Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo cơ quan khí tượng, hôm nay ngày 1/5, khu vực miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt phổ biến 28-31 độ C. Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.
Khu vực Hà Nội chiều 1/5 có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm 3/5, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.
Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rải rác; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.
Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.
Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ dao động 22-31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.
Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.
Tại TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
