năm trước

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Giáo dục - 11 giờ trước

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 14 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Thời sự

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật
Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống
Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Đời sống
Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Pháp luật

