5 "cực phẩm" 0 đồng ngay trong vườn nhà: Những món ăn thanh tao các cụ xưa trân quý, con cháu nay lại bỏ phí
Mùa hè này, hãy thử ra vườn và tìm kiếm những "báu vật" bị lãng quên này nhé!
Giữa thời buổi thực phẩm công nghiệp lên ngôi, nhiều người lại khao khát tìm về những hương vị thuần khiết của ngày xưa. Có những nguyên liệu ngay trong vườn nhà, vốn là bí quyết "giữ lửa" bếp núc của các bà các mẹ, nhưng nay lại bị coi là cỏ dại hoặc phế phẩm bỏ đi. Dưới đây là 5 món ngon dân dã, hợp lý và cực kỳ bổ dưỡng mà bạn không nên bỏ lỡ.
1. Canh lá dâu tằm nấu hến: "Liều thuốc ngủ" tự nhiên
Nhiều người chỉ biết đến quả dâu tằm mà quên mất rằng lá dâu non mới là loại rau thanh nhiệt cực tốt. Trong Đông y, lá dâu tằm (tang diệp) có tác dụng an thần, làm mát gan và ổn định huyết áp.
Cách chế biến: Chọn những búp dâu non hoặc lá bánh tẻ ở đầu cành. Vò nhẹ cho lá hơi mềm rồi thái chỉ. Nấu cùng nước luộc hến hoặc thịt băm.
Hương vị: Vị ngọt thanh của hến quyện với cái bùi bùi, thơm nhẹ của lá dâu tạo nên một bát canh giải nhiệt hoàn hảo, đặc biệt tốt cho những người hay bị mất ngủ.
2. Nộm rau sam: "Vua Omega-3" mọc dại
Rau sam thường mọc ven lối đi hay các kẽ gạch. Đừng vội nhổ bỏ vì đây được mệnh danh là "rau trường thọ" nhờ hàm lượng Omega-3 và vitamin C dồi dào.
Cách chế biến: Hái những ngọn rau sam mập mạp, rửa sạch và chần sơ qua nước sôi để giảm vị chua gắt. Trộn rau với nước mắm tỏi ớt, chút đường và thật nhiều lạc rang giã nhỏ.
Hương vị: Rau sam có độ giòn sần sật tự nhiên, vị chua thanh nhẹ rất kích thích vị giác, cực kỳ hợp để ăn kèm với các món nhiều dầu mỡ.
3. Nụ hoa mướp xào tỏi: Hương vị tinh túy của mùa hè
Khi trồng mướp, sẽ có rất nhiều hoa đực không thể đậu quả. Thay vì để chúng rụng đầy gốc, các bà nội trợ đảm đang thường hái những nụ hoa còn chưa kịp nở để làm món xào.
Cách chế biến: Tước bỏ phần xơ ở cuống hoa, rửa sạch để ráo. Phi thơm tỏi với chút mỡ lợn, cho hoa mướp vào xào nhanh trên lửa lớn để giữ màu xanh và độ giòn.
Hương vị: Nụ hoa mướp giòn ngọt và có mùi thơm nồng nàn hơn cả quả mướp hương. Đây là món ăn dân dã nhưng mang lại cảm giác rất thanh tao, sạch sẽ.
4. Gỏi cùi trắng dưa hấu: Đừng vứt đi "phần quý nhất"
Sau khi ăn hết phần ruột đỏ của dưa hấu, đa số chúng ta thường vứt vỏ. Thực tế, phần cùi trắng của dưa hấu có cấu trúc rất giống ngó sen hoặc đu đủ nhưng lại có độ mọng nước hơn.
Cách chế biến: Gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng, lấy phần cùi trắng thái sợi mỏng. Bóp qua với chút muối rồi vắt kiệt nước. Trộn cùng tôm nõn, thịt ba chỉ và rau thơm vườn nhà.
Hương vị: Món gỏi này cực kỳ giòn và mát. Nó là minh chứng cho tinh thần "Zero-waste" (không rác thải) của những bà nội trợ thông minh và tiết kiệm.
