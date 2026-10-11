Chế độ dinh dưỡng phù hợp khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh vai trò trung tâm của dinh dưỡng trong việc phòng ngừa và tiến triển ung thư tuyến tiền liệt.

Một số thực phẩm và chất dinh dưỡng có một số lợi ích tiềm năng trong việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, chủ yếu là do đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và điều hòa miễn dịch.

Các hợp chất bảo vệ này đặc biệt dồi dào trong trái cây và rau quả, bao gồm carotenoid, polyphenol, isoflavone và nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, quả hạch và cá béo giàu acid béo omega-3 cũng góp phần đáng kể vào việc bảo vệ chế độ ăn uống cho người mắc ung thư tuyến tiền liệt.

1. Người bệnh ung thư tuyến tiền liệt nên ăn nhiều trái cây và rau quả

Trái cây và rau quả chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn có thể gây hại cho tế bào và dẫn đến viêm nhiễm cũng như các bệnh mạn tính.

Cà chua là một trong nhiều loại thực phẩm người bệnh ung thư tuyến tiền liệt nên đưa vào thực đơn. Ảnh: Minh Trang.

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và giảm nguy cơ ung thư. Một số loại trái cây và rau quả chứa các hợp chất thực vật có ích cho những người mắc ung thư tuyến tiền liệt. Một số chất chống oxy hóa quan trọng trong trái cây và rau quả bao gồm:

Lycopene (có trong cà chua, dưa hấu, bưởi hồng, đu đủ): Nghiên cứu cho thấy lycopene có thể sửa chữa ADN bị tổn thương và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Những người bổ sung lycopene trong quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt có thể có mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) thấp hơn. Mức PSA giảm có thể cho thấy việc điều trị ung thư có hiệu quả và khối u đang thu nhỏ lại.

(có trong cà chua, dưa hấu, bưởi hồng, đu đủ): Nghiên cứu cho thấy lycopene có thể sửa chữa ADN bị tổn thương và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Những người bổ sung lycopene trong quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt có thể có mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) thấp hơn. Mức PSA giảm có thể cho thấy việc điều trị ung thư có hiệu quả và khối u đang thu nhỏ lại. Glucosinolate (có trong bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn, cải Brussels, bắp cải): Glucosinolate là các hợp chất thực vật có trong các loại rau họ cải có thể làm giảm nguy cơ tái phát ung thư tuyến tiền liệt.

(có trong bông cải xanh, súp lơ trắng, cải xoăn, cải Brussels, bắp cải): Glucosinolate là các hợp chất thực vật có trong các loại rau họ cải có thể làm giảm nguy cơ tái phát ung thư tuyến tiền liệt. Polyphenol (có trong quả lựu, quả mâm xôi): Ăn các thực phẩm giàu polyphenol có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

(có trong quả lựu, quả mâm xôi): Ăn các thực phẩm giàu polyphenol có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Các hợp chất organosulfur (có trong tỏi, hành tây, tỏi tây): Các hợp chất organosulfur có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Những loại rau này có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

2. Tập trung vào protein và chất béo lành mạnh

Trong quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt, hãy ưu tiên protein nạc hơn thịt đỏ hoặc các sản phẩm từ sữa nhiều chất béo. Việc bổ sung protein nạc vào chế độ ăn uống có thể giúp làm chậm sự tiến triển của ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh. Một số nguồn protein nạc phổ biến như:

Cá: Chế độ ăn giàu cá có thể ngăn ngừa sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Chế độ ăn giàu cá có thể ngăn ngừa sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt. Các sản phẩm từ đậu nành: Các sản phẩm từ đậu nành, bao gồm đậu phụ, tempeh và đậu nành non có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Các sản phẩm từ đậu nành, bao gồm đậu phụ, tempeh và đậu nành non có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Thịt gia cầm: Thịt gia cầm, chẳng hạn như ức gà hoặc ức gà tây, dường như không ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, ăn nhiều thịt gia cầm có da có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Acid béo thiết yếu là những chất béo lành mạnh mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Cơ thể nhận những chất béo lành mạnh này từ các thực phẩm giàu acid béo omega-3. Nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn giàu acid béo omega-3 có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

3. Tăng cường lượng chất xơ trong chế độ ăn uống

Chất xơ, một loại carbohydrate có nguồn gốc thực vật, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe đường ruột. Chế độ ăn giàu chất xơ trong quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt có thể làm giảm nguy cơ tử vong do ung thư.

Các loại thực phẩm giàu chất xơ bao gồm:

Trái cây và rau quả

Bánh mì và mì ống làm từ lúa mì nguyên cám

Hạt diêm mạch

Lúa mạch

Các loại hạt

4. Tham khảo chế độ ăn thực vật

Chế độ ăn dựa trên thực vật giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính thấp hơn, bao gồm cả ung thư. Một nghiên cứu cho thấy việc bắt đầu chế độ ăn dựa trên thực vật sau khi được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt có thể làm chậm quá trình tiến triển của ung thư và cải thiện tiên lượng.

Đối với những người chưa sẵn sàng chuyển sang chế độ ăn thuần chay nghiêm ngặt, chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật, cũng như cá và một số loại gia cầm. Những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải trong quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt ít có khả năng tử vong vì căn bệnh này hơn.

5. Tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn

Theo ThS.BS. Nguyễn Trần Thành, Phó trưởng Khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8, chế độ ăn uống không lành mạnh như ăn nhiều chất béo động vật, thịt đỏ, đường và thực phẩm chế biến sẵn làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ các loại thực phẩm sau đây có thể làm tăng sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt:

Thịt đỏ

Thịt chế biến sẵn

Thịt nướng cháy

Sữa nguyên kem

Đồ ăn vặt chế biến sẵn như bánh quy giòn và khoai tây chiên

Đồ ngọt như bánh ngọt, kẹo và nước ngọt