Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bác sĩ cấp cứu đột quỵ bất ngờ bị nhồi máu não

Theo chia sẻ của bác sĩ Lý Dật, 45 tuổi, chuyên gia cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân số 9, Thượng Hải: "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này". Chia sẻ của bác sĩ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ và hiểu rằng đột quỵ sẽ không từ một ai.

Được biết, kết quả chụp MRI do bác sĩ Dật công bố cho thấy ông bị ổ nhồi máu não do thiếu máu cục bộ. Tổn thương này là kết quả của sự tắc nghẽn các động mạch nhỏ cung cấp máu cho những khu vực đó.

May mắn, tổn thương của bác sĩ Dật chưa biểu hiện triệu chứng, chưa cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng là một dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ đột quỵ trong tương lai nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát.

Bác sĩ Dật cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý của mình là làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya.

Tiến sĩ Showkat Nazir Wani, Chuyên gia tư vấn - Thần kinh học (Ấn Độ) - cho biết: "Mặc dù làm việc giúp con người trở nên năng động, trí não phát triển nhưng làm việc quá sức sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe lâu dài".

Làm việc quá sức, thức khuya ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Tăng huyết áp

Ngồi ở bàn làm việc quá lâu hoặc chịu đựng môi trường làm việc căng thẳng có thể làm tăng huyết áp. Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ, vì nó làm hỏng mạch máu theo thời gian.

Tăng hormone gây căng thẳng

Làm việc nhiều giờ, đặc biệt là dưới áp lực căng thẳng sẽ làm tăng mức cortisol và adrenaline, có thể làm suy yếu mạch máu và tạo ra sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Điều này có thể dẫn đến cục máu đông hoặc tắc nghẽn, cuối cùng có thể gây ra đột quỵ.

Lối sống ít vận động

Làm việc quá sức kết hợp với lối sống ít vận động sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu, cân nặng và sức khỏe trao đổi chất, khiến cục máu đông dễ hình thành hơn.

Thiếu ngủ

Những người làm việc nhiều giờ thường gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc, một trong những nguyên nhân gây ra huyết áp cao và viêm nhiễm, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Cần làm gì để phòng ngừa đột quỵ nhồi máu não?

Ưu tiên nghỉ ngơi

Nghỉ giải lao thường xuyên là điều cần thiết để hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Đứng, duỗi người hoặc đi bộ ngắn để giảm căng thẳng về thể chất và tăng cường lưu thông máu.

Thực hành giảm căng thẳng

Kỹ thuật thiền, bài tập thở sâu và thực hành chánh niệm có thể giúp giảm mức cortisol và ngăn ngừa căng thẳng tích tụ trong ngày.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên giúp hệ thống tim mạch của bạn khỏe mạnh và làm giảm huyết áp. Đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất bốn ngày trong một tuần.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Mục tiêu ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm có thể giảm đáng kể căng thẳng và giúp điều hòa huyết áp.

