Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9/2026, giá trị xuất khẩu đạt 13 triệu USD, tăng 86%.

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu, Brazil đang giữ vị trí dẫn đầu với kim ngạch 48 triệu USD trong 9 tháng, tăng tới 6.925% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, xuất khẩu sang quốc gia Nam Mỹ này đạt 4 triệu USD, tăng 781%.

Mỹ đứng thứ hai với kim ngạch 25 triệu USD. Tuy nhiên, thị trường này lại ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những thị trường chủ lực, châu Phi đang nổi lên như một khu vực có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang khu vực này đạt 2,1 triệu USD, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2025. Dù hiện mới chiếm khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi, châu Phi đang cho thấy dư địa mở rộng khi nhu cầu nhập khẩu tăng nhanh.

Cá rô phi của Việt Nam ngày càng được thị trường quốc tế ưa chuộng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang khu vực này được cải thiện rõ rệt qua từng quý. Trong quý I/2026, kim ngạch chỉ đạt 115.000 USD, giảm 69% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang quý II, giá trị xuất khẩu đã tăng lên 850.000 USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong quý III khi kim ngạch đạt 1,1 triệu USD, cao hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 340.000 USD cá rô phi sang các quốc gia châu Phi.

Không chỉ tăng về giá trị, phạm vi thị trường tiêu thụ cũng được mở rộng đáng kể. Nếu trong 9 tháng đầu năm 2025, cá rô phi Việt Nam mới xuất hiện tại 5 thị trường châu Phi thì cùng kỳ năm 2026, con số này đã tăng lên 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Danh sách các thị trường hiện gồm Bờ Biển Ngà, Ghana, Congo, Tanzania, Mozambique, Benin, Nigeria, Morocco, Nam Phi, Mauritius và Reunion. Việc mở rộng số lượng điểm đến cho thấy doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang từng bước tiếp cận thêm những thị trường mới ngoài các khu vực xuất khẩu truyền thống.

Trong số này, Bờ Biển Ngà đang là thị trường nổi bật nhất. Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang quốc gia Tây Phi này trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1,3 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 81.000 USD. Mức tăng tương ứng lên tới hơn 1.600%.

Riêng Bờ Biển Ngà hiện chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang châu Phi. Kể từ tháng 5/2026, các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này được duy trì tương đối đều đặn, với giá trị khoảng 170.000-300.000 USD mỗi tháng.

Đặc biệt, trong quý III/2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Bờ Biển Ngà đạt khoảng 710.000 USD, cao gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là động lực quan trọng đóng góp vào mức tăng trưởng chung của mặt hàng này tại thị trường châu Phi.

Ở những thị trường còn lại, quy mô đơn hàng vẫn tương đối nhỏ và chưa duy trì được tính ổn định. Ghana ghi nhận kim ngạch khoảng 190.000 USD, tập trung toàn bộ trong tháng 7. Congo và Tanzania mỗi thị trường đạt hơn 100.000 USD, trong khi Mozambique đạt khoảng 70.000 USD.

Một diễn biến đáng chú ý khác là Cameroon, thị trường từng nhập khẩu khoảng 560.000 USD cá rô phi Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025, lại chưa ghi nhận đơn hàng nào trong năm 2026. Điều này cho thấy hoạt động xuất khẩu sang châu Phi vẫn có sự phân hóa lớn giữa các quốc gia, thay vì tăng trưởng đồng đều trên toàn khu vực.

Theo đánh giá của VASEP, cá rô phi Việt Nam có một số lợi thế khi tiếp cận thị trường châu Phi nhờ phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm tại đây. Người mua trong khu vực thường ưu tiên cá nguyên con đông lạnh, kích cỡ nhỏ và trung bình, đồng thời khá nhạy cảm với giá bán.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cạnh tranh với những nhà cung cấp lớn, đặc biệt là Trung Quốc. Quốc gia này có thế mạnh về cá rô phi nguyên con đông lạnh và đang hiện diện đáng kể tại khu vực Tây Phi.

Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc trong năm 2025 tăng gần 12%, chủ yếu nhờ nhu cầu từ thị trường châu Phi. Trong đó, Bờ Biển Ngà chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực này.

Sang năm 2026, khi hoạt động xuất khẩu sang Mỹ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thuế quan, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ cá rô phi tại châu Phi. Riêng quý I/2026, xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh của nước này tăng gần 40%.

Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, tối ưu chi phí và xây dựng hệ thống phân phối tại từng quốc gia. Theo VASEP, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần chú trọng quy cách sản phẩm theo thị hiếu địa phương, kiểm soát chi phí vận chuyển và tìm hiểu kỹ các kênh tiêu thụ.

Ngoài lợi thế về giá và nguồn cung, cá rô phi còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100 gram thịt cá rô phi có khoảng 26 gram protein và 128 calo. Hàm lượng protein này cao hơn mức trung bình của một số loại cá biển phổ biến, trong đó có cá hồi với khoảng 20 gram protein trên mỗi 100 gram thịt cá.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, châu Phi đang mở ra thêm một hướng tiêu thụ cho cá rô phi Việt Nam, đặc biệt tại những thị trường như Bờ Biển Ngà. Dù vậy, khả năng duy trì đơn hàng, cạnh tranh về giá và tổ chức hệ thống phân phối sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới.