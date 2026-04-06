Chế độ ăn khoa học cho người ung thư gan trước khi điều trị
GĐXH - Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết để cải thiện và duy trì sức khỏe tổng thể, mục đích lớn nhất của việc xây dựng chế độ ăn cho người ung thư gan trước khi điều trị là giúp người bệnh chuẩn bị đầy đủ về mặt thể chất.
Nguyên tắc dinh dưỡng
Tăng calo trong khẩu phần: Người bệnh ung thư gan nên ăn từ 25 – 40 kcal/kg cơ thể/ngày nhằm mục đích là để cải thiện cân nặng, trong khi vẫn tiêu thụ đầy đủ chất đạm, đường bột, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất.
Ăn đầy đủ đạm, đường bột và chất béo: So với chế độ ăn của người bình thường, người bệnh ung thư nên ăn đủ chất đạm và chất đường bột, trong khi giảm khẩu phần chất béo. Mỗi ngày, người bệnh nên ăn 250 – 380g chất đường bột, 60 – 70g protein, 35 – 45g chất béo (trong đó chứa ít nhất 25 – 28g chất béo không bão hòa) và 25 – 38g chất xơ.
Hạn chế muối: Người bệnh ung thư nên ăn nhạt, không nên tiêu thụ quá 5g muối /ngày để tránh làm tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng chuyển hóa lên gan.
Hạn chế thịt đỏ: Người bệnh ung thư gan không nên ăn quá 510g thịt đỏ/tuần và 85g thịt đỏ/lần để tránh hấp thụ quá nhiều chất béo bão hòa (cholesterol, trans fat…) chứa trong thịt đỏ, khiến gan nhiễm mỡ, tăng viêm và kích thích khối u tái phát hoặc di căn mạnh hơn.
Hạn chế đường: Đường không phải là "thủ phạm" hàng đầu gây nên ung thư. Tuy nhiên, việc cắt giảm đường xuống dưới mức 25g/ngày giúp người bệnh kiểm soát được cân nặng và lượng mỡ thừa tích tụ trong gan, từ đó ngăn ngừa được bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường – những tác nhân có thể kích thích khối u phát triển theo chiều hướng xấu.
Uống đủ nước: Uống 1.5 – 2 lít nước/ngày hoặc giảm thành 1 – 1.5 lít nước/ngày nếu có triệu chứng cổ trướng hoặc phù nề tay chân.
Tăng số cữ ăn: Chia nhỏ khẩu phần thành 4 – 8 bữa ăn nhỏ trong ngày để tối ưu hóa mức độ hấp thu, đồng thời giúp duy trì một nguồn năng lượng dồi dào suốt cả ngày mà không làm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.
Thực phẩm tốt cho người bệnh ung thư gan
Ưu tiên nguồn đạm sạch: Thịt gia cầm bỏ da, trứng, sữa, thủy hải sản (cá, tôm, cua, mực) cùng các loại đậu được xem là nguồn đạm sạch vì chúng chứa ít cholesterol, hỗ trợ gan nhanh phục hồi sau điều trị và không làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.
Ưu tiên tinh bột phức hợp và chất xơ: Tinh bột phức hợp và chất xơ giúp người bệnh no lâu, cải thiện cân nặng mà không làm gan nhiễm mỡ như tinh bột trắng. Tinh bột phức hợp và chất xơ thường chứa nhiều trong rau củ quả, ngũ cốc, các loại đậu và hạt.
Ưu tiên chất béo tốt: Chất béo tốt là những chất béo omega-3,6,9 chứa nhiều trong dầu thực vật, quả bơ và mỡ các loại cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu…). Tiêu thụ chất béo tốt giúp kiểm soát các phản ứng viêm nhiễm tại gan, hỗ trợ gan chuyển hóa dinh dưỡng tốt hơn và phục hồi hiệu quả.
Thực phẩm bệnh nhân ung thư gan cần tránh
Thực phẩm sống: Các món ăn chứa thịt sống, thịt tái như phở bò, gỏi hải sản, sushi, sashimi… tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc máu, nhiễm trùng gan do chúng chứa nhiều các loại vi khuẩn E.Coli, Listeria, Toxoplasma, Salmonella. Do đó, người bệnh ung thư gan nên thực hành ăn chín, uống sôi để phòng tránh mọi rủi ro không đáng có.
Thực phẩm chứa nhiều muối: Cá khô, các loại kim chi muối chua, thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp thường chứa nhiều muối để có thể bảo quản được lâu. Tiêu thụ các nhóm thực phẩm này làm gia tăng nồng độ natri tại gan, khiến người bệnh tăng nguy cơ bị phù nề (tích nước) quá mức tại gan, gây rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng.
Thực phẩm chứa nhiều đường: Nghiên cứu cho thấy, lượng đường gia tăng trong chế độ ăn uống có thể làm tăng tỷ lệ mắc ung thư gan.
