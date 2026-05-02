Hội An – 'thủ phủ sống chậm' miền Trung: Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp lễ để không tiếc chuyến đi?
GĐXH - Không chỉ là điểm đến, Hội An là một cảm giác – nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại. Ẩm thực ở đây không quá cầu kỳ nhưng đủ tinh tế để khiến người ta nhớ mãi. Những món ăn, con phố, ánh đèn… tất cả tạo nên một “bản sắc rất riêng” mà không nơi nào có thể sao chép.
Không ồn ào, không vội vã, Hội An vẫn luôn nằm trong danh sách những điểm đến "gây nghiện" nhất mỗi dịp nghỉ lễ. Theo khảo sát mới nhất của Booking.com, xu hướng du lịch nội địa ngắn ngày đang lên ngôi và phố cổ ven sông Thu Bồn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm.
Khi nào nên đến Hội An?
Khoảng thời gian cuối tháng 4 – đầu tháng 5 rơi vào cao điểm mùa khô, trời nắng đẹp, ít mưa, rất thích hợp để dạo phố, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực đường phố. Đây cũng là lúc phố cổ khoác lên mình vẻ rực rỡ nhất: tường vàng, hoa giấy, đèn lồng và những dòng người thong dong tạo nên bức tranh sống động nhưng vẫn đầy chất thơ.
Ẩm thực Hội An: “Nhỏ mà có võ”, tinh tế trong từng món ăn
Ẩm thực Hội An không cầu kỳ về nguyên liệu, nhưng lại nổi bật bởi sự cân bằng vị giác và cách chế biến mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Việt – Hoa – Nhật.
Những món “phải thử” khi đến Hội An
Cao lầu: Sợi mì dai, vàng óng, ăn cùng thịt xá xíu, rau sống và nước trộn đậm đà. Điều đặc biệt là sợi cao lầu chỉ đúng vị khi dùng nước giếng Bá Lễ – yếu tố tạo nên “bản sắc độc quyền” của món ăn này.
Mì Quảng: Ít nước nhưng đậm vị, ăn kèm bánh tráng nướng, đậu phộng và rau sống.
Bánh mì Hội An: Được nhiều du khách quốc tế gọi là “bánh mì ngon nhất thế giới”, với lớp vỏ giòn, nhân đậm vị và nước sốt đặc trưng.
Ăn vặt phố cổ: “thiên đường” cho tín đồ hảo ngọt
Không chỉ có món chính, Hội An còn khiến du khách mê mẩn với hàng loạt món ăn vặt dân dã: Chè hạt sen, chè đậu ván, chè xoa xoa; Kem ống tuổi thơ; Bánh xoài, bánh da heo; Tào phớ thanh mát.
Những món này thường được bán ở vỉa hè, giá chỉ từ 5.000–15.000 đồng nhưng lại mang đến trải nghiệm ẩm thực rất “đời”.
Mua gì làm quà khi rời Hội An?
Du lịch không chỉ là trải nghiệm, mà còn là mang về những ký ức hữu hình. Hội An có rất nhiều món quà đặc trưng:
Đèn lồng Hội An: Biểu tượng của phố cổ, nên chọn mua tại các xưởng vừa sản xuất vừa bán để đảm bảo chất lượng.
Lụa tơ tằm: Mềm, nhẹ, thoáng – có thể đặt may lấy ngay trong ngày.
Đồ gỗ mỹ nghệ từ làng mộc Kim Bồng: Tinh xảo, mang đậm dấu ấn thủ công.
Tò he đất từ làng gốm Thanh Hà: Nhỏ xinh, giá rẻ, phù hợp làm quà cho trẻ em.
