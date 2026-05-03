Phú Quốc – 'đảo ngọc' hút khách dịp nghỉ lễ: Ăn gì, chơi gì, mua gì để chuyến đi đáng giá từng khoảnh khắc?
GĐXH - Không chỉ sở hữu cảnh quan biển đảo hiếm có, Phú Quốc còn chinh phục du khách bằng hệ sinh thái ẩm thực phong phú – từ bình dân đến cao cấp. Mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa, phản ánh đời sống của ngư dân và sự trù phú của vùng biển Tây Nam.
Không nằm ngoài xu hướng du lịch nội địa đang bùng nổ, theo dữ liệu từ Booking.com, những điểm đến hội tụ biển xanh – thiên nhiên – ẩm thực như Phú Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách tìm kiếm dịp nghỉ lễ 30/4–1/5. Được mệnh danh là “đảo ngọc” của Việt Nam, nơi đây không chỉ quyến rũ bởi cảnh sắc mà còn bởi nền ẩm thực phong phú, đậm chất biển đảo.
Thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc dịp lễ
Cuối tháng 4, đầu tháng 5 là thời điểm giao mùa, thời tiết vẫn khá đẹp, biển êm, nắng nhẹ và chưa bước vào cao điểm mưa lớn. Đây là “khoảng vàng” cho những ai muốn tận hưởng Phú Quốc với chi phí hợp lý hơn nhưng vẫn trọn vẹn trải nghiệm.
Ẩm thực Phú Quốc: Tươi – đậm – giàu bản sắc biển đảo
Ẩm thực Phú Quốc gây ấn tượng bởi nguyên liệu tươi sống, cách chế biến tối giản để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của biển.
Những món “phải thử” khi đến đảo ngọc
Gỏi cá trích – tinh thần của biển cả
Cá trích tươi được làm sạch, cuốn cùng rau sống, dừa nạo và bánh tráng, chấm nước mắm đậm đà. Điểm đặc biệt là món ăn gần như không tanh, vị tươi mát rất dễ “gây nghiện”.
Ghẹ Hàm Ninh – ngọt thịt, chắc gạch
Được nướng cùng muối ớt, món ăn này hội tụ đủ vị mặn – cay – ngọt, giữ nguyên độ giòn dai đặc trưng, rất được du khách ưa chuộng.
Bún kèn – “độc quyền” Phú Quốc
Không phổ biến như bún bò hay bún cá, bún kèn có hương vị lạ với nước lèo béo nhẹ từ cá xay và nước cốt dừa, ăn kèm rau sống tạo nên tổng thể hài hòa.
Bún quậy – trải nghiệm ẩm thực tương tác
Điểm thú vị của món này là thực khách tự pha nước chấm theo khẩu vị. Sợi bún tươi, chả cá, mực… kết hợp tạo nên món ăn vừa ngon vừa “có trải nghiệm”.
Đặc sản cao cấp và theo mùa
Hải sâm: giàu dinh dưỡng, thường dùng để hầm hoặc nấu cháo .
Nấm tràm: chỉ xuất hiện sau mưa đầu mùa, vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt.
Nhum biển (cầu gai): nướng mỡ hành hoặc nấu cháo, béo và thơm.
Bào ngư: nguyên liệu cao cấp, chế biến đa dạng từ nướng đến hầm.
Ẩm thực Phú Quốc vì thế không chỉ ngon mà còn mang giá trị bồi bổ sức khỏe – nét đặc trưng của vùng biển đảo.
Ăn ở đâu để “chuẩn vị địa phương”?
Du khách có thể khám phá ẩm thực tại các làng chài như Hàm Ninh, Rạch Vẹm hoặc khu trung tâm Dương Đông.
Một số địa chỉ nổi bật: Quán hải sản Ra Khơi (đường 30/4) ; Nhà hàng Xin Chào (view hoàng hôn); Bún quậy Kiến Xây – gần Dinh Cậu ; Bánh canh chả cá Phụng.
Mức giá trung bình dao động từ 300.000–600.000 đồng/người tùy trải nghiệm.
Mua gì làm quà khi rời đảo?
Phú Quốc là “kho báu” đặc sản, rất phù hợp để mua về làm quà:
Nước mắm Phú Quốc: nổi tiếng toàn quốc, đậm đà, nguyên chất
Hồ tiêu Phú Quốc: hạt chắc, cay nồng, thơm lâu
Rượu sim: lên men tự nhiên, tốt cho tiêu hóa
Ngọc trai: món quà cao cấp, mang giá trị thẩm mỹ Hải sản khô: mực, cá, tôm – tiện mang về
Du khách nên ghé chợ đêm Dương Đông hoặc các nhà thùng nước mắm uy tín để chọn mua sản phẩm chất lượng.
Công thức món ăn cho cho người bị sỏi thậnĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những công thức chế biến các món ăn với nguyên liệu chính từ rau xanh, các loại đậu, hoa quả, yến mạch… trong thực đơn cho người bị sỏi thận.
5 "cực phẩm" 0 đồng ngay trong vườn nhà: Những món ăn thanh tao các cụ xưa trân quý, con cháu nay lại bỏ phíĂn - 2 giờ trước
Mùa hè này, hãy thử ra vườn và tìm kiếm những "báu vật" bị lãng quên này nhé!
Hội An – 'thủ phủ sống chậm' miền Trung: Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp lễ để không tiếc chuyến đi?Ăn - 14 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là điểm đến, Hội An là một cảm giác – nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại. Ẩm thực ở đây không quá cầu kỳ nhưng đủ tinh tế để khiến người ta nhớ mãi. Những món ăn, con phố, ánh đèn… tất cả tạo nên một “bản sắc rất riêng” mà không nơi nào có thể sao chép.
3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễĂn - 18 giờ trước
GĐXH – Với hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tham khảo 3 món ngon chế biến từ thịt gà giúp đổi vị, chống ngán hiệu quả trong những ngày nghỉ lễ.
Thích ăn cá rán, tôi quyết học bằng được bí quyết chiên cá "bất bại": Da giòn rụm mà không bị rách, thịt lại thơm ngonĂn - 19 giờ trước
Thực ra, chiên cá không khó ở kỹ thuật tay chân mà khó ở sự "kiên nhẫn".
Ăn gì ở Huế? Nghệ thuật ẩm thực từ cung đình đến dân gianĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Không ồn ào như những thành phố du lịch khác, Huế chinh phục du khách bằng sự tinh tế: Từ món ăn nhỏ xinh đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống.
Bí mật loại rau tên là bộ phận của một con vật, xưa là rau dại nay thành đặc sản nổi tiếngĂn - 1 ngày trước
Lý do loại rau dại mọc đầy biển này lại có giá “ngất ngưởng” là bởi rau đá hoàn toàn tự nhiên, không thể gieo trồng như các loại rau sản xuất công nghiệp khác.
Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026Ăn - 1 ngày trước
GĐXH – Những món ăn đặc sản mang hương vị độc đáo, đậm đà dưới đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ninh Bình dịp lễ 30/4 – 1/5.
Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biểnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Điểm hấp dẫn của Nha Trang không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự chân thực: từ món ăn giản dị đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về biển, về con người miền Trung – mộc mạc nhưng sâu sắc.
Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Điểm hấp dẫn của Vũng Tàu không nằm ở sự xa xôi mà ở cảm giác “đi là tới, ăn là mê”. Từ món bánh khọt giòn tan, nồi lẩu cá đuối nóng hổi đến ly cà phê nhìn ra biển. Tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực vừa gần gũi vừa đáng nhớ.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.