5. Canh hoa đu đủ đực lá lốt: Bài thuốc quý cho lồng ngực
Cây đu đủ đực không ra quả thường bị chặt bỏ, nhưng hoa của nó lại là một vị thuốc quý cho đường hô hấp.
Cách chế biến: Hoa đu đủ rửa sạch, luộc sơ để khử bớt vị đắng đặc trưng. Sau đó, nấu canh cùng lá lốt thái nhỏ và một ít thịt băm.
Hương vị: Vị đắng nhẹ của hoa đu đủ hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của lá lốt tạo nên một hương vị rất riêng, vừa ấm bụng lại vừa thông cổ mát họng.
Những món ăn từ vườn nhà không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí giữa thời bão giá mà còn là cách để kết nối với những giá trị truyền thống. Đôi khi, tinh hoa ẩm thực không nằm ở những nguyên liệu đắt đỏ, mà nằm ngay trong sự sáng tạo và đôi bàn tay vun vén của người phụ nữ trong gia đình.
Mùa hè này, hãy thử ra vườn và tìm kiếm những "báu vật" bị lãng quên này nhé!
Công thức món ăn cho cho người bị sỏi thậnĂn - 48 phút trước
GĐXH - Dưới đây là những công thức chế biến các món ăn với nguyên liệu chính từ rau xanh, các loại đậu, hoa quả, yến mạch… trong thực đơn cho người bị sỏi thận.
Hội An – 'thủ phủ sống chậm' miền Trung: Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp lễ để không tiếc chuyến đi?Ăn - 12 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là điểm đến, Hội An là một cảm giác – nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại. Ẩm thực ở đây không quá cầu kỳ nhưng đủ tinh tế để khiến người ta nhớ mãi. Những món ăn, con phố, ánh đèn… tất cả tạo nên một “bản sắc rất riêng” mà không nơi nào có thể sao chép.
3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễĂn - 16 giờ trước
GĐXH – Với hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tham khảo 3 món ngon chế biến từ thịt gà giúp đổi vị, chống ngán hiệu quả trong những ngày nghỉ lễ.
Thích ăn cá rán, tôi quyết học bằng được bí quyết chiên cá "bất bại": Da giòn rụm mà không bị rách, thịt lại thơm ngonĂn - 17 giờ trước
Thực ra, chiên cá không khó ở kỹ thuật tay chân mà khó ở sự "kiên nhẫn".
Ăn gì ở Huế? Nghệ thuật ẩm thực từ cung đình đến dân gianĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Không ồn ào như những thành phố du lịch khác, Huế chinh phục du khách bằng sự tinh tế: Từ món ăn nhỏ xinh đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống.
Bí mật loại rau tên là bộ phận của một con vật, xưa là rau dại nay thành đặc sản nổi tiếngĂn - 1 ngày trước
Lý do loại rau dại mọc đầy biển này lại có giá “ngất ngưởng” là bởi rau đá hoàn toàn tự nhiên, không thể gieo trồng như các loại rau sản xuất công nghiệp khác.
Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026Ăn - 1 ngày trước
GĐXH – Những món ăn đặc sản mang hương vị độc đáo, đậm đà dưới đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ninh Bình dịp lễ 30/4 – 1/5.
Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biểnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Điểm hấp dẫn của Nha Trang không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự chân thực: từ món ăn giản dị đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về biển, về con người miền Trung – mộc mạc nhưng sâu sắc.
Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Điểm hấp dẫn của Vũng Tàu không nằm ở sự xa xôi mà ở cảm giác “đi là tới, ăn là mê”. Từ món bánh khọt giòn tan, nồi lẩu cá đuối nóng hổi đến ly cà phê nhìn ra biển. Tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực vừa gần gũi vừa đáng nhớ.
Thực đơn món ăn ngon tốt cho sức khỏe người bị sỏi thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh sỏi thận. Do đó, việc xây dựng thực đơn cho người bị sỏi thận là điều vô cùng cần thiết.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.