Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về

Thứ năm, 06:27 23/10/2025 | Ăn
Đây không chỉ là món ăn có sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu mà hương vị cũng ngon tuyệt vời.

Thời tiết những ngày gần đây bắt đầu có những đợt không khí lạnh tràn về, trời bắt đầu lạnh hơn. Ăn gì ấm nóng trong bữa cơm hàng ngày là rất cần thiết. Một món ăn có cả thịt và rau lại dùng thay cơm trong những ngày bận rộn quả là lựa chọn hoàn hảo. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một món ăn giúp vị giác "đổi gió" theo thời tiết bên ngoài. Một món ăn dễ nấu, mỗi người một tô thay cho bữa cơm nhiều món phức tạp hàng ngày.

Nguyên liệu của món ăn hôm nay rất đơn giản và phổ biến như bún khô/miến, trứng, thịt băm, ớt ngọt (ớt chuông) xanh, đỏ, v.v... Đây không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu mà hương vị cũng tuyệt vời. Vị hơi, tươi mát, khá hấp dẫn và ấm áp.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây chúng tôi giới thiệu với bạn công thức làm món bún nấu thịt băm và trứng đậm đà, thơm ngon này, chắc chắn sẽ giúp bạn kích thích vị giác ngay lập tức.

Nguyên liệu làm món bún nấu thịt băm và trứng

1 nắm bún khô, 3 quả trứng gà, 200g thịt heo băm, 1 quả ớt ngọt xanh, 1 quả ớt ngọt đỏ, một lượng tỏi băm vừa đủ, 1 thìa canh nước tương, một ít hạt tiêu, một chút muối, 1 thìa canh tinh chất cốt gà và một lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món bún nấu thịt băm và trứng

Bước 1: Bún khô bạn rửa sạch, ngâm nước ấm cho mềm rồi vớt ra, để ráo. Nếu thích bạn cũng có thể dùng miếng khoai lang Hàn Quốc để làm món ăn này. Bạn cũng cần rửa và ngâm miến cho mềm trước khi nấu. Ớt xanh và đỏ bạn rửa sạch, bỏ hạt rồi xắt nhỏ. Nếu thích ớt cay bạn có thể cho thêm một chút vào tùy theo khẩu vị. Thịt heo bạn cho vào bát, thêm một chút bột tiêu, muối, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút.

Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 1.
Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 2.
Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 3.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu món ăn. Đầu tiên, làm nóng chảo, sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì đập trứng gà vào chiên cho đến khi đông lại và có màu vàng nâu thì lật mặt, chiên chín. Sau khi chiên xong, bạn xắt thành các miếng vừa phải. Tiếp theo cho ớt xắt nhỏ và tỏi băm vào, xào cùng trứng đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào, nêm nước tương, muối, tinh chất cốt gà rồi khuấy đều cho hòa quyện.

Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 4.
Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 5.

Bước 3: Sau đó bạn cho thịt băm vào, dùng thìa ấn đều và đảo để thịt băm rời ra, lan đều. Sau đó, bạn đổ miến đã ngâm vào nồi, khuấy nhẹ cho các sợi bún rời ra và tiếp tục đun trên lửa lớn trong khoảng bảy đến tám phút. Nêm nếm lại món ăn và điều chỉnh theo khẩu vị. Cuối cùng bạn rắc hành lá thái nhỏ vào, lấy món ăn ra tô là có thể thưởng thức cùng gia đình. Nếu bạn muốn giữ ấm nóng món ăn lâu, hãy dùng thố sứ nhé!

Lưu ý: Bạn cũng có thể chiên trứng trước rồi lấy ra để riêng. Sau đó xào thịt băm rồi cho ớt, tỏi băm ngọt băm vào đảo cùng. Kế tiếp cho gia vị, đảo đều rồi thêm nước sôi cùng trứng vào. Sau đó nêm nếm gia vị rồi thêm bún, nấu chín.

Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 6.
Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 7.
Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 8.

Thành phẩm món bún nấu thịt băm và trứng

Món ăn này khi đặt trên bàn ăn, mùi thơm nồng sẽ kích thích vị giác. Nước dùng ngọt thanh, xen lẫn vị cay cay từ ớt thấm đẫm trong sợi bún mềm mướt càng thêm đậm đà. Món ăn này rất hợp dùng trong những ngày gió mùa về giúp bạn ngon miệng và ấm dạ dày.

Chỉ 15 phút là nấu được món ăn thay cơm cực ngon có đủ rau và thịt, nước dùng đậm đà cho ngày gió mùa tràn về- Ảnh 9.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bún nấu thịt băm và trứng!

Huệ Lan
