Chế độ ăn khoa học cho người ung thư gan trước khi điều trị

Nguyên tắc dinh dưỡng

Tăng calo trong khẩu phần: Người bệnh ung thư gan nên ăn từ 25 – 40 kcal/kg cơ thể/ngày nhằm mục đích là để cải thiện cân nặng, trong khi vẫn tiêu thụ đầy đủ chất đạm, đường bột, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Ăn đầy đủ đạm, đường bột và chất béo: So với chế độ ăn của người bình thường, người bệnh ung thư nên ăn đủ chất đạm và chất đường bột, trong khi giảm khẩu phần chất béo. Mỗi ngày, người bệnh nên ăn 250 – 380g chất đường bột, 60 – 70g protein, 35 – 45g chất béo (trong đó chứa ít nhất 25 – 28g chất béo không bão hòa) và 25 – 38g chất xơ.

Hạn chế muối: Người bệnh ung thư nên ăn nhạt, không nên tiêu thụ quá 5g muối /ngày để tránh làm tăng huyết áp và gia tăng gánh nặng chuyển hóa lên gan.

Hạn chế thịt đỏ: Người bệnh ung thư gan không nên ăn quá 510g thịt đỏ/tuần và 85g thịt đỏ/lần để tránh hấp thụ quá nhiều chất béo bão hòa (cholesterol, trans fat…) chứa trong thịt đỏ, khiến gan nhiễm mỡ, tăng viêm và kích thích khối u tái phát hoặc di căn mạnh hơn.

Hạn chế đường: Đường không phải là "thủ phạm" hàng đầu gây nên ung thư. Tuy nhiên, việc cắt giảm đường xuống dưới mức 25g/ngày giúp người bệnh kiểm soát được cân nặng và lượng mỡ thừa tích tụ trong gan, từ đó ngăn ngừa được bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường – những tác nhân có thể kích thích khối u phát triển theo chiều hướng xấu.

Uống đủ nước: Uống 1.5 – 2 lít nước/ngày hoặc giảm thành 1 – 1.5 lít nước/ngày nếu có triệu chứng cổ trướng hoặc phù nề tay chân.

Tăng số cữ ăn: Chia nhỏ khẩu phần thành 4 – 8 bữa ăn nhỏ trong ngày để tối ưu hóa mức độ hấp thu, đồng thời giúp duy trì một nguồn năng lượng dồi dào suốt cả ngày mà không làm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Thực phẩm tốt cho người bệnh ung thư gan

Ưu tiên nguồn đạm sạch: Thịt gia cầm bỏ da, trứng, sữa, thủy hải sản (cá, tôm, cua, mực) cùng các loại đậu được xem là nguồn đạm sạch vì chúng chứa ít cholesterol, hỗ trợ gan nhanh phục hồi sau điều trị và không làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Ưu tiên tinh bột phức hợp và chất xơ: Tinh bột phức hợp và chất xơ giúp người bệnh no lâu, cải thiện cân nặng mà không làm gan nhiễm mỡ như tinh bột trắng. Tinh bột phức hợp và chất xơ thường chứa nhiều trong rau củ quả, ngũ cốc, các loại đậu và hạt.

Ưu tiên chất béo tốt: Chất béo tốt là những chất béo omega-3,6,9 chứa nhiều trong dầu thực vật, quả bơ và mỡ các loại cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu…). Tiêu thụ chất béo tốt giúp kiểm soát các phản ứng viêm nhiễm tại gan, hỗ trợ gan chuyển hóa dinh dưỡng tốt hơn và phục hồi hiệu quả.

Thực phẩm bệnh nhân ung thư gan cần tránh

Thực phẩm sống: Các món ăn chứa thịt sống, thịt tái như phở bò, gỏi hải sản, sushi, sashimi… tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc máu, nhiễm trùng gan do chúng chứa nhiều các loại vi khuẩn E.Coli, Listeria, Toxoplasma, Salmonella. Do đó, người bệnh ung thư gan nên thực hành ăn chín, uống sôi để phòng tránh mọi rủi ro không đáng có.

Thực phẩm chứa nhiều muối: Cá khô, các loại kim chi muối chua, thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp thường chứa nhiều muối để có thể bảo quản được lâu. Tiêu thụ các nhóm thực phẩm này làm gia tăng nồng độ natri tại gan, khiến người bệnh tăng nguy cơ bị phù nề (tích nước) quá mức tại gan, gây rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng.

Thực phẩm chứa nhiều đường: Nghiên cứu cho thấy, lượng đường gia tăng trong chế độ ăn uống có thể làm tăng tỷ lệ mắc ung thư gan.

Do đó, người bệnh ung thư gan nên hạn chế tiêu thụ bánh kẹo ngọt, nước giải khát có ga, nước tăng lực, trà sữa, hoa quả sấy khô… vì chúng chứa quá nhiều đường.

Thực phẩm chứa chất béo bão hòa: Nghiên cứu cho thấy, chất béo bão hòa có thể kích hoạt sự hình thành mạch máu và quá trình tạo mạch bạch huyết ở gan, dẫn đến thúc đẩy các khối u gan tiến triển.

Do đó, chế độ ăn cho người ung thư gan không nên chứa nhiều nhóm thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như: thức ăn nhanh, thức ăn chiên trong dầu công nghiệp, dầu dừa, dầu cọ, mỡ gia súc – gia cầm…

Thực phẩm chứa cồn: Rượu bia và các loại thức uống chứa cồn khác có thể gây ngộ độc acetaldehyde ở tế bào gan, rút ngắn chu trình sống tế bào, gây đột biến DNA, khiến ung thư gan tiến triển nặng hoặc di căn nhanh hơn. Do đó, người bệnh cần hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia để bảo vệ an toàn sức khỏe gan.

