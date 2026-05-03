Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

5 "cực phẩm" 0 đồng ngay trong vườn nhà: Những món ăn thanh tao các cụ xưa trân quý, con cháu nay lại bỏ phí

Chủ nhật, 07:00 03/05/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mùa hè này, hãy thử ra vườn và tìm kiếm những "báu vật" bị lãng quên này nhé!

Giữa thời buổi thực phẩm công nghiệp lên ngôi, nhiều người lại khao khát tìm về những hương vị thuần khiết của ngày xưa. Có những nguyên liệu ngay trong vườn nhà, vốn là bí quyết "giữ lửa" bếp núc của các bà các mẹ, nhưng nay lại bị coi là cỏ dại hoặc phế phẩm bỏ đi. Dưới đây là 5 món ngon dân dã, hợp lý và cực kỳ bổ dưỡng mà bạn không nên bỏ lỡ.

1. Canh lá dâu tằm nấu hến: "Liều thuốc ngủ" tự nhiên

5 &quot;cực phẩm&quot; 0 đồng ngay trong vườn nhà: Những món ăn thanh tao các cụ xưa trân quý, con cháu nay lại bỏ phí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều người chỉ biết đến quả dâu tằm mà quên mất rằng lá dâu non mới là loại rau thanh nhiệt cực tốt. Trong Đông y, lá dâu tằm (tang diệp) có tác dụng an thần, làm mát gan và ổn định huyết áp.

Cách chế biến: Chọn những búp dâu non hoặc lá bánh tẻ ở đầu cành. Vò nhẹ cho lá hơi mềm rồi thái chỉ. Nấu cùng nước luộc hến hoặc thịt băm.

Hương vị: Vị ngọt thanh của hến quyện với cái bùi bùi, thơm nhẹ của lá dâu tạo nên một bát canh giải nhiệt hoàn hảo, đặc biệt tốt cho những người hay bị mất ngủ.

2. Nộm rau sam: "Vua Omega-3" mọc dại

Rau sam thường mọc ven lối đi hay các kẽ gạch. Đừng vội nhổ bỏ vì đây được mệnh danh là "rau trường thọ" nhờ hàm lượng Omega-3 và vitamin C dồi dào.

Cách chế biến: Hái những ngọn rau sam mập mạp, rửa sạch và chần sơ qua nước sôi để giảm vị chua gắt. Trộn rau với nước mắm tỏi ớt, chút đường và thật nhiều lạc rang giã nhỏ.

Hương vị: Rau sam có độ giòn sần sật tự nhiên, vị chua thanh nhẹ rất kích thích vị giác, cực kỳ hợp để ăn kèm với các món nhiều dầu mỡ.

3. Nụ hoa mướp xào tỏi: Hương vị tinh túy của mùa hè

Khi trồng mướp, sẽ có rất nhiều hoa đực không thể đậu quả. Thay vì để chúng rụng đầy gốc, các bà nội trợ đảm đang thường hái những nụ hoa còn chưa kịp nở để làm món xào.

Cách chế biến: Tước bỏ phần xơ ở cuống hoa, rửa sạch để ráo. Phi thơm tỏi với chút mỡ lợn, cho hoa mướp vào xào nhanh trên lửa lớn để giữ màu xanh và độ giòn.

Hương vị: Nụ hoa mướp giòn ngọt và có mùi thơm nồng nàn hơn cả quả mướp hương. Đây là món ăn dân dã nhưng mang lại cảm giác rất thanh tao, sạch sẽ.

4. Gỏi cùi trắng dưa hấu: Đừng vứt đi "phần quý nhất"

Sau khi ăn hết phần ruột đỏ của dưa hấu, đa số chúng ta thường vứt vỏ. Thực tế, phần cùi trắng của dưa hấu có cấu trúc rất giống ngó sen hoặc đu đủ nhưng lại có độ mọng nước hơn.

Cách chế biến: Gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng, lấy phần cùi trắng thái sợi mỏng. Bóp qua với chút muối rồi vắt kiệt nước. Trộn cùng tôm nõn, thịt ba chỉ và rau thơm vườn nhà.

Hương vị: Món gỏi này cực kỳ giòn và mát. Nó là minh chứng cho tinh thần "Zero-waste" (không rác thải) của những bà nội trợ thông minh và tiết kiệm.

5. Canh hoa đu đủ đực lá lốt: Bài thuốc quý cho lồng ngực

5 &quot;cực phẩm&quot; 0 đồng ngay trong vườn nhà: Những món ăn thanh tao các cụ xưa trân quý, con cháu nay lại bỏ phí - Ảnh 2.

