So sánh chi tiết iPhone 17 và iPhone 15 thường

Sau 2 thế hệ, iPhone 17 mang đến nhiều sự cải tiến ấn tượng về chất lượng hiển thị, camera đến hiệu năng so với iPhone 15.

Màn hình iPhone 17 có tần số quét cao hơn

Cả hai đều sử dụng tấm nền OLED, hỗ trợ HDR, True Tone và Dynamic Island, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, đọc tin tức và giải trí. Tuy nhiên, iPhone 17 thường tạo được lợi thế nhờ tấm nền OLED Super Retina XDR kích thước 6,3 inch, lớn hơn mức 6,1 inch trên iPhone 15.

Màn hình thế hệ mới còn được trang bị khả năng điều chỉnh tốc độ làm tươi linh hoạt, đạt mức tối đa 120Hz, vượt trội so với giới hạn 60Hz trên iPhone 15. Ưu điểm này giúp nội dung hiển thị liền mạch hơn, đặc biệt khi thao tác trên giao diện hoặc trải nghiệm các tựa game có nhịp độ nhanh.

Bên cạnh tần số quét, iPhone 17 còn hỗ trợ màn hình luôn bật (Always-On Display) và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Trong khi đó, iPhone 15 đạt độ sáng ngoài trời tối đa 2.000 nit và không có tính năng màn hình luôn bật.

Vi xử lý A19 tạo khoảng cách về hiệu năng

iPhone 17 được trang bị chip A19 mới hơn, trong khi iPhone 15 sử dụng bộ xử lý A16 Bionic. Sự khác biệt về thế hệ chip mang đến lợi thế cho iPhone 17 trong khả năng xử lý tác vụ, đồ họa và vận hành các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên cao.

Theo bài test từ Sforum, iPhone 17 đạt trung bình khoảng 1.703.601 điểm AnTuTu, còn iPhone 15 đạt gần 1,5 triệu điểm. Kết quả này cho thấy khoảng cách nhất định về hiệu năng tổng thể giữa hai thiết bị.

Không chỉ có lợi thế về sức mạnh xử lý, iPhone 17 còn hỗ trợ Apple Intelligence, mở rộng khả năng sử dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple. Dù vậy, iPhone 15 vẫn đáp ứng tốt gần như các nhu cầu phổ biến như xem video, chỉnh sửa ảnh và chơi nhiều tựa game hiện nay.

Camera góc siêu rộng 48MP vượt xa iPhone 15

Cả hai thế hệ đều sở hữu camera chính 48MP, hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải cao và quay video 4K. Tuy nhiên, iPhone 17 được nâng cấp lên camera Fusion Ultra Wide 48MP, trong khi iPhone 15 chỉ có camera góc siêu rộng 12MP. Nhờ độ phân giải cao hơn, thế hệ mới có khả năng ghi lại nhiều chi tiết khi chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm.

Ngoài ra, camera góc siêu rộng trên iPhone 17 còn hỗ trợ chụp macro 48MP, giúp ghi lại các chủ thể nhỏ với độ chi tiết tốt hơn. Thiết bị cũng bổ sung những tính năng quay video như Ghi Hình Kép và quay video không gian.

Thời lượng pin iPhone 17 ấn tượng hơn

Thời lượng pin là một trong những yếu tố giúp iPhone 17 tạo khoảng cách với thế hệ tiền nhiệm. Theo thông số Apple công bố, thiết bị có thể phát video liên tục lên đến 30 giờ, trong khi iPhone 15 đạt tối đa 20 giờ.

Không chỉ có thời lượng pin tốt hơn, iPhone 17 còn được cải thiện tốc độ sạc. Với bộ tiếp hợp nguồn từ 40W trở lên, máy có thể sạc đến 50% pin trong khoảng 20 phút. Trong khi đó, iPhone 15 cần khoảng 30 phút để đạt mức pin tương tự với bộ sạc từ 20W.

Giá iPhone 17 và iPhone 15 tại CellphoneS

Giá iPhone 15 và iPhone 17 tại CellphoneS dao động từ 22.990.000đ đến 35.490.000đ, tùy phiên bản dung lượng. Chi tiết giá bán từng phiên bản như sau:

Sản phẩm Giá niêm yết iPhone 15 128GB 22.990.000đ iPhone 15 256GB 25.990.000đ iPhone 17 256GB 28.990.000đ iPhone 17 512GB 35.490.000đ

Lưu ý: Mức giá trên là giá niêm yết tại CellphoneS và có thể thay đổi tùy theo chương trình ưu đãi ở từng thời điểm.

Nên mua iPhone 15 hay lên đời iPhone 17 thường?

Nếu ưu tiên tiết kiệm chi phí, chủ yếu dùng điện thoại để liên lạc, giải trí, chụp ảnh cơ bản và làm việc hằng ngày, iPhone 15 vẫn là lựa chọn hợp lý. Đặc biệt, mức giá dễ tiếp cận hơn khi mua máy cũ hoặc hàng tồn kho cũng là lợi thế đáng cân nhắc.

Ngược lại, iPhone 17 phù hợp với người muốn trải nghiệm công nghệ mới và sử dụng thiết bị lâu dài. Những nâng cấp như màn hình 120Hz, chip A19, camera góc siêu rộng 48MP và thời lượng pin lên đến 30 giờ mang lại trải nghiệm đa dụng hơn.

Nếu đang cân nhắc giữa iPhone 15 và iPhone 17, bạn có thể tham khảo và mua cả hai mẫu máy chính hãng tại CellphoneS với nhiều ưu đãi thiết thực. Máy được hỗ trợ trợ giá đến 3 triệu đồng khi thu cũ lên đời, giảm đến 2 triệu đồng qua ưu đãi thanh toán ngân hàng và giảm thêm đến 10% khi mua kèm phụ kiện.

Bên cạnh đó, CellphoneS còn hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thời hạn tối đa 12 tháng và ưu đãi khi đăng ký SIM/eSIM 5G VNSKY. Khách hàng cũng được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu sản phẩm phát sinh lỗi phần cứng từ nhà sản xuất, giúp an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, iPhone 17 vượt trội iPhone 15 ở màn hình, hiệu năng, camera và thời lượng pin. Tuy nhiên, thế hệ tiền nhiệm vẫn là lựa chọn kinh tế nếu ưu tiên tiết kiệm chi phí. Tùy ngân sách và mục đích sử dụng, bạn có thể cân nhắc thiết bị phù hợp để tối ưu trải nghiệm.

Nguồn: CellphoneS