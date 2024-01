Chỉ duy nhất 1 trường hợp này sẽ được ưu tiên nghỉ hưu sớm, hàng triệu lao động cần nắm rõ

8 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, nếu cố tình giữ lại sẽ bị phạt rất nặng GĐXH - Thông tư 24/2023 của Bộ Công an đã có quy định về 8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của công dân.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 quy định, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ là 60 tuổi 3 tháng đối với lao động là nam, đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động là nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi quy định nếu bị suy giảm khả năng lao động.

Cụ thể, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trở lên, được hưởng lương hưu sớm hơn tuổi quy định tối đa đến 5 tuổi, nếu bị suy giảm khả năng lao động tù 61% đến dưới 81%.

Để biết được tình trạng suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể tới các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền để xác định tình trạng suy giảm của mình, từ đó mới xác định được có đủ điều kiện để về hưu sớm hay không. Trường hợp đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật quy định nêu trên, thì sẽ được nghỉ hưu sớm.

Theo quy định tạ điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi tại khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019, các trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu gồm:

- Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vuẹc hệ số 0,7 trở lên trước 1/1/2021.

- Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, và thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động, quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Trong đó, có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Người lao động trong trường hợp này sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