Hoa đu đủ đực là một vị thuốc quý cho đường hô hấp.

Cây đu đủ đực không ra quả thường bị chặt bỏ, nhưng hoa của nó lại là một vị thuốc quý cho đường hô hấp.

Cách chế biến: Hoa đu đủ rửa sạch, luộc sơ để khử bớt vị đắng đặc trưng. Sau đó, nấu canh cùng lá lốt thái nhỏ và một ít thịt băm.

Hương vị: Vị đắng nhẹ của hoa đu đủ hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của lá lốt tạo nên một hương vị rất riêng, vừa ấm bụng lại vừa thông cổ mát họng.

Những món ăn từ vườn nhà không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí giữa thời bão giá mà còn là cách để kết nối với những giá trị truyền thống. Đôi khi, tinh hoa ẩm thực không nằm ở những nguyên liệu đắt đỏ, mà nằm ngay trong sự sáng tạo và đôi bàn tay vun vén của người phụ nữ trong gia đình.

Mùa hè này, hãy thử ra vườn và tìm kiếm những "báu vật" bị lãng quên này nhé!

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Công thức món ăn cho cho người bị sỏi thận

Công thức món ăn cho cho người bị sỏi thận

Ăn - 48 phút trước

GĐXH - Dưới đây là những công thức chế biến các món ăn với nguyên liệu chính từ rau xanh, các loại đậu, hoa quả, yến mạch… trong thực đơn cho người bị sỏi thận.

Hội An – 'thủ phủ sống chậm' miền Trung: Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp lễ để không tiếc chuyến đi?

Hội An – 'thủ phủ sống chậm' miền Trung: Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp lễ để không tiếc chuyến đi?

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là điểm đến, Hội An là một cảm giác – nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại. Ẩm thực ở đây không quá cầu kỳ nhưng đủ tinh tế để khiến người ta nhớ mãi. Những món ăn, con phố, ánh đèn… tất cả tạo nên một “bản sắc rất riêng” mà không nơi nào có thể sao chép.

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH – Với hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tham khảo 3 món ngon chế biến từ thịt gà giúp đổi vị, chống ngán hiệu quả trong những ngày nghỉ lễ.

Thích ăn cá rán, tôi quyết học bằng được bí quyết chiên cá "bất bại": Da giòn rụm mà không bị rách, thịt lại thơm ngon

Thích ăn cá rán, tôi quyết học bằng được bí quyết chiên cá "bất bại": Da giòn rụm mà không bị rách, thịt lại thơm ngon

Ăn - 17 giờ trước

Thực ra, chiên cá không khó ở kỹ thuật tay chân mà khó ở sự "kiên nhẫn".

Ăn gì ở Huế? Nghệ thuật ẩm thực từ cung đình đến dân gian

Ăn gì ở Huế? Nghệ thuật ẩm thực từ cung đình đến dân gian

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Không ồn ào như những thành phố du lịch khác, Huế chinh phục du khách bằng sự tinh tế: Từ món ăn nhỏ xinh đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống.

Bí mật loại rau tên là bộ phận của một con vật, xưa là rau dại nay thành đặc sản nổi tiếng

Bí mật loại rau tên là bộ phận của một con vật, xưa là rau dại nay thành đặc sản nổi tiếng

Ăn - 1 ngày trước

Lý do loại rau dại mọc đầy biển này lại có giá “ngất ngưởng” là bởi rau đá hoàn toàn tự nhiên, không thể gieo trồng như các loại rau sản xuất công nghiệp khác.

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Những món ăn đặc sản mang hương vị độc đáo, đậm đà dưới đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ninh Bình dịp lễ 30/4 – 1/5.

Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biển

Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biển

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Điểm hấp dẫn của Nha Trang không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự chân thực: từ món ăn giản dị đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về biển, về con người miền Trung – mộc mạc nhưng sâu sắc.

Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?

Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Điểm hấp dẫn của Vũng Tàu không nằm ở sự xa xôi mà ở cảm giác “đi là tới, ăn là mê”. Từ món bánh khọt giòn tan, nồi lẩu cá đuối nóng hổi đến ly cà phê nhìn ra biển. Tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực vừa gần gũi vừa đáng nhớ.

Thực đơn món ăn ngon tốt cho sức khỏe người bị sỏi thận

Thực đơn món ăn ngon tốt cho sức khỏe người bị sỏi thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh sỏi thận. Do đó, việc xây dựng thực đơn cho người bị sỏi thận là điều vô cùng cần thiết.

Xem nhiều

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Ăn

GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026

Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026

Ăn
8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

Ẩm thực 360
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

Ăn
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top