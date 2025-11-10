Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Thứ hai, 11:38 10/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú và quản lý cư trú sắp áp dụng từ 15/12/2025 theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Từ nay, người dân đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) trên VNeID?

Hiện nay, việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) qua ứng dụng VNeID đã được triển khai và áp dụng rộng rãi cho người dân trên toàn quốc.

Thủ tục đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú qua ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an triển khai và hoàn thiện quy trình để áp dụng trên toàn quốc từ khoảng tháng 3 năm 2025.

Theo Thông tư 55/2021/TT-BCA, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, hoặc ứng dụng VNeID. Việc này giúp người dân thực hiện các thủ tục cư trú một cách nhanh chóng, thuận tiện và có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng.

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID - Ảnh 1.

Từ nay, người dân đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) trên VNeID. Ảnh: TL

Quy định mới về mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú và quản lý cư trú

Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực trong đó quy định về mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú. Cụ thể:

Tại Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú bị phạt như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

c) Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

b) Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

c) Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

d) Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

e) Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

g) Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú;

h) Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

b) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

c) Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

d) Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

b) Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

c) Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia;

d) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và h khoản 2; các điểm a, b và c khoản 4 Điều này.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và g khoản 2; điểm a khoản 3 Điều này.

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID - Ảnh 2.Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID - Ảnh 3.Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

GĐXH - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là thủ tục hành chính mà công dân thực hiện để thông báo nơi ở của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Cùng chuyên mục

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025

Bị kỳ thị đến mức phải bỏ xứ đi, người mẹ nhiễm HIV trở thành 'ánh sáng' cho hàng trăm phận đời

Bị kỳ thị đến mức phải bỏ xứ đi, người mẹ nhiễm HIV trở thành 'ánh sáng' cho hàng trăm phận đời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, có những nỗi đau không thể nói bằng lời… Đã từng tuyệt vọng khi biết bản thân mang trong mình HIV, từng phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh, phải bỏ xứ mà đi, nhưng chính trong những ngày tưởng chừng tăm tối nhất ấy, chị đã chọn bước ra khỏi bóng tối, để trở thành ánh sáng cho những phân đời cùng cảnh ngộ.

Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiên

Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được Thần Tài và quý nhân ưu ái, càng về sau cuộc sống càng an nhiên, sung túc và may mắn.

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Cư trú năm 2020, những người từ các tỉnh, thành phố khác (người tỉnh lẻ) hoàn toàn được phép đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Dưới đây là các thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do cường độ không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao từ sáng 10/11, Hà Nội mưa rào, thời tiết se lạnh.

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

Đời sống - 20 giờ trước

2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người sống sót ở Lý Sơn nhờ ăn rong rêu, cua chết, cá chết.

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

Đời sống - 22 giờ trước

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.

Xem nhiều

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Đời sống
Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Đời sống
Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Đời sống
3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top