Chỉ 30 phút có ngay bữa tối chuẩn vị cơm nhà

Giữa nhịp sống bận rộn, đôi khi niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là trở về nhà và thưởng thức một bữa tối bình dị nhưng ấm áp. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ với 2 món 1 canh, đủ mặn - chay, đủ sắc - vị, bạn đã có ngay một bữa cơm cân bằng, dinh dưỡng, ngon miệng. Đó là nộm cần tây lạc rang giòn giòn thanh mát, trứng chiên hành mỡ đậm đà vị quê, và canh bò hầm cải xanh đậu phụ nóng hổi, tất cả đều từ những nguyên liệu quen thuộc, dễ làm, nhưng lại mang đến hương vị "cơm nhà" mà ai cũng thèm.

1. Nộm cần tây lạc rang thanh mát, giòn sần sật

Món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại là "vị cứu cánh" trong mâm cơm nhiều dầu mỡ.

Nguyên liệu: Cần tây, lạc (đậu phộng), muối, dầu phi hoa tiêu.

Cách làm: Lạc ngâm mềm rồi luộc chín tới, giữ được độ giòn bùi. Cần tây cắt khúc, trụng nhanh trong nước sôi để giữ màu xanh. Trộn lạc cùng cần tây, thêm dầu phi hoa tiêu, chút muối, mì chính.

Thành phẩm: Rau xanh mát, lạc bùi béo, thơm nồng vị dầu hoa tiêu, ăn kèm cơm cực bắt miệng.

2. Trứng chiên hành mỡ sốt tương đậm đà đưa cơm

Một biến tấu của món trứng chiên quen thuộc, chỉ thêm tương hạt đậu nành là dậy mùi cả gian bếp.

Nguyên liệu: Trứng gà, hành lá, tương hạt đậu nành, dầu ăn.

Cách làm: Trứng đánh cùng hành lá, chiên vàng rồi cắt miếng. Dùng chảo khác phi hành mỡ, cho tương vào xào thơm, trút trứng chiên vào đảo đều.

Thành phẩm: Trứng mềm thơm, thấm vị mặn mà béo ngậy, ăn cùng cơm nóng hay kẹp bánh mì đều ngon.

3. Canh bò hầm cải xanh đậu phụ ngọt lành, bổ dưỡng

Sự kết hợp hài hòa giữa thịt, rau và đậu phụ tạo nên một bát canh vừa thanh vừa ngọt.

Nguyên liệu: Thịt bò nạm, cải xanh, đậu phụ, gừng, tiêu, gia vị.

Cách làm: Bò nạm chần qua nước sôi cho hết bọt, sau đó hầm mềm cùng gừng. Khi thịt bò đã nhừ, thả đậu phụ cắt miếng vào, cuối cùng cho cải xanh. Nêm nếm vừa miệng.

Thành phẩm: Thịt bò mềm rục, đậu phụ thấm ngọt, cải xanh tươi mát. Một bát canh nóng hổi chan cơm là đủ đầy cả bữa tối.

Chỉ cần 2 món 1 canh, bữa tối đã trọn vẹn cả hương - vị - sắc: Thanh mát của nộm cần tây lạc rang, đậm đà của trứng chiên hành sốt tương và ngọt lành của canh bò hầm cải xanh đậu phụ. Nguyên liệu rẻ, cách làm nhanh, nhưng giá trị lại gấp trăm lần khi cả hai cùng ngồi quây quần bên mâm cơm.

Thay vì vội vã với hộp cơm đặt ngoài, hãy thử dành chút thời gian nấu nướng. Bạn sẽ thấy, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một bữa cơm nhà bình dị.

Chúc bạn thực hiện thành công!