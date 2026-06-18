Chia đất cho con trai, con gái mang luật ra dọa: Tuổi già của tôi không còn một ngày bình yên

Tôi 62 tuổi, có 3 người con, hai trai một gái đều đã yên bề gia thất. Chồng tôi mất năm ngoái vì ung thư gan. Hiện tôi đang sống một mình trong căn nhà cũ của hai vợ chồng.

Đáng lý ra, khi con cái trưởng thành, tôi có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Thế nhưng, từ ngày chồng mất, hay nói chính xác là từ khi có ý định chia đất cho các con, cuộc sống của tôi chưa có ngày nào được bình yên.

Vợ chồng tôi đều là nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên cũng chẳng có của cải gì nhiều. Cả đời, hai vợ chồng chỉ có căn nhà và hơn 500 mét vuông đất quanh nhà.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

Vì vậy, sau khi chồng qua đời, tôi cũng muốn họp gia đình và chia đất cho các con cho nhẹ lòng. Ở quê tôi, việc bố mẹ chia đất cho con trai là điều đương nhiên. Còn con gái đã đi lấy chồng thì mặc định là "con nhà người ta" nên rất ít khi được chia đất ông cha. Trừ trường hợp nhà nào giàu có và nhiều đất đai thì con gái mới có phần.

Bản thân tôi khi ấy cũng nghĩ con gái cả đã lấy chồng dưới Quảng Ninh, có nhà cửa ở đó nên nó sẽ không thiết tha gì đến chuyện đất đai của bố mẹ đẻ. Thế nhưng tôi đã nhầm.

Hôm tôi gọi các con về để bàn chuyện chia đất, không khí ban đầu rất vui vẻ. Cả nhà vừa ăn cơm vừa nhắc lại chuyện cũ. Tôi đã nghĩ đó sẽ là một buổi họp gia đình bình thường.

Cho đến khi ăn xong, tôi nói dự định chia toàn bộ đất đai cho hai con trai. Trong đó, ngoài phần đất được chia đều thì con trai thứ 2 cũng là trưởng nam sẽ được giao cho căn nhà để thờ cúng sau này.

Vậy mà vừa nghe xong, con gái tôi bỗng nhìn thẳng vào tôi và hỏi: "Thế còn phần của con thì sao hả mẹ"?

Tôi nghĩ con đùa nên cũng vô tư trả lời ngay: "Con là con gái, lại có gia đình riêng ở xa rồi nên đất ông cha này chỉ để lại cho hai em trai của con thôi".

Khi tôi vừa dứt lời, con gái lại gằn giọng xuống hỏi lại tôi thực sự định chia như thế à. Lúc thấy tôi gật đầu, nó bắt đầu thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.

Nó nói tôi nếu thực sự có suy nghĩ như vậy thì quá cổ hủ, "trọng nam khinh nữ" và đặc biệt là không hề ghi nhận những công sức của nó trong suốt bao nhiêu năm qua.

Ngay sau đó, nó bắt đầu kể về chuyện bản thân chịu thiệt thòi từ bé khi phải nghỉ học sớm, đi làm phụ bố mẹ nuôi 2 em ăn học. Có bao nhiêu tiền đều dành dụm gửi về cho bố mẹ.

Không những thế, nó còn kể lúc bố ốm đau, chính nó là người chạy đôn chạy đáo lo viện phí, thuốc men rồi cùng tôi chăm ông ấy trong những ngày cuối đời. Trong khi các em trai lại thờ ơ, coi việc đi làm quan trọng hơn. Vậy mà đến cuối cùng nó vẫn bị mẹ coi là "người ngoài".

Trước thái độ đó của con, thật lòng tôi cũng bắt đầu khó chịu. Tôi nói con là chị cả nhưng lại đi tính toán, so đo với các em. Và trong lúc nóng giận, tôi cũng nói xưa nay các cụ chỉ chia đất cho con trai, con gái đã đi lấy chồng không được phép về đòi đất của bố mẹ đẻ.

Nào ngờ, sau đó con gái bỗng có hành động khiến tôi chết lặng.

Nó giật lấy quyển sổ đỏ trước mặt tôi, chỉ vào đó rồi nhấn mạnh: "Ngày xưa thế nào con không biết. Nhưng theo luật bố mẹ phải chia đất cho con mới là đúng.

Cả nhà nhìn đây, sổ nhà mình là sổ hộ gia đình. Nghĩa là tất cả các thành viên có mặt trước khi cấp quyển sổ này đều có một phần đất trong đó. Đúng ra là mẹ phải chia phần đất đó trả con. Còn con có lấy hay không hoặc cho ai đó là quyền của con. Giờ mẹ nói con không có đất, không được quyền đòi đất là mẹ sai rồi".

Thú thực nghe xong, tôi bị choáng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện con gái lại có phản ứng dữ dội như thế, lại còn lôi luật pháp ra để nói chuyện.

Không khí trong nhà lập tức trở nên căng thẳng. Hai con trai tôi bắt đầu phản ứng. Con thứ hai bảo chị tham; đứa út cũng bảo chị quá đáng, bố mới mất đã muốn về làm loạn gia đình. Còn con gái vẫn cho rằng nó nói đúng dựa trên pháp luật. Nhưng lúc ấy chẳng ai còn đủ bình tĩnh để nghe ai. Cuộc họp hôm đó kết thúc bằng tiếng cãi vã.

Sau đó mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Con gái gửi cho tôi một loạt các quy định của pháp luật về chuyện chia đất. Nó nói nếu không có chữ ký của nó, hai con trai tôi cũng không làm được giấy tờ sang tên.

Thực sự, tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi sinh con ra, nuôi con khôn lớn, vậy mà giờ con lại mang luật ra để dọa mẹ.

Những cuộc điện thoại liên tiếp biến thành tranh cãi. Người thân họ hàng cũng chia thành nhiều phe. Người bảo con gái đúng. Người nói con gái bất hiếu. Người lại trách tôi chưa khéo trong chuyện chia đất cho các con.

Nhiều đêm liền tôi ngồi khóc một mình. Tôi không hiểu vì sao gia đình đang yên ấm lại thành ra thế này.

Có lần ngồi một mình ngoài sân, tôi bất giác nghĩ: Phải chăng con gái tôi giận không phải vì mảnh đất? Mà vì nó cảm thấy mình không được đối xử công bằng như hai em?

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có sai khi vẫn giữ cách nghĩ của thế hệ trước? Hay chính con gái đã quá cứng rắn khi mang pháp luật vào chuyện tình cảm gia đình?

Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời và vẫn chưa biết phải giải quyết mớ hỗn độn này làm sao cho ổn thỏa, để tuổi già được bình yên hơn.

Mọi người ai đã rơi vào hoàn cảnh này, có thể cho tôi lời khuyên được không?

Nguyễn Hậu