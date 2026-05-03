Phú Quốc – 'đảo ngọc' hút khách dịp nghỉ lễ: Ăn gì, chơi gì, mua gì để chuyến đi đáng giá từng khoảnh khắc?

Chủ nhật, 08:00 03/05/2026 | Ăn
GĐXH - Không chỉ sở hữu cảnh quan biển đảo hiếm có, Phú Quốc còn chinh phục du khách bằng hệ sinh thái ẩm thực phong phú – từ bình dân đến cao cấp. Mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa, phản ánh đời sống của ngư dân và sự trù phú của vùng biển Tây Nam.

Không nằm ngoài xu hướng du lịch nội địa đang bùng nổ, theo dữ liệu từ Booking.com, những điểm đến hội tụ biển xanh – thiên nhiên – ẩm thực như Phú Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách tìm kiếm dịp nghỉ lễ 30/4–1/5. Được mệnh danh là “đảo ngọc” của Việt Nam, nơi đây không chỉ quyến rũ bởi cảnh sắc mà còn bởi nền ẩm thực phong phú, đậm chất biển đảo.

Thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc dịp lễ

Cuối tháng 4, đầu tháng 5 là thời điểm giao mùa, thời tiết vẫn khá đẹp, biển êm, nắng nhẹ và chưa bước vào cao điểm mưa lớn. Đây là “khoảng vàng” cho những ai muốn tận hưởng Phú Quốc với chi phí hợp lý hơn nhưng vẫn trọn vẹn trải nghiệm.

Ẩm thực Phú Quốc: Tươi – đậm – giàu bản sắc biển đảo

Ẩm thực Phú Quốc gây ấn tượng bởi nguyên liệu tươi sống, cách chế biến tối giản để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển.

Những món “phải thử” khi đến đảo ngọc

Gỏi cá trích – tinh thần của biển cả

Cá trích tươi được làm sạch, cuốn cùng rau sống, dừa nạo và bánh tráng, chấm nước mắm đậm đà. Điểm đặc biệt là món ăn gần như không tanh, vị tươi mát rất dễ “gây nghiện”.

Ghẹ Hàm Ninh – ngọt thịt, chắc gạch 

Ghẹ không quá to nhưng nổi tiếng bởi độ ngọt tự nhiên. Người sành ăn thường chọn ghẹ 6–7 con/kg, hấp chín và chấm muối tiêu chanh để cảm nhận trọn vẹn vị biển.
Còi biên mai nướng – giòn dai khó quên 
Được nướng cùng muối ớt, món ăn này hội tụ đủ vị mặn – cay – ngọt, giữ nguyên độ giòn dai đặc trưng, rất được du khách ưa chuộng.

Bún kèn – “độc quyền” Phú Quốc

Không phổ biến như bún bò hay bún cá, bún kèn có hương vị lạ với nước lèo béo nhẹ từ cá xay và nước cốt dừa, ăn kèm rau sống tạo nên tổng thể hài hòa.

Bún quậy – trải nghiệm ẩm thực tương tác 

Điểm thú vị của món này là thực khách tự pha nước chấm theo khẩu vị. Sợi bún tươi, chả cá, mực… kết hợp tạo nên món ăn vừa ngon vừa “có trải nghiệm”.

Đặc sản cao cấp và theo mùa 

Hải sâm: giàu dinh dưỡng, thường dùng để hầm hoặc nấu cháo .

Nấm tràm: chỉ xuất hiện sau mưa đầu mùa, vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt.

Nhum biển (cầu gai): nướng mỡ hành hoặc nấu cháo, béo và thơm. 

Bào ngư: nguyên liệu cao cấp, chế biến đa dạng từ nướng đến hầm.

Ẩm thực Phú Quốc vì thế không chỉ ngon mà còn mang giá trị bồi bổ sức khỏe – nét đặc trưng của vùng biển đảo.

Ăn ở đâu để “chuẩn vị địa phương”?

Du khách có thể khám phá ẩm thực tại các làng chài như Hàm Ninh, Rạch Vẹm hoặc khu trung tâm Dương Đông. 

Một số địa chỉ nổi bật: Quán hải sản Ra Khơi (đường 30/4) ; Nhà hàng Xin Chào (view hoàng hôn); Bún quậy Kiến Xây – gần Dinh Cậu ; Bánh canh chả cá Phụng.

Mức giá trung bình dao động từ 300.000–600.000 đồng/người tùy trải nghiệm.

Mua gì làm quà khi rời đảo?

Phú Quốc là “kho báu” đặc sản, rất phù hợp để mua về làm quà:

Nước mắm Phú Quốc: nổi tiếng toàn quốc, đậm đà, nguyên chất 

Hồ tiêu Phú Quốc: hạt chắc, cay nồng, thơm lâu 

Rượu sim: lên men tự nhiên, tốt cho tiêu hóa 

Ngọc trai: món quà cao cấp, mang giá trị thẩm mỹ Hải sản khô: mực, cá, tôm – tiện mang về

Du khách nên ghé chợ đêm Dương Đông hoặc các nhà thùng nước mắm uy tín để chọn mua sản phẩm chất lượng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
