Công thức món ăn cho cho người bị sỏi thận

Đá xay dâu đào

Đào và dâu tây là 2 loại quả chứa nhiều chất xơ, rất ít chất đạm và quả đào rất giàu vitamin A tốt cho người bị sỏi thận.

Đá xay dâu đào là thức uống mát lạnh, vị chua ngọt kích thích vị giác người bệnh. Để chế biến món đá xay dâu đào, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: Dâu tây 50 g; Đào 50 g; Đường ăn kiêng 10 g; Đá viên 1 chén.

Đào và dâu tây là 2 loại quả chứa nhiều chất xơ, rất ít chất đạm và quả đào rất giàu vitamin A tốt cho người bị sỏi thận.

Các bước thực hiện món đá xay dâu đào cụ thể như sau: Đầu tiên, thái nhỏ và cho dâu tây vào máy để ép lấy phần nước; hòa tan đường ăn kiêng với nước ép dâu tây; Kế tiếp, xay đào với đá viên theo định lượng 1 phần đào và 3 phần đá; Cuối cùng, cho phần đào đá xay ra ly và rót nước ép dâu tây lên trên; trang trí bằng vài lát dâu tây tươi và thưởng thức.

Nước dưa hấu hương thảo

Để bắt tay vào thực hiện thức uống nước dưa hấu hương thảo, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: Nước lọc 1 lít; Dưa hấu 300 g; Đá viên 1 chén; Hương thảo 4 nhánh nhỏ.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có ngay thức uống thơm ngon, bổ dưỡng: Đầu tiên, thái dưa hấu thành từng miếng nhỏ; rửa sạch hương thảo;

Kế tiếp, xếp dưa hấu và hương thảo vào bình thủy tinh; cho 1 lít nước lọc vào; Cuối cùng, bạn rót nước dưa hấu ra ly, cho thêm đá viên vào và thưởng thức.

Nước chanh và dưa chuột giải nhiệt

Dưa chuột là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin A, canxi, magie cho cơ thể. Bên cạnh đó, quả chanh rất giàu citrate, chất này có tác động giúp gia tăng tính kiềm của nước tiểu.

Do đó, thức uống giải nhiệt với thành phần chính là nước chanh và dưa chuột có thể hỗ trợ "tán" sỏi thận hiệu quả.

Dưa chuột là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin A, canxi, magie cho cơ thể. Bên cạnh đó, quả chanh rất giàu citrate, chất này có tác động giúp gia tăng tính kiềm của nước tiểu.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị để chế biến thức uống giải nhiệt này bao gồm: Dưa leo 100 g; Nước cốt chanh 50 ml; Nước đường 10 ml.

Các bước chế biến món nước chanh và dưa chuột giải nhiệt cụ thể như sau: Đầu tiên, rửa sạch và thái nhỏ dưa leo; Sau đó, sử dụng máy ép để lấy phần nước cốt dưa leo; Kế tiếp, cho nước đường đã chuẩn bị vào nước ép dưa leo và khuấy đều; Cuối cùng, rót nước ép dưa leo ra ly, cho thêm nước cốt chanh và trang trí với vài lát dưa leo tươi.

Cơm diêm mạch trứng ốp la

Hạt diêm mạch cung cấp chất xơ, đạm thực vật cho cơ thể và chứa rất ít đường; trứng gà giúp bổ sung vitamin A, D, magie, canxi… Như vậy, người bị sỏi thận nên bổ sung 2 loại thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng để hỗ trợ "đánh tan" sỏi thận và bảo vệ sức khỏe tối ưu. Bạn có thể vào bếp và chế biến món cơm diêm mạch trứng ốp la thơm ngon, bổ dưỡng.

Để cơm diêm mạch trứng ốp la, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: Hạt diêm mạch 180 g; Trứng gà 2 quả; Dầu ăn 5ml; Nước lọc 400 ml.

Món ăn này có thể dùng kèm với một chút nước tương, tương ớt nếu thích.

Các bước nấu cơm diêm mạch trứng ốp la cụ thể như sau: Đầu tiên, vo sơ hạt diêm mạch và cho vào nồi cơm điện; thêm 400 ml nước vào ấn nút khởi động để bắt đầu nấu cơm;

Kế tiếp, đun nóng dầu ăn và ốp la 2 quả trứng gà; Sau đó, xới đều cơm diêm mạch đã nấu chín; Cuối cùng, xới cơm ra đĩa và cho trứng ốp la lên trên. Món ăn này có thể dùng kèm với một chút nước tương, tương ớt nếu thích.

Bánh táo yến mạch

Yến mạch là thực phẩm cung cấp năng lượng dồi dào, không chứa đường và rất giàu chất xơ. Bên cạnh đó, táo ngoài việc cung cấp chất xơ còn là loại trái cây giàu canxi.

Do đó, táo và yến mạch là 2 loại thực phẩm nên có trong thực đơn cho người bị sỏi thận. Bạn có thể kết hợp 2 nguyên liệu này trong cùng một món ăn, chẳng hạn như món bánh táo yến mạch.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị để chế biến món bánh táo yến mạch bao gồm: Táo 100 g; Yến mạch cán dẹt 70 g; Mật ong 10 ml; Dầu oliu 10 ml; Baking soda (hay còn gọi là muối nở) 1 muỗng cà phê; Baking powder (hay còn gọi là bột nở) 1 muỗng cà phê; Muối: Nửa muỗng cà phê; Khuôn nướng bánh đường kính khoảng 18 cm.

Yến mạch là thực phẩm cung cấp năng lượng dồi dào, không chứa đường và rất giàu chất xơ. Bên cạnh đó, táo ngoài việc cung cấp chất xơ còn là loại trái cây giàu canxi.

Các bước chế biến món bánh táo yến mạch cụ thể như sau: Đầu tiên, rửa sạch và thái nhỏ táo thành những khối vuông nhỏ; Kế tiếp, xay nhuyễn các nguyên liệu bao gồm táo, trứng gà, mật ong, dầu oliu cùng với baking soda và baking powder trong khoảng 1 phút 30 giây;

Sau đó, cho từ từ yến mạch vào máy và tiếp tục xay khoảng 2 phút để các nguyên liệu hòa quyện với nhau; Tiếp tục, làm nóng lò ở nhiệt độ 170 độ C trong khoảng 10 phút; Trong lúc đó, cho hỗn hợp vừa xay nhuyễn vào khuôn bánh (khuôn bánh được đã phết dầu ăn);

Khi lò đã đủ độ nóng, cho khuôn bánh vào nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 40 phút; Cuối cùng, lấy bánh ra khỏi lò, chờ nguội và thưởng thức.

Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026 GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.