Loạt món ngon “ăn là nhớ” khi tới Hà Nội dịp lễ 30/4 – 1/5: Từ tinh hoa phố cổ đến ẩm thực đường phố khiến du khách mê mẩn

Không chỉ là những món ăn quen thuộc, ẩm thực Hà Nội còn là câu chuyện về văn hóa, ký ức và sự tinh tế trong từng hương vị. Nếu có dịp ghé thăm Thủ đô, dưới đây là những món nhất định phải thử để cảm nhận trọn vẹn “chất Hà thành”.



Phở Bát Đàn – hương vị Hà Nội xưa còn nguyên vẹn

Nhắc đến phở, không thể bỏ qua Phở Bát Đàn – quán phở hơn 70 năm tuổi nổi tiếng bậc nhất. Bát phở ở đây giữ nguyên phong cách truyền thống với nước dùng trong, ngọt thanh từ xương, bánh phở mềm và thịt bò tươi.

Điều đặc biệt là thực khách sẵn sàng xếp hàng dài chỉ để thưởng thức một bát phở “đúng chất Hà Nội”, nơi hương vị gần như không thay đổi theo thời gian.

Bánh ướt Ban Mê – làn gió mới giữa lòng phố cổ

Tại phố Lò Đúc, Bánh ướt Ban Mê gây ấn tượng bởi những đĩa bánh mềm mịn, ăn kèm nước chấm đậm đà. Món ăn có nguồn gốc miền Trung nhưng khi “ra Bắc” lại mang màu sắc rất riêng.

Hình ảnh những chồng đĩa cao ngất chính là “đặc sản thị giác” khiến nhiều thực khách tò mò và thích thú.



Chả cá Lã Vọng – tinh hoa ẩm thực Thăng Long

Chả cá Lã Vọng là món ăn đã làm nên danh tiếng ẩm thực Hà Nội trên bản đồ thế giới. Cá lăng được tẩm ướp nghệ, riềng, mắm tôm, sau đó nướng và chiên ngay trên bàn, ăn kèm bún, thì là và lạc rang.

Hương thơm béo ngậy, đậm đà khiến món ăn này trở thành trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ.

Bún chả – món ăn “ghi dấu” cả thế giới

Bún chả từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực Việt. Thịt nướng than hoa thơm lừng, nước mắm pha chua ngọt và bún tươi tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo.

Đây cũng là món ăn từng được nhiều nguyên thủ quốc tế thưởng thức khi đến Hà Nội.

Bánh cuốn – bữa sáng nhẹ nhàng mà tinh tế

Bánh cuốn Hà Nội nổi bật với lớp bánh mỏng tang, mềm mịn, cuốn nhân thịt và mộc nhĩ. Khi ăn kèm giò chả, hành phi và nước mắm pha chuẩn vị, món ăn mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng rất “đã miệng”.



Bún thang – “đệ nhất bún” của người Hà thành

Bún thang được ví như “tác phẩm nghệ thuật” trong ẩm thực với cách chế biến cầu kỳ. Từ trứng tráng, giò lụa, thịt gà đến nấm và củ cải khô, tất cả được thái sợi mảnh, tạo nên bát bún tinh tế cả về hình thức lẫn hương vị.

Phở cuốn – món ăn thanh mát ngày hè

Phở cuốn là phiên bản biến tấu thú vị từ phở truyền thống. Bánh phở cuốn thịt bò xào, rau sống, chấm nước mắm nhẹ tạo cảm giác thanh mát, rất hợp trong tiết trời đầu hè.



Nem cua bể – giòn rụm, đậm đà

Nem cua bể với lớp vỏ giòn tan, nhân cua béo ngậy, kết hợp rau sống và nước chấm chua ngọt, là món ăn khiến du khách khó cưỡng.

Bánh tôm Hồ Tây – món ăn vặt trứ danh

Bánh tôm Hồ Tây hấp dẫn với lớp bột chiên giòn, tôm tươi ngọt thịt. Ăn kèm rau sống và nước chấm, đây là món ăn vặt lý tưởng khi dạo quanh hồ.



Nộm bò khô – “món tủ” của giới trẻ Hà Nội

Nộm bò khô là sự kết hợp giữa đu đủ xanh, bò khô, lạc rang và nước sốt chua ngọt. Vị giòn, dai, chua, cay hòa quyện tạo nên sức hút khó cưỡng.



Thế giới chè Hà Nội – thiên đường tráng miệng

Chè Việt Nam tại Hà Nội vô cùng phong phú: từ chè bưởi, chè khúc bạch đến chè trôi nước. Mỗi món mang một hương vị riêng, giúp “kết thúc” bữa ăn một cách trọn vẹn.



Kem Tràng Tiền – ký ức ngọt ngào giữa lòng phố cổ

Kem Tràng Tiền là thương hiệu kem lâu đời từ năm 1958. Những que kem cốm, đậu xanh hay sữa dừa không chỉ ngon mà còn gợi nhớ cả một thời tuổi thơ của người Hà Nội.

Ăn một vòng Hà Nội, hiểu cả một nền văn hóa

Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người. Từ những món ăn sang trọng đến quán vỉa hè giản dị, tất cả đều mang một sức hút rất riêng.

Nếu có dịp ghé thăm Thủ đô dịp lễ này, đừng chỉ “check-in” danh lam thắng cảnh – hãy dành thời gian thưởng thức những món ăn trên. Bởi đôi khi, ký ức đáng nhớ nhất của một chuyến đi… lại nằm trong chính những hương vị bạn đã nếm qua.

