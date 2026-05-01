Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay ngày 1/5, khu vực miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt phổ biến 28-31 độ C. Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội chiều 1/5 có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm 3/5, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rải rác; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay ngày 1/5, khu vực miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt phổ biến 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ dao động 22-31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.