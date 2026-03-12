Chi tiết Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo khiến dân tình xôn xao sẽ có giá ra sao?

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị xịn chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ như Vision GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn Honda Vision, LEAD và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ 40 triệu đồng.

Honda SH 150i bản giới hạn sắp bán ở Việt Nam thiết kế siêu đẹp, độc đáo

SH 150i Special Edition HRC mới.

Cách đây ít ngày, Honda đã giới thiệu tới công chúng phiên bản SH 150i Special Edition HRC mới. Honda SH 150i Special Edition HRC mới sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 500 chiếc tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý.

Vì số lượng xe giới hạn, Honda SH 150i Special Edition HRC đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những người có đam mê sưu tập các mẫu xe độc lạ. Trước sức hấp dẫn mà Honda SH 150i Special Edition HRC tạo ra, các đại lý nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam cũng đang rục rịch đưa mẫu xe này về nước ta. Theo nguồn tin từ phía đại lý, dự kiến sẽ có khoảng 50 chiếc xe thuộc phiên bản Honda SH 150i Special Edition HRC sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới.

Honda SH 150i Special Edition HRC lấy cảm hứng thiết kế từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

Về ngoại hình, Honda SH 150i Special Edition HRC lấy cảm hứng thiết kế từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC). Bộ tem “Tricolour” mới chính là điểm nhấn chủ đạo trên phiên bản SH 150i Special Edition HRC mới với sự kết hợp của 3 tông màu đặc trưng gồm xanh lam, đỏ và trắng. Đây là cách phối màu khá quen thuộc trên các dòng xe mô tô phân khối lớn của Honda như CBR650R hay CBR1000RR-R Fireblade. Việc nhà sản xuất sử dụng ngôn ngữ thiết kế của xe đua trên một dòng xe tay ga đô thị như SH là điều khá hiếm gặp, giúp tạo nên một diện mạo năng động, khoẻ khoắn, hoàn toàn khác biệt với các phiên bản thông thường.

Thông số kỹ thuật của Honda SH 150i Special Edition HRC vẫn giống với các phiên bản thông thường

Ngoại trừ khác biệt về ngoại hình, thông số kỹ thuật của Honda SH 150i Special Edition HRC vẫn giống với các phiên bản thông thường của dòng xe Honda SH 150i thế hệ mới nhất tại châu Âu. Động cơ mà mẫu xe này sử dụng có dung tích thực tế 157cc, xi-lanh đơn, mang lại công suất tối đa 16,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.





Honda SH 150i Special Edition HRC còn có không gian chứa đồ rộng rãi

Chưa hết, Honda SH 150i Special Edition HRC còn có không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên xe với dung tích 28 lít cực kỳ tiện dụng, cho phép người dùng cất mũ bảo hiểm cùng với nhiều vật dụng khác. Bộ mâm 16 inch mang lại cho chiếc xe khả năng vận hành ổn định.

Giá xe Honda SH 150i mới

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



