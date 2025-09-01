Mới nhất
Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Thứ hai, 14:00 01/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ cấp cứu đột quỵ bất ngờ bị nhồi máu não

Theo chia sẻ của bác sĩ Lý Dật, 45 tuổi, chuyên gia cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân số 9, Thượng Hải: "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này". Chia sẻ của bác sĩ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ và hiểu rằng đột quỵ sẽ không từ một ai.

Được biết, kết quả chụp MRI do bác sĩ Dật công bố cho thấy ông bị ổ nhồi máu não do thiếu máu cục bộ. Tổn thương này là kết quả của sự tắc nghẽn các động mạch nhỏ cung cấp máu cho những khu vực đó. 

May mắn, tổn thương của bác sĩ Dật chưa biểu hiện triệu chứng, chưa cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng là một dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ đột quỵ trong tương lai nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát.

Bác sĩ Dật cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý của mình là làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya.

Tiến sĩ Showkat Nazir Wani, Chuyên gia tư vấn - Thần kinh học (Ấn Độ) - cho biết: "Mặc dù làm việc giúp con người trở nên năng động, trí não phát triển nhưng làm việc quá sức sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe lâu dài".

Làm việc quá sức, thức khuya ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Tăng huyết áp

Ngồi ở bàn làm việc quá lâu hoặc chịu đựng môi trường làm việc căng thẳng có thể làm tăng huyết áp. Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ, vì nó làm hỏng mạch máu theo thời gian.

Tăng hormone gây căng thẳng

Làm việc nhiều giờ, đặc biệt là dưới áp lực căng thẳng sẽ làm tăng mức cortisol và adrenaline, có thể làm suy yếu mạch máu và tạo ra sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Điều này có thể dẫn đến cục máu đông hoặc tắc nghẽn, cuối cùng có thể gây ra đột quỵ.

Lối sống ít vận động

Làm việc quá sức kết hợp với lối sống ít vận động sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu, cân nặng và sức khỏe trao đổi chất, khiến cục máu đông dễ hình thành hơn.

Thiếu ngủ

Những người làm việc nhiều giờ thường gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc, một trong những nguyên nhân gây ra huyết áp cao và viêm nhiễm, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Cần làm gì để phòng ngừa đột quỵ nhồi máu não?

Ưu tiên nghỉ ngơi

Nghỉ giải lao thường xuyên là điều cần thiết để hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Đứng, duỗi người hoặc đi bộ ngắn để giảm căng thẳng về thể chất và tăng cường lưu thông máu.

Thực hành giảm căng thẳng

Kỹ thuật thiền, bài tập thở sâu và thực hành chánh niệm có thể giúp giảm mức cortisol và ngăn ngừa căng thẳng tích tụ trong ngày.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên giúp hệ thống tim mạch của bạn khỏe mạnh và làm giảm huyết áp. Đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất bốn ngày trong một tuần.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Mục tiêu ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm có thể giảm đáng kể căng thẳng và giúp điều hòa huyết áp.

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.


M.H (th)
Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?

Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này

Sau 10 năm đột quỵ, người đàn ông bị nhồi máu não tái phát và nguy cơ nhồi máu cơ tim khi có dấu hiệu này

Sau 10 năm đột quỵ, người đàn ông bị nhồi máu não tái phát và nguy cơ nhồi máu cơ tim khi có dấu hiệu này

Thanh niên 23 tuổi đột quỵ nhồi máu não thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thanh niên 23 tuổi đột quỵ nhồi máu não thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Trước khi nhập viện vì nhồi máu não, bé 13 tuổi ở Quảng Ninh có biểu hiện nguy hiểm này

Trước khi nhập viện vì nhồi máu não, bé 13 tuổi ở Quảng Ninh có biểu hiện nguy hiểm này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Dù ăn đủ 3 bữa/ngày, có ăn vặt thêm và có tập gym đều đặn, anh H. vẫn chỉ nặng 38kg. Nghĩ mình gầy do cơ địa, nhưng đi khám mới biết mình mắc hội chứng tiêu hóa hiếm gặp.

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh xoang mũi mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thở, khứu giác và chất lượng cuộc sống.

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã điều trị thành công cho bệnh nhân 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp nhưng tự điều trị bằng thuốc nam khiến bướu tăng gấp ba, di căn hai bên hạch.

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tử

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Từ những chấm đỏ nhỏ đến loét da khó lành, cơ thể luôn có cách báo động về viêm mao mạch hoại tử. Nhận biết sớm là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Viêm mao mạch hoại tử là bệnh tự miễn hiếm gặp, nguyên nhân liên quan đến nhiễm khuẩn, stress và miễn dịch, với biểu hiện dễ bị bỏ qua.

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Hai chân như "đeo chì" khi đi bộ, leo cầu thang ngày càng khó khăn, nhiều người thường đổ lỗi cho tuổi già. Nhưng có thể bạn không biết, đôi chân yếu ớt đằng sau đó có thể ẩn chứa những cảnh báo về sức khỏe.

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống này

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.

6 thói quen buổi sáng khiến tim 'kêu cứu' – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh thường gặp
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp
Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp

