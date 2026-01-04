Chi tiết lịch nghỉ dài kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026

Hơn 1 tháng nữa, công chức, viên chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ dài nhất trong năm 2026 - dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

Đối với lao động không thuộc khối Nhà nước, người sử dụng lao động được quyền bố trí lịch nghỉ theo điều kiện thực tế. Doanh nghiệp có thể chọn một trong ba phương án sau:

Nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ Nghỉ 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ Nghỉ 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ

Dù chọn phương án nào, doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi áp dụng. Các cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực, xử lý công việc đột xuất và đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra liên tục. Đồng thời, cần chủ động ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và đảm bảo cung cầu hàng hóa trong thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Nếu ngày nghỉ Tết theo quy định trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được hưởng nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Đây là quyền lợi được quy định tại Bộ luật Lao động nhằm đảm bảo người lao động không bị giảm số ngày nghỉ hợp pháp.