Do đó, người bệnh ung thư gan nên hạn chế tiêu thụ bánh kẹo ngọt, nước giải khát có ga, nước tăng lực, trà sữa, hoa quả sấy khô… vì chúng chứa quá nhiều đường.
Thực phẩm chứa chất béo bão hòa: Nghiên cứu cho thấy, chất béo bão hòa có thể kích hoạt sự hình thành mạch máu và quá trình tạo mạch bạch huyết ở gan, dẫn đến thúc đẩy các khối u gan tiến triển.
Do đó, chế độ ăn cho người ung thư gan không nên chứa nhiều nhóm thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như: thức ăn nhanh, thức ăn chiên trong dầu công nghiệp, dầu dừa, dầu cọ, mỡ gia súc – gia cầm…
Thực phẩm chứa cồn: Rượu bia và các loại thức uống chứa cồn khác có thể gây ngộ độc acetaldehyde ở tế bào gan, rút ngắn chu trình sống tế bào, gây đột biến DNA, khiến ung thư gan tiến triển nặng hoặc di căn nhanh hơn. Do đó, người bệnh cần hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia để bảo vệ an toàn sức khỏe gan.
Sau tuổi 40, bữa sáng càng đơn giản càng tốt? Sự thật khiến nhiều người giật mìnhĂn - 5 phút trước
GĐXH - Sau tuổi 40, điều quan trọng không phải là ăn nhiều hay ít, mà là ăn đúng cách ngay từ đầu ngày. Và đôi khi, sự khác biệt giữa một ngày tràn đầy năng lượng và một ngày mệt mỏi… chỉ nằm ở bữa sáng bạn đã chọn như thế nào.
Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thậnĂn - 2 giờ trước
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.
Tại sao món sườn hấp tàu xì lại khiến chị em bận rộn mê mẩn? 15 phút ướp + hấp là "hạ gục" cả tô cơm lớnĂn - 3 giờ trước
Cuộc sống bận rộn, nhiều lúc chẳng muốn nấu nướng cầu kỳ. Nhưng, ăn uống vẫn phải đủ chất và thơm ngon. Món sườn hấp tàu xì nhanh gọn, đơn giản, ít dầu khói này lại hợp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt với những ai sống một mình, món này như lời nhắc nhở dịu dàng: "Dù chỉ một người, cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt qua từng bữa ăn".
Công thức món ăn cho người bị ung thư ganĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người ung thư gan bạn có thể tham khảo cho thực đơn hàng ngày.
Hóa ra ở Thượng Hải cũng có món xôi chiên phồng giống ở nước ta: Bánh mè chiên khổng lồ với vừng đen, xanh lá, đỏ siêu hút mắt!Ăn - 9 giờ trước
Món ăn đường phố quen thuộc của người miền Tây Nam Bộ dường như có một phiên bản tương tự tại Thượng Hải với vẻ ngoài vô cùng độc đáo.
Khi nấu cơm, tại sao lại cho thêm giấm trắng và dầu ăn?Ăn - 1 ngày trước
Nhiều bà nội trợ có thói quen khi nấu cơm thường cho thêm giấm trắng và dầu ăn, hoặc giấm trắng, dầu mè và muối.
Thực đơn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho người ung thư ganĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với bệnh nhân ung thư gan, các dưỡng chất có tác dụng bảo vệ và phục hồi tế bào chính là "liều thuốc quý" từ tự nhiên, trong đó có các thực đơn dinh dưỡng sau.
Chạm mốc 6.000.000 đồng/kg sinh vật lúc nhúc nhìn như giun đất ở Quảng Ninh, xưa chỉ siêu giàu dám tẩm bổ nay đại gia vẫn ráo riết săn lùngĂn - 1 ngày trước
Đằng sau vẻ ngoài có phần kinh dị ấy lại là một loại sản vật quý hiếm bậc nhất vùng biển Quảng Ninh với mức giá đắt đỏ ngang ngửa vàng ròng.
3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằngĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân khó kiểm soát. Đáng chú ý, chỉ cần điều chỉnh một vài món ăn quen thuộc với cách chế biến hợp lý, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt.
Bị xếp top 'bẩn nhất' suốt 2 năm, nhưng loại rau này lại rất bổ máu: Sai lầm phổ biến khiến nhiều người ăn mà không nhận được lợi íchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm thực phẩm “hoàn hảo”, mà là hiểu rõ thực phẩm mình ăn, từ đó lựa chọn và chế biến một cách thông minh
1 loại cây quý phơi khô đang 'được xem là lá chắn ung thư', trợ thủ hạ đường huyết hiệu quả: Hè này nên pha nước dùng dầnĂn
GĐXH - Gần đây, loại rễ cây quen thuộc này còn được nhắc đến với những mỹ từ như "lá chắn ung thư” hay “trợ thủ hạ đường huyết”, khiến không ít người tìm mua về sử dụng thường xuyên.