Mang 12 tỷ đồng về quê sống chậm, 3 năm sau vợ chồng phải quay lại thành phố làm thuê
GĐXH - Rút toàn bộ tiền tiết kiệm để về quê nghỉ hưu sớm ở tuổi 45, người phụ nữ không ngờ chỉ sau 3 năm, vợ chồng chị buộc phải trở lại thành phố mưu sinh.
Quyết định về quê nghỉ hưu sớm khi mới 45 tuổi
Ở tuổi 45, chị Lâm đang giữ vị trí quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp lớn. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường áp lực cao, chị cùng chồng quyết định nghỉ hưu sớm và trở về quê sinh sống.
Để thực hiện kế hoạch này, hai vợ chồng rút toàn bộ khoản tiết kiệm khoảng 3,2 triệu NDT, tương đương hơn 12 tỷ đồng. Theo tính toán của họ, số tiền này đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định trong nhiều năm mà không cần tiếp tục đi làm.
Quê hương của chị Lâm nằm cách thành phố Thâm Quyến khoảng nửa ngày di chuyển. Dù đời sống kinh tế đã có nhiều thay đổi, nơi đây vẫn giữ được sự yên bình mà chị luôn mong muốn sau những năm tháng bận rộn nơi phố thị.
Ngày trở về, chị được người thân và hàng xóm đón tiếp nồng nhiệt. Điều đó càng khiến chị tin rằng quyết định nghỉ hưu sớm của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Chi hàng tỷ đồng để xây dựng cuộc sống mới
Không lâu sau khi về quê, vợ chồng chị bắt tay vào cải tạo nơi ở.
Họ chi khoảng 600.000 NDT để xây lại căn nhà cũ của bố mẹ vốn đã xuống cấp sau gần bốn thập kỷ sử dụng. Ngoài ra, chị còn đầu tư thêm 300.000 NDT để xây một căn nhà riêng bên cạnh nhằm thuận tiện cho việc sinh hoạt và chăm sóc cha mẹ.
Không chỉ dừng lại ở đó, chị còn dành thêm tiền để cải tạo khu vườn, trồng rau sạch, nuôi gia cầm và xây dựng cuộc sống theo mô hình tự cung tự cấp. Trong suy nghĩ của chị, đây chính là hình ảnh lý tưởng của những năm tháng nghỉ hưu bình yên.
Những ngày đầu, cuộc sống diễn ra đúng như mong đợi. Mỗi sáng thức dậy với tiếng chim hót, mỗi chiều ngồi uống trà trước hiên nhà, trò chuyện cùng hàng xóm khiến chị cảm thấy thư thái và hạnh phúc.
Những khoản chi ngoài dự tính khiến tiền tiết kiệm hao hụt nhanh chóng
Tuy nhiên, cuộc sống nghỉ hưu ở quê không đơn giản như chị từng hình dung.
Hai năm sau ngày trở về, người cháu trai trong gia đình chuẩn bị kết hôn. Ngoài khoản tiền mừng cưới, chị còn cho cháu vay thêm 400.000 NDT để xây nhà với lời hứa sẽ hoàn trả sau vài năm.
Là người thân trong gia đình, chị không nỡ từ chối. Thế nhưng đây cũng là thời điểm dòng tiền của gia đình bắt đầu suy giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, chị nhận ra rằng chi phí sinh hoạt tại quê nhà không hề thấp như suy nghĩ trước đây. Những khoản tiền dành cho đám cưới, giỗ chạp, lễ hội, thăm hỏi họ hàng hay gặp gỡ bạn bè liên tục phát sinh.
Là người nhiều năm xa quê mới trở về, chị thường xuyên được mời tham dự các sự kiện trong làng. Mỗi lần xuất hiện đều kéo theo những khoản chi cho quà tặng, phong bì hoặc các buổi liên hoan.
Ban đầu, các khoản tiền này có vẻ không đáng kể. Nhưng theo thời gian, chúng dần trở thành gánh nặng tài chính và âm thầm làm vơi đi số tiền tiết kiệm vốn được dùng cho kế hoạch nghỉ hưu.
Kế hoạch về quê nghỉ hưu đổ vỡ sau 3 năm
Bước sang năm thứ ba, số tiền còn lại trong tài khoản của vợ chồng chị Lâm giảm xuống mức đáng báo động.
Khoản tiền cho cháu vay vẫn chưa thể thu hồi, trong khi các chi phí sinh hoạt và những khoản phát sinh khác vẫn tiếp tục xuất hiện. Không còn nguồn thu nhập ổn định như trước, hai vợ chồng bắt đầu đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.
Cuối cùng, họ buộc phải từ bỏ cuộc sống nghỉ hưu sớm để quay trở lại thành phố tìm việc làm.
Hiện nay, chị Lâm làm công việc bán thời gian tại một doanh nghiệp nhỏ ở Thâm Quyến. Chồng chị cũng nhận các công việc dịch vụ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Bài học đắt giá về nghỉ hưu và quản lý tài chính
Nhìn lại hành trình đã qua, chị Lâm cho biết bản thân không hoàn toàn hối tiếc về quyết định trở về quê.
Khoảng thời gian đó giúp chị có cơ hội ở gần cha mẹ hơn, hiểu và chăm sóc họ nhiều hơn. Tuy nhiên, chị thừa nhận mình đã quá lạc quan khi cho rằng chỉ cần có một khoản tiền lớn là đủ để nghỉ hưu an toàn.
Theo chị, sai lầm lớn nhất là không dự phòng đầy đủ cho những khoản chi bất ngờ và đánh giá thấp các chi phí phát sinh trong cuộc sống thực tế.
"Tôi từng nghĩ rằng rời thành phố đồng nghĩa với việc thoát khỏi áp lực tài chính. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra sự bình yên cũng cần được trả giá bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Muốn nghỉ hưu sớm, ngoài tiền bạc còn cần khả năng quản lý tài chính và một kế hoạch dài hạn. Nếu không, giấc mơ nghỉ hưu có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng", chị chia sẻ.
Câu chuyện của chị Lâm là lời nhắc nhở rằng nghỉ hưu sớm không chỉ là bài toán về số tiền đang có, mà còn là bài toán về dòng tiền, chi tiêu và những biến cố khó lường trong tương lai.
Theo Sohu
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