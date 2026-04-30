Loạt món ngon “ăn là nhớ” khi tới Hà Nội dịp lễ 30/4 – 1/5: Từ tinh hoa phố cổ đến ẩm thực đường phố khiến du khách mê mẩn
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là thời điểm lý tưởng để khám phá Hà Nội – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ với vô vàn món ngon trứ danh.
Không chỉ là những món ăn quen thuộc, ẩm thực Hà Nội còn là câu chuyện về văn hóa, ký ức và sự tinh tế trong từng hương vị. Nếu có dịp ghé thăm Thủ đô, dưới đây là những món nhất định phải thử để cảm nhận trọn vẹn “chất Hà thành”.
Phở Bát Đàn – hương vị Hà Nội xưa còn nguyên vẹn
Nhắc đến phở, không thể bỏ qua Phở Bát Đàn – quán phở hơn 70 năm tuổi nổi tiếng bậc nhất. Bát phở ở đây giữ nguyên phong cách truyền thống với nước dùng trong, ngọt thanh từ xương, bánh phở mềm và thịt bò tươi.
Điều đặc biệt là thực khách sẵn sàng xếp hàng dài chỉ để thưởng thức một bát phở “đúng chất Hà Nội”, nơi hương vị gần như không thay đổi theo thời gian.
Bánh ướt Ban Mê – làn gió mới giữa lòng phố cổ
Tại phố Lò Đúc, Bánh ướt Ban Mê gây ấn tượng bởi những đĩa bánh mềm mịn, ăn kèm nước chấm đậm đà. Món ăn có nguồn gốc miền Trung nhưng khi “ra Bắc” lại mang màu sắc rất riêng.
Hình ảnh những chồng đĩa cao ngất chính là “đặc sản thị giác” khiến nhiều thực khách tò mò và thích thú.
Chả cá Lã Vọng – tinh hoa ẩm thực Thăng Long
Chả cá Lã Vọng là món ăn đã làm nên danh tiếng ẩm thực Hà Nội trên bản đồ thế giới. Cá lăng được tẩm ướp nghệ, riềng, mắm tôm, sau đó nướng và chiên ngay trên bàn, ăn kèm bún, thì là và lạc rang.
Hương thơm béo ngậy, đậm đà khiến món ăn này trở thành trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ.
Bún chả – món ăn “ghi dấu” cả thế giới
Bún chả từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực Việt. Thịt nướng than hoa thơm lừng, nước mắm pha chua ngọt và bún tươi tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo.
Đây cũng là món ăn từng được nhiều nguyên thủ quốc tế thưởng thức khi đến Hà Nội.
Bánh cuốn – bữa sáng nhẹ nhàng mà tinh tế
Bánh cuốn Hà Nội nổi bật với lớp bánh mỏng tang, mềm mịn, cuốn nhân thịt và mộc nhĩ. Khi ăn kèm giò chả, hành phi và nước mắm pha chuẩn vị, món ăn mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng rất “đã miệng”.
Bún thang – “đệ nhất bún” của người Hà thành
Bún thang được ví như “tác phẩm nghệ thuật” trong ẩm thực với cách chế biến cầu kỳ. Từ trứng tráng, giò lụa, thịt gà đến nấm và củ cải khô, tất cả được thái sợi mảnh, tạo nên bát bún tinh tế cả về hình thức lẫn hương vị.
Phở cuốn – món ăn thanh mát ngày hè
Phở cuốn là phiên bản biến tấu thú vị từ phở truyền thống. Bánh phở cuốn thịt bò xào, rau sống, chấm nước mắm nhẹ tạo cảm giác thanh mát, rất hợp trong tiết trời đầu hè.
Nem cua bể – giòn rụm, đậm đà
Nem cua bể với lớp vỏ giòn tan, nhân cua béo ngậy, kết hợp rau sống và nước chấm chua ngọt, là món ăn khiến du khách khó cưỡng.
Bánh tôm Hồ Tây – món ăn vặt trứ danh
Bánh tôm Hồ Tây hấp dẫn với lớp bột chiên giòn, tôm tươi ngọt thịt. Ăn kèm rau sống và nước chấm, đây là món ăn vặt lý tưởng khi dạo quanh hồ.
Nộm bò khô – “món tủ” của giới trẻ Hà Nội
Nộm bò khô là sự kết hợp giữa đu đủ xanh, bò khô, lạc rang và nước sốt chua ngọt. Vị giòn, dai, chua, cay hòa quyện tạo nên sức hút khó cưỡng.
Thế giới chè Hà Nội – thiên đường tráng miệng
Chè Việt Nam tại Hà Nội vô cùng phong phú: từ chè bưởi, chè khúc bạch đến chè trôi nước. Mỗi món mang một hương vị riêng, giúp “kết thúc” bữa ăn một cách trọn vẹn.
Kem Tràng Tiền – ký ức ngọt ngào giữa lòng phố cổ
Kem Tràng Tiền là thương hiệu kem lâu đời từ năm 1958. Những que kem cốm, đậu xanh hay sữa dừa không chỉ ngon mà còn gợi nhớ cả một thời tuổi thơ của người Hà Nội.
Ăn một vòng Hà Nội, hiểu cả một nền văn hóa
Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người. Từ những món ăn sang trọng đến quán vỉa hè giản dị, tất cả đều mang một sức hút rất riêng.
Nếu có dịp ghé thăm Thủ đô dịp lễ này, đừng chỉ “check-in” danh lam thắng cảnh – hãy dành thời gian thưởng thức những món ăn trên. Bởi đôi khi, ký ức đáng nhớ nhất của một chuyến đi… lại nằm trong chính những hương vị bạn đã nếm qua.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn - 19 giờ trước
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.
Đây mới là chế độ ăn cho người viêm gan B cấp và mạn tính giảm thiểu tối đa biến chứngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn cho người viêm gan B không những cần cung cấp đầy đủ năng lượng, mà còn phải chứa nhiều dưỡng chất để hỗ trợ gan phục hồi và giảm thiểu tối đa biến chứng.
Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026Ăn - 1 ngày trước
GĐXH – Mùa hè là mùa của cà pháo. Để tránh cà bị khú, ủng, nổi váng, bạn có thể tham khảo bí quyết muối cà dưới đây.
Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Các món gỏi trộn với thịt gà thường rất được ưa chuộng bởi cách thực hiện đơn giản và hương vị lại vô cùng hấp dẫn, đầy dinh dưỡng. Bài viết sau cho bạn những cách làm gỏi gà thơm ngon, dễ làm.
Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đìnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5Ăn - 3 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.
Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụngĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.
Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngonĂn - 3 ngày trước
GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Người bị sỏi thận nên uống nước như thế nào thì hợp lý?Ăn - 4 ngày trước
GĐXH - Bất kể người bình thường hay bị suy thận đều phải dung nạp vào cơ thể lượng nước cần thiết mỗi ngày. Đối với người mắc bệnh sỏi thận, lượng nước uống cần cung cấp theo mức quy định, không nên uống nhiều hơn hoặc ít hơn.
Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùngĂn
GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.