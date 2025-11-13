Điểm mới trên VNeID, hàng loạt tính năng được cập nhật người dân cần biết ngay kẻo mất quyền lợi

Các tính năng mới trên ứng dụng VNeID 2.2.4

Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.4, bổ sung một số tính năng liên quan đến các loại giấy tờ.

Nhiều loại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, cho phép sử dụng thay thế bản cứng. Theo đó ứng dụng định danh điện tử VNeID (phiên bản 2.2.4) có thêm 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân.

Dưới đây là loạt tính tính năng mới trên 2.2.4 VNeID:

1. Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

2. Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc.

3. Cập nhật tích hợp thông tin hộ chiếu.

4. Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

5. Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

6. Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

7. Sửa lỗi.

Để sử dụng các tính năng này người dân phải có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 (VNeID mức 2).

Tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 (VNeID mức 2) là gì?

Tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung, hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Theo Điều 7 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản VNeID mức 2 của cá nhân gồm những thông tin sau:

- Thông tin cá nhân như:

+ Số định danh cá nhân;

+ Họ, chữ đệm và tên;

+ Ngày, tháng, năm sinh;

+ Giới tính.

- Thông tin sinh trắc học như:

+ Ảnh chân dung;

+ Vân tay.

Lưu ý:

Sau khi có tài khoản VNeID mức 2 mới có thể tích hợp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác vào thẻ CCCD gắn chíp.

Những điều cần biết khi sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP nêu rõ cách sử dụng tài khoản VNeID mức 2 cũng như các loại tài khoản giao dịch điện tử khác do cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo lập.

- Tài khoản VNeID mức 2 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

- Tài khoản VNeID mức 2 của người nước ngoài, tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin danh tính điện tử và thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

- Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực và sử dụng các tính năng, tiện ích trên Ứng dụng định danh quốc gia, trang thông tin định danh điện tử có địa chỉ dinhdanhdientu.gov.vn hoặc vneid.gov.vn hoặc các tiện ích khác trên các ứng dụng, phần mềm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đã được kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Tài khoản VNeID được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

- Thông tin về danh tính điện tử và thông tin tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh, tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để phục vụ giao dịch, hoạt động của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản giao dịch điện tử phải do chủ thể của tài khoản cung cấp và đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản.

