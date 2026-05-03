Mũi Né – 'thiên đường cát trắng, biển xanh': Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp nghỉ lễ để chuyến đi trọn vẹn?

Chủ nhật, 14:59 03/05/2026 | Ăn
GĐXH - Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo hiếm có – nơi sa mạc gặp biển – Mũi Né còn chinh phục du khách bằng ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý và trải nghiệm đa dạng. Đây là điểm đến hội tụ đủ yếu tố: nghỉ dưỡng, khám phá và thưởng thức.

Trong xu hướng du lịch ngắn ngày đang lên ngôi, theo dữ liệu từ Booking.com, những điểm đến vừa dễ di chuyển, vừa giàu trải nghiệm như Mũi Né đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Việt dịp nghỉ lễ. Không chỉ nổi tiếng với đồi cát và biển xanh, Mũi Né còn sở hữu một “bản đồ ẩm thực” độc đáo, đậm chất miền duyên hải Nam Trung Bộ.

Thời điểm lý tưởng để du lịch Mũi Né dịp lễ

Từ tháng 4 đến tháng 8 được xem là “mùa vàng” của Mũi Né, khi biển trong, nắng đẹp và ít mưa – cực kỳ phù hợp cho các hoạt động tắm biển, check-in đồi cát hay trải nghiệm thể thao nước. Du lịch rơi đúng giai đoạn này, nên du khách có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Ẩm thực Mũi Né: Đậm vị biển, lạ miệng và khó quên

Ẩm thực nơi đây mang đậm dấu ấn của ngư dân vùng biển: tươi, giản dị nhưng đầy sáng tạo trong cách chế biến.

Những món đặc sản “nhất định phải thử”

Gỏi cá mai, gỏi ốc giác 

Đây là hai món gỏi đặc trưng, thể hiện rõ nhất tinh thần ẩm thực miền biển. Cá tươi được làm sạch, trộn cùng rau sống, bún và nước chấm đậm đà. Riêng gỏi ốc giác lại gây ấn tượng bởi vị giòn, béo và thơm của thịt ốc, kết hợp hoàn hảo với đậu phộng rang và hành phi.

Các món dông – “đặc sản đồi cát” 

Ít nơi nào có món ăn độc đáo như dông – loài bò sát sống ở đồi cát. Thịt dông trắng, mềm, ngọt như thịt gà nhưng đậm đà hơn. Du khách có thể thử dông nướng, chả dông, gỏi dông hay cháo dông – mỗi món mang một hương vị rất riêng.

Cua huỳnh đế – “vua cua” Bình Thuận 

Được xem là một trong những loại cua ngon nhất Việt Nam, cua huỳnh đế có thịt chắc, ngọt, thơm. Món này ngon nhất khi hấp hoặc nấu cháo, giữ trọn vị biển tự nhiên.

Lẩu thả – tinh hoa ẩm thực Phan Thiết 

Không chỉ là món ăn, lẩu thả còn là một “tác phẩm nghệ thuật”. Cá tươi thái lát mỏng, rau xanh xếp hình bông hoa, ăn kèm nước chấm pha từ me, đậu phộng, chuối chín… tạo nên vị chua – ngọt – béo – cay hài hòa hiếm có.
Ăn vặt ở Mũi Né: Bình dân mà “gây nghiện” Bánh tráng cuốn dẻo, bánh tráng mắm ruốc: Món ăn vặt đặc trưng, dễ tìm ở các khu chợ đêm Hải sản nướng vỉa hè: tôm, mực, sò… tươi rói, giá hợp lý. Nước dừa, nước mía ven biển – giải nhiệt hoàn hảo trong ngày nắng

Mua gì làm quà khi rời Mũi Né?

Một chuyến đi trọn vẹn không thể thiếu những món quà mang hương vị địa phương:

Nước mắm Phan Thiết: Đậm đà, nguyên chất, là “linh hồn” của ẩm thực miền biển.

Hải sản khô: mực một nắng, cá khô, tôm khô – dễ bảo quản, dễ mang về.

Thanh long Bình Thuận: đặc sản trứ danh, ngọt mát.

Bánh rế, bánh cốm sữa: món quà dân dã nhưng đậm chất địa phương.

Du khách nên chọn mua tại các cơ sở uy tín ở trung tâm Phan Thiết hoặc các chợ địa phương để đảm bảo chất lượng